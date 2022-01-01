Masterchef Jürisi Somer Sivrioğlu'ndan Özel Paylaşımlar

MasterChef yarışmasının jürisi olarak büyük bir kitle tarafından tanınan dünyaca ünlü şef Somer Sivrioğlu, sevgilisi ile çekildikleri fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bu zamana kadar özel hayatı ile ilgili paylaşım yapmayı pek tercih etmeyen Somer Sivrioğlu, bu konudaki kararlılığını bozdu ve sevgilisi Pınar Kayabaşıoğlu ile fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.