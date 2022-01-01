Selçuk Bayraktar Paylaştı! Büyük İlgi Gördü
Selçuk Bayraktar paylaştı! Kokpit görüntüleri büyük ilgi gördü
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TEKNOFEST KARADENİZ'in en özel anlarından biri festivalin 2. gününde yaşandı. HÜRKUŞ ve Akıncı kol uçuşu yapmış, birbirinden zorlu hareketleri başarıyla yapan insanlı ve insansız uçaklar, izleyenlerin büyük beğenisini toplamıştı.
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HÜRKUŞ'ta ikinci pilot olarak görev yapan Selçuk Bayraktar, o anları ayağının tozuyla anlatarak havacılık tarihinde bir ilke imza attıklarını açıklamıştı.
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Selçuk Bayraktar, o tarihi uçuşun uçuş öncesi, hazırlık aşaması, uçuş anı, kokpit ve iniş anının görüntülerini kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştı.
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Bayraktar, "Uçtuğun yere güneş doğacak. Milli Teknoloji Hamlemizin eseri Akıncı ve HÜRKUŞ, Samsun'da kol kola kanat uçuşunda" ifadelerini kullandı.
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Bayraktar'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni, paylaşım ve yorum aldı.
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