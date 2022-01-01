Fil hafızasının sırrı bu uygulamalar!

2. Anımsatıcı kullanın

Hatırlama yeteneğinizi geliştirmenize yardımcı olabilecek çok sayıda anımsatıcı yöntem ve araç vardır. Bazı kişiler el yazısıyla not almayı tercih eder. Bazıları ise küçük şeyleri tam olarak bir şekilde öğrenmek için kısaltmalar, şarkılar veya diğer sözlü yöntemler geliştirir.

Çalıştığınız her yarım sayfa için kendinizi bir şarkı bulmaya zorlamayın. Temel bilgilere odaklanmaya çalışın ve gelecekte ihtiyaç duyacağınızdan emin olduğunuz şeyleri hatırlama yeteneğinizi geliştirmek için bu anımsatıcı araçları kullanın.