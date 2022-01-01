31 Ağustos Masterchef Dokunulmazlığı Kim Aldı?

MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında yeni haftanın ikinci takım mücadelesi gerçekleşti. Bir önceki oyunu 7-0 alan kırmızı takıma karşı mavi takımın kazanmaktan başka çaresi yoktu. Çarşamba akşamı iki takım da Hindistan mutfağından; samosa, masala dosa, palak paneer, murg makhani, madras, biryani ve gulab jamun yemeklerini yaptı. Oyun sonundaki değerlendirmeler ardından kazanan 4-3 mavi takım oldu.