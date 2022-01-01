Fil Hafızasının Sırrı Bu Uygulamalar!
Fil hafızasının sırrı bu uygulamalar!
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Hafıza güçlendirici alıştırmalar çok faydalı. Özellikle ileri yaşlarda bireylerde unutkanlık meydana gelebiliyor. Peki fil hafızası nasıl olur? İşte yanıtı...
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1. Odaklanmayı öğrenin
Önce odaklanmayı öğrenmezseniz hafızanızı eğitemezsiniz. Konsantrasyon, hafızayı geliştirmek için önemli bir faktördür. Sizi çevreleyen kavramlara ve olaylara zihninizi açmanızı sağlar. Bilginin kısa süreli belleğinizden uzun süreli belleğe taşınmasını istiyorsanız, odaklanma anahtardır.
Etkili konsantrasyon ancak doğru çevresel koşullarda mümkündür. Size uygun ortamı seçmeniz gerekir. Örneğin müziksiz, televizyonsuz, sessiz veya sıcak bir yerde konsantre oluyorsanız, bu tür ortamlar oluşturun.
Bazı kişiler bir masada konsantre olabilirken, bazıları birkaç saatlik otobüs yolculuğunda rahatça oturmayı sever. Önemli olan, çevresel koşulların dikkatinizi dağıtmaması ve yaklaşan düşüncelerden sizi uzaklaştırmamasıdır.
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2. Anımsatıcı kullanın
Hatırlama yeteneğinizi geliştirmenize yardımcı olabilecek çok sayıda anımsatıcı yöntem ve araç vardır. Bazı kişiler el yazısıyla not almayı tercih eder. Bazıları ise küçük şeyleri tam olarak bir şekilde öğrenmek için kısaltmalar, şarkılar veya diğer sözlü yöntemler geliştirir.
Çalıştığınız her yarım sayfa için kendinizi bir şarkı bulmaya zorlamayın. Temel bilgilere odaklanmaya çalışın ve gelecekte ihtiyaç duyacağınızdan emin olduğunuz şeyleri hatırlama yeteneğinizi geliştirmek için bu anımsatıcı araçları kullanın.
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3. Hafızanızı eğitin
Her şeyi öğrenebileceğinizi varsaymayın. Kendinizi başkalarının yaptıklarıyla kıyaslamayın, kusurlu hissetmeyin. Hafıza böyledir ve bazen sadece doğru yöntem onu geliştirmek için yeterlidir.
Bilgiyi kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarmak kolay bir işlem değildir. Bu başarıyı, sizi rahatsız eden duygulardan kurtularak elde edebilirsiniz. Hafızanız ile ilgili kusurlu hisler ilerleme kaydetmenize yardımcı olmaz.
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4. Yüksek sesle okuyun
Zihnimizin işleyişinden tam olarak yararlanmak için bir başka ilginç numara, ezberlenecek metnin önemli kısımlarını yüksek sesle okumaktır. Eski bir tavsiye olan yüksek sesle okuma, gerçekten işe yarar ve asla hafife alınmamalıdır.
Birçok eğitimci ve psikolog, yüksek sesle okumanın önünüzdeki materyali ezberleme yeteneğini geliştirdiğini bildirmektedir.
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5. Gerektiğinde yöntemleri değiştirerek hafızanızı eğitin
Hafıza sürekli uyarılmalıdır. Her seferinde aynı yöntemleri tekrarlamak yeni bir zihinsel tembellik yaratabilir. Depolama sistemleri rutinleşirse, yenilerini denemenin zamanı gelmiş demektir. Uzun zamandır kullanmadığınız farklı yöntemler arayın.
Kısacası, hatırlama yeteneğinizi geliştirmek için aktif kalın ve farklı tekniklerle uğraşmaya istekli olun. Yeni öğrenme teknikleri denemek, hafızanızı keskin tutmanıza yardımcı olur.