31 Ağustos Masterchef Dokunulmazlığı Kim Aldı?
31 Ağustos MasterChef dokunulmazlığı kim aldı?
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TV8 ekranlarında nefes kesen MasterChef 2022'de mücadele hız kesmeden sürüyor. Yarışmada yeni takımların ikinci gününde Hindistan mutfağından 7 farklı yemek yapıldı. Kazanan ise başa baş rekabet sonrasında mavi takım oldu. İşte, MasterChef bireysel dokunulmazlığı kazanan ve eleme adayları...
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MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında yeni haftanın ikinci takım mücadelesi gerçekleşti. Bir önceki oyunu 7-0 alan kırmızı takıma karşı mavi takımın kazanmaktan başka çaresi yoktu. Çarşamba akşamı iki takım da Hindistan mutfağından; samosa, masala dosa, palak paneer, murg makhani, madras, biryani ve gulab jamun yemeklerini yaptı. Oyun sonundaki değerlendirmeler ardından kazanan 4-3 mavi takım oldu.
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Kırmızı takım arasında ise bireysel dokunulmazlık oyunu yapıldı. Yarışmacılar yaratıcı tabaklar çıkarmak için yarıştı. Tabakların değerlendirilmesi ardından Kaan, Tayfun ve Kıvanç son 3'e kaldı ve bireysel dokunulmazlığı ise Kıvanç aldı.
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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI
Haftanın ilk eleme adayları Onur ve Burak olmuştu. 31 Ağustos Çarşamba akşamı ise dokunulmaz olan Kıvanç, Fatma Nur'u potaya gönderdi. Günün ikinci eleme adayı da oy çokluğu ile Ayaz oldu.