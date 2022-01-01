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İbrahim Tatlıses'in O Sözleri Ahmet Tatlı'ya Mı?

İbrahim Tatlıses'in o sözleri Ahmet Tatlı'ya mı?

  1. İbrahim Tatlıses kaza sonrası ilk kez dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Büyük oğlu Ahmet Tatlı ile küs olan İbrahim Tatlıses, paylaşımında yer verdiği ifadeler ile dikkat çekti. Ünlü sanatçının paylaşımındaki sözlerde, oğlu Ahmet Tatlıses'e göndermede bulunduğu düşünüldü.

    İbrahim Tatlıses kaza sonrası ilk kez dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Büyük oğlu Ahmet Tatlı ile küs olan İbrahim Tatlıses, paylaşımında yer verdiği ifadeler ile dikkat çekti. Ünlü sanatçının paylaşımındaki sözlerde, oğlu Ahmet Tatlıses'e göndermede bulunduğu düşünüldü.

  2. İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz haftalarda bir trafik kazası geçirmiş ve ölümden dönmüştü. Bodrum'da kaza geçiren sanatçının yanında hem kaza anında hem de hastanede çocukları yanında bulunmuştu. Oğulları İdo ve Ahmet, kızları Melek Zübeyde ile Dilan babalarının yanından ayrılmamışlardı.

    İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz haftalarda bir trafik kazası geçirmiş ve ölümden dönmüştü. Bodrum'da kaza geçiren sanatçının yanında hem kaza anında hem de hastanede çocukları yanında bulunmuştu. Oğulları İdo ve Ahmet, kızları Melek Zübeyde ile Dilan babalarının yanından ayrılmamışlardı.

  3. Oğlu Ahmet Tatlı ile küs ve mahkemelik olan İbrahim Tatlıses, yaşanan bu elim olay sonrası oğlu Ahmet ile barışıp barışmadıkları konusunda merak uyandırmıştı. Oğlu ile barışmadıklarını söyleyen İbrahim Tatlıses, son durumu ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Tatlıses paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    Oğlu Ahmet Tatlı ile küs ve mahkemelik olan İbrahim Tatlıses, yaşanan bu elim olay sonrası oğlu Ahmet ile barışıp barışmadıkları konusunda merak uyandırmıştı. Oğlu ile barışmadıklarını söyleyen İbrahim Tatlıses, son durumu ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Tatlıses paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

  4. "Ziyaret günümüz kapanmıştır. Adam gününde gerek! Aradan bir hafta geçmiş, e bana ne? Ben yaptıklarımın karşılığını kazadan çıkarak aldım. Gerisini sizler düşünün. Şükürler olsun Rabbime"

    "Ziyaret günümüz kapanmıştır. Adam gününde gerek! Aradan bir hafta geçmiş, e bana ne? Ben yaptıklarımın karşılığını kazadan çıkarak aldım. Gerisini sizler düşünün. Şükürler olsun Rabbime"