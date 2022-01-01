31 Ağustos Masterchef Dokunulmazlığı Kim Aldı?

Bakan Koca: Yeniden atama kurasına 5 binin üzerinde başvuru var
Bakan Koca: Yeniden atama kurasına 5 binin üzerinde başvuru var
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
Bakan Soylu: TFF binasına saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltında
Bakan Soylu: TFF binasına saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltında
İTO açıkladı: İstanbul'un enflasyonu yüzde 99.9
İTO açıkladı: İstanbul'un enflasyonu yüzde 99.9
Bakan Özer: Bütçe göndermediğimiz hiç okulumuz kalmadı
Bakan Özer: Bütçe göndermediğimiz hiç okulumuz kalmadı
Sağlık Bakanlığı: 13 bin 163 hekimin DHY tercih süreci başladı
Sağlık Bakanlığı: 13 bin 163 hekimin DHY tercih süreci başladı
3 sunucuya Gülşen hakkında 1 ay konuşma yasağı
3 sunucuya Gülşen hakkında 1 ay konuşma yasağı
Yargıtay Başkanı: FETÖ yargılamaları nedeniyle Türk yargısı karalanıyor
Yargıtay Başkanı: FETÖ yargılamaları nedeniyle Türk yargısı karalanıyor
Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında 21 şüpheliye iddianame
Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında 21 şüpheliye iddianame
AÖF'nin sınavsız 'İkinci Üniversite' kayıtları devam ediyor
AÖF'nin sınavsız 'İkinci Üniversite' kayıtları devam ediyor
'Mesleki eğitim seminerlerinden özel okul öğretmenleri de faydalanacak'
'Mesleki eğitim seminerlerinden özel okul öğretmenleri de faydalanacak'
Erdoğan: AİHM, kararlarında adil değildir, siyasidir
Erdoğan: AİHM, kararlarında adil değildir, siyasidir
Yeşil pasaportların geçerlilik süresinin uzatılmasına başlandı
Yeşil pasaportların geçerlilik süresinin uzatılmasına başlandı
Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?
Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?
Erdoğan: Eğitimi siyasete meze yapmak doğru yaklaşım değildir
Erdoğan: Eğitimi siyasete meze yapmak doğru yaklaşım değildir
Sahte doktor acil serviste yakalandı
Sahte doktor acil serviste yakalandı
2022-KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı
2022-KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı
20 bin öğretmen ataması yapılacak
20 bin öğretmen ataması yapılacak
Al-satçılar ikinci el oto piyasasından çekiliyor
Al-satçılar ikinci el oto piyasasından çekiliyor
Evlerde oda oda kiralama dönemi!
Evlerde oda oda kiralama dönemi!
Doktorların görev yerleri için tercih süreci bugün başlıyor
Doktorların görev yerleri için tercih süreci bugün başlıyor
Sivas'ta düğün dönüşü feci kaza: 8 ölü, 9 yaralı
Sivas'ta düğün dönüşü feci kaza: 8 ölü, 9 yaralı
Doğalgaza, konutta yüzde 20, sanayide yüzde 50 zam
Doğalgaza, konutta yüzde 20, sanayide yüzde 50 zam
Elektriğe konutta yüzde 20 zam yapıldı
Elektriğe konutta yüzde 20 zam yapıldı
Selçuk Bayraktar'dan dünya havacılık tarihi açısından bir ilk
Selçuk Bayraktar'dan dünya havacılık tarihi açısından bir ilk
Ankara'dan sonra İzmir'de de servis ücretlerine zam
Ankara'dan sonra İzmir'de de servis ücretlerine zam
Bu ilde üniversite öğrencilerinin yemeği belediyeden
Bu ilde üniversite öğrencilerinin yemeği belediyeden
OHAL Komisyonu, FETÖ'den kapatılan Aktif Eğitim-Sen'in başvurusunu reddetti
OHAL Komisyonu, FETÖ'den kapatılan Aktif Eğitim-Sen'in başvurusunu reddetti
Gıda krizi şekil değiştiriyor
Gıda krizi şekil değiştiriyor
Bakan Özer'den öğretmenlere polis müdahalesi açıklaması
Bakan Özer'den öğretmenlere polis müdahalesi açıklaması

31 Ağustos Masterchef Dokunulmazlığı Kim Aldı?

31 Ağustos MasterChef dokunulmazlığı kim aldı?

  1. TV8 ekranlarında nefes kesen MasterChef 2022'de mücadele hız kesmeden sürüyor. Yarışmada yeni takımların ikinci gününde Hindistan mutfağından 7 farklı yemek yapıldı. Kazanan ise başa baş rekabet sonrasında mavi takım oldu. İşte, MasterChef bireysel dokunulmazlığı kazanan ve eleme adayları...

    TV8 ekranlarında nefes kesen MasterChef 2022'de mücadele hız kesmeden sürüyor. Yarışmada yeni takımların ikinci gününde Hindistan mutfağından 7 farklı yemek yapıldı. Kazanan ise başa baş rekabet sonrasında mavi takım oldu. İşte, MasterChef bireysel dokunulmazlığı kazanan ve eleme adayları...

  2. MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında yeni haftanın ikinci takım mücadelesi gerçekleşti. Bir önceki oyunu 7-0 alan kırmızı takıma karşı mavi takımın kazanmaktan başka çaresi yoktu. Çarşamba akşamı iki takım da Hindistan mutfağından; samosa, masala dosa, palak paneer, murg makhani, madras, biryani ve gulab jamun yemeklerini yaptı. Oyun sonundaki değerlendirmeler ardından kazanan 4-3 mavi takım oldu.

    MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında yeni haftanın ikinci takım mücadelesi gerçekleşti. Bir önceki oyunu 7-0 alan kırmızı takıma karşı mavi takımın kazanmaktan başka çaresi yoktu. Çarşamba akşamı iki takım da Hindistan mutfağından; samosa, masala dosa, palak paneer, murg makhani, madras, biryani ve gulab jamun yemeklerini yaptı. Oyun sonundaki değerlendirmeler ardından kazanan 4-3 mavi takım oldu.

  3. Kırmızı takım arasında ise bireysel dokunulmazlık oyunu yapıldı. Yarışmacılar yaratıcı tabaklar çıkarmak için yarıştı. Tabakların değerlendirilmesi ardından Kaan, Tayfun ve Kıvanç son 3'e kaldı ve bireysel dokunulmazlığı ise Kıvanç aldı.

    Kırmızı takım arasında ise bireysel dokunulmazlık oyunu yapıldı. Yarışmacılar yaratıcı tabaklar çıkarmak için yarıştı. Tabakların değerlendirilmesi ardından Kaan, Tayfun ve Kıvanç son 3'e kaldı ve bireysel dokunulmazlığı ise Kıvanç aldı.

  4. MASTERCHEF ELEME ADAYLARI <br> Haftanın ilk eleme adayları Onur ve Burak olmuştu. 31 Ağustos Çarşamba akşamı ise dokunulmaz olan Kıvanç, Fatma Nur'u potaya gönderdi. Günün ikinci eleme adayı da oy çokluğu ile Ayaz oldu.

    MASTERCHEF ELEME ADAYLARI
    Haftanın ilk eleme adayları Onur ve Burak olmuştu. 31 Ağustos Çarşamba akşamı ise dokunulmaz olan Kıvanç, Fatma Nur'u potaya gönderdi. Günün ikinci eleme adayı da oy çokluğu ile Ayaz oldu.