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Selçuk Bayraktar Paylaştı! Büyük İlgi Gördü

Selçuk Bayraktar paylaştı! Kokpit görüntüleri büyük ilgi gördü

  1. TEKNOFEST KARADENİZ'in en özel anlarından biri festivalin 2. gününde yaşandı. HÜRKUŞ ve Akıncı kol uçuşu yapmış, birbirinden zorlu hareketleri başarıyla yapan insanlı ve insansız uçaklar, izleyenlerin büyük beğenisini toplamıştı.

    TEKNOFEST KARADENİZ'in en özel anlarından biri festivalin 2. gününde yaşandı. HÜRKUŞ ve Akıncı kol uçuşu yapmış, birbirinden zorlu hareketleri başarıyla yapan insanlı ve insansız uçaklar, izleyenlerin büyük beğenisini toplamıştı.

  2. HÜRKUŞ'ta ikinci pilot olarak görev yapan Selçuk Bayraktar, o anları ayağının tozuyla anlatarak havacılık tarihinde bir ilke imza attıklarını açıklamıştı.

    HÜRKUŞ'ta ikinci pilot olarak görev yapan Selçuk Bayraktar, o anları ayağının tozuyla anlatarak havacılık tarihinde bir ilke imza attıklarını açıklamıştı.

  3. Selçuk Bayraktar, o tarihi uçuşun uçuş öncesi, hazırlık aşaması, uçuş anı, kokpit ve iniş anının görüntülerini kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştı.

    Selçuk Bayraktar, o tarihi uçuşun uçuş öncesi, hazırlık aşaması, uçuş anı, kokpit ve iniş anının görüntülerini kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştı.

  4. Bayraktar, "Uçtuğun yere güneş doğacak. Milli Teknoloji Hamlemizin eseri Akıncı ve HÜRKUŞ, Samsun'da kol kola kanat uçuşunda" ifadelerini kullandı.

    Bayraktar, "Uçtuğun yere güneş doğacak. Milli Teknoloji Hamlemizin eseri Akıncı ve HÜRKUŞ, Samsun'da kol kola kanat uçuşunda" ifadelerini kullandı.

  5. Bayraktar'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni, paylaşım ve yorum aldı.

    Bayraktar'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni, paylaşım ve yorum aldı.