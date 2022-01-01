Tansiyon Neden Düşer? En Hızlı Ne İyi Gelir?
Tansiyon neden düşer? Düşük tansiyona en hızlı ne iyi gelir? İşte, hipotansiyon nedenleri ve çözümü:
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Son zamanlarda çok sık rastlanan ve günlük hayatı olumsuz etkileyen düşük tansiyon, özellikle kronik bir hale geldiyse ciddi bazı hastalıklara neden olabilir. Peki tansiyon neden düşer? Düşük tansiyona en hızlı ne iyi gelir? İşte, hipotansiyon nedenleri ve çözümü:
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Sağlıklı bir yetişkinde tansiyon genelde 120/80?dir. Kan basıncının 90/60?tan daha düşük olduğu duruma düşük tansiyon veya düşük kan basıncı denir. Uzun süreli düşük tansiyon için mutlaka bir doktora danışılmalıdır. Tansiyonun nadiren düşmesi ise çok ciddi bir durum değildir.
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DÜŞÜK TANSİYONUN NEDENLERİ NELERDİR?
Tansiyon düşüklüğü gibi kronik bir sorun yaşıyorsanız, bu durumun başlıca nedenleri olabilir.
Tuz eksikliği
Vücudun susuz kalması
B9 ve B12 başta olmak üzere birçok vitaminin eksikliği
Böbrek üstü bezlerinin yetersiz bir şekilde çalışması
Kalp ve damar rahatsızlıkları
Ani gelişen kan kaybı
Tiroid bezinin işlevini yerine getirememesi
Şiddetli enfeksiyonlar
Hamilelik
Şeker hastalığı
Bazı alerjik reaksiyonlar
Uzun süreli ağır geçen ishal
Uzun süreli kusma
Antidepresan ve idrar söktürücü ilaçlar gibi bazı ilaçların yan etkileri
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DÜŞÜK TANSİYON BELİRTİLERİ NELERDİR?
Konsantrede güçlük
Yorgunluk hissi
Mide bulantısı
Baş dönmesi
Bayılma
Sersemleme
Görmede bulanıklık
Yukarıda sayılanlar düşük tansiyonda en sık görülen belirtiler arasındadır. Hızlı soluk alma verme, cildin soluk ve nemli olması, yaşlılarda hafıza karışıklıklarının görülmesi ve nabzın zayıf olması şeklinde kendini gösteren belirtilerin olması durumunda tıbbi yardım alınması şarttır.
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PEKİ DÜŞÜK TANSİYONA NE İYİ GELİR?
Düşük tansiyon için hızlı çözümlerden biri, kanın kalbe dönmesine yardımcı olmak için otururken veya uzanırken bacakları kaldırmaktır. Dolaşıma yardımcı olmak ve tansiyon düşmesine karşı koymak için kot pantolon, kemer, sutyen gibi tüm dar giysilerin giyilmesi de faydalı olabilir.
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Birkaç bardak su içmek ve özellikle çok sıcaksa alnı ve başı ıslatmak yardımcı olabilir. Genelde tansiyonda ani bir düşüş olduğunda ilk yapılan şeylerden biri şekerli su kullanmaktır.
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Bir fincan kahve içmek, uyarıcı etkisi nedeniyle o andaki tansiyonu artırmaya yardımcı olabilir. Bununla birlikte, etki yalnızca geçicidir. Uzun vadede veya yüksek dozlarda, kahve zıt etkiye de sahip olabilir ve tansiyonu azaltabilir. Yeterince su içmek ve bol miktarda sudan zengin meyve ve sebze tüketmek hipotansiyona karşı büyük fayda sağlar. Bu, tansiyonda daha fazla azalma riski yaratan dehidrasyonu önler.
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Kabak, marul ve ıspanak gibi yeşil sebzeler gibi su ve mineral bakımından zengin besinler tavsiye edilir. Portakallar, limonlar, çilekler, kiviler ve kirazlar tavsiye edilir.
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Tansiyonun düşmesi durumunda en büyük yardımcılar demir, folik asit ve bağışıklığı güçlendirmeye ve vücuda daha fazla enerji vermeye yardımcı olan B12 ve C vitaminleridir.