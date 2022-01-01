İbrahim Tatlıses'in o sözleri Ahmet Tatlı'ya mı?

Oğlu Ahmet Tatlı ile küs ve mahkemelik olan İbrahim Tatlıses, yaşanan bu elim olay sonrası oğlu Ahmet ile barışıp barışmadıkları konusunda merak uyandırmıştı. Oğlu ile barışmadıklarını söyleyen İbrahim Tatlıses, son durumu ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Tatlıses paylaşımında şu ifadelere yer verdi: