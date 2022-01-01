Başrolünü Teşkilat Kaptı
Haber duyurulur duyulmaz başrolünü de kaptılar!
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İlk bölümüyle 5 Kasım 2021 tarihinde izleyici karşısına çıkan ve başrollerinde Murat Yıldırım, Simay Barlas ve Damla Sönmez'in yer aldığı Aziz dizisiyle ilgili seyircilerini üzecek haber geçtiğimiz günlerde paylaşıldı.
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Gelen son bilgilere göre, son olarak Haziran ayında 28. bölümü yayınlanan dizi ani bir kararla final yapıp macerasını sonlandırdı. Öte yandan Teşkilat dizisinin final haberi duyulur duyulmaz başrol oyuncusu Murat Yıldırım'a teklif götürdüğü de gelen bilgiler arasında yer alıyor.
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2. sezonu beklenen diziye final şoku! Haber duyurulur duyulmaz başrolünü de kaptılar. Show TV ekranlarında geçen sezon izleyici karşısına çıkan Aziz dizisiyle ilgili kötü haber paylaşıldı. Dizinin apar topar final yapılmasına karar verildi. Yaşanan bu gelişme sonrası dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım'a TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'tan teklif geldi.
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Çağlar Ertuğrul'un ardından başrol için çalışmalara başlandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Teşkilat'ın yeni sezon senaryosu yazılıyor ve yeni oyuncunun adının "Ömer" olduğu öğrenildi. Ancak rolü kimin canlandıracağına dair sorular henüz yanıt bulmadı.
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