Başrolünü Teşkilat Kaptı

Çağlar Ertuğrul'un ardından başrol için çalışmalara başlandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Teşkilat'ın yeni sezon senaryosu yazılıyor ve yeni oyuncunun adının "Ömer" olduğu öğrenildi. Ancak rolü kimin canlandıracağına dair sorular henüz yanıt bulmadı.