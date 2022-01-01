Fil hafızasının sırrı bu uygulamalar!

Bakan Muş açıkladı: Doğal gaza neden zam yapıldı?
Bakan Muş açıkladı: Doğal gaza neden zam yapıldı?
Ali Yalçın, Erdoğan ile sözleşmelilere kadro verilmesini görüştü
Ali Yalçın, Erdoğan ile sözleşmelilere kadro verilmesini görüştü
Avukatlık asgari ücret tarifesine yüzde 110 zam
Avukatlık asgari ücret tarifesine yüzde 110 zam
Benzin ve motorine indirim fiyatlara yansıdı: İşte yeni fiyatlar
Benzin ve motorine indirim fiyatlara yansıdı: İşte yeni fiyatlar
Banka maaş promosyonunda 'enflasyon düzenlemesi' talebi KDK'de
Banka maaş promosyonunda 'enflasyon düzenlemesi' talebi KDK'de
Haftalık vaka tablosu açıklandı: Günlük vaka sayısı 11 bin
Haftalık vaka tablosu açıklandı: Günlük vaka sayısı 11 bin
TL mevduat oranının en yüksek olduğu il belli oldu
TL mevduat oranının en yüksek olduğu il belli oldu
Zamma rağmen en ucuz gaz Türkiye'de
Zamma rağmen en ucuz gaz Türkiye'de
Kur korumalı mevduata ilgi hızlandı
Kur korumalı mevduata ilgi hızlandı
Su krizi yaşanan ilçede başkandan tepki: Nereye gitti bu su
Su krizi yaşanan ilçede başkandan tepki: Nereye gitti bu su
Hava sıcaklıkları hafta başından itibaren düşecek
Hava sıcaklıkları hafta başından itibaren düşecek
Ünsal Ban adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Ünsal Ban adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Ağustos enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
Ağustos enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
Yakalanan HDP'li Güzel İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi
Yakalanan HDP'li Güzel İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi
Akaryakıta çifte indirim
Akaryakıta çifte indirim
Engellilere hizmet veren ilk halk eğitim merkezi açıldı
Engellilere hizmet veren ilk halk eğitim merkezi açıldı
'6 ay ve 6 bin km kuralına uymayanlara ciddi bir ceza getireceğiz'
'6 ay ve 6 bin km kuralına uymayanlara ciddi bir ceza getireceğiz'
AK Parti, ilk kez oy kullanacak 6 milyon gence özel hazırlık yapacak
AK Parti, ilk kez oy kullanacak 6 milyon gence özel hazırlık yapacak
Bakan Kasapoğlu: TFF'ye silahlı saldırıda 4 zanlı gözaltında
Bakan Kasapoğlu: TFF'ye silahlı saldırıda 4 zanlı gözaltında
Ankara Valisi Vasip Şahin'i dolandırmaya çalışan 3 kişi tutuklandı
Ankara Valisi Vasip Şahin'i dolandırmaya çalışan 3 kişi tutuklandı
Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Bakan Bozdağ tarafından onaylandı
Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Bakan Bozdağ tarafından onaylandı
Otomobil satışlarında sert düşüş
Otomobil satışlarında sert düşüş
İçişleri Bakanlığı'ndan çakarlı araç genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan çakarlı araç genelgesi
Sözleşmelilere 'kadro' mesaisi: Meclise geliyor...
Sözleşmelilere 'kadro' mesaisi: Meclise geliyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na KHK tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na KHK tepkisi
EYT düzenlemesinde masada tek formül var: İşte detayları
EYT düzenlemesinde masada tek formül var: İşte detayları
1500 hakim ve savcı adayı alım ilanı Resmi Gazete'de
1500 hakim ve savcı adayı alım ilanı Resmi Gazete'de
2022-ALES/2 sonuçları açıklandı
2022-ALES/2 sonuçları açıklandı
Yargıtay 151 sözleşmeli personel alacak
Yargıtay 151 sözleşmeli personel alacak
Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı
Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı

Fil Hafızasının Sırrı Bu Uygulamalar!

Fil hafızasının sırrı bu uygulamalar!

  1. Hafıza güçlendirici alıştırmalar çok faydalı. Özellikle ileri yaşlarda bireylerde unutkanlık meydana gelebiliyor. Peki fil hafızası nasıl olur? İşte yanıtı...

    Hafıza güçlendirici alıştırmalar çok faydalı. Özellikle ileri yaşlarda bireylerde unutkanlık meydana gelebiliyor. Peki fil hafızası nasıl olur? İşte yanıtı...

  2. 1. Odaklanmayı öğrenin<br> Önce odaklanmayı öğrenmezseniz hafızanızı eğitemezsiniz. Konsantrasyon, hafızayı geliştirmek için önemli bir faktördür. Sizi çevreleyen kavramlara ve olaylara zihninizi açmanızı sağlar. Bilginin kısa süreli belleğinizden uzun süreli belleğe taşınmasını istiyorsanız, odaklanma anahtardır. <br> Etkili konsantrasyon ancak doğru çevresel koşullarda mümkündür. Size uygun ortamı seçmeniz gerekir. Örneğin müziksiz, televizyonsuz, sessiz veya sıcak bir yerde konsantre oluyorsanız, bu tür ortamlar oluşturun. <br> Bazı kişiler bir masada konsantre olabilirken, bazıları birkaç saatlik otobüs yolculuğunda rahatça oturmayı sever. Önemli olan, çevresel koşulların dikkatinizi dağıtmaması ve yaklaşan düşüncelerden sizi uzaklaştırmamasıdır.

    1. Odaklanmayı öğrenin
    Önce odaklanmayı öğrenmezseniz hafızanızı eğitemezsiniz. Konsantrasyon, hafızayı geliştirmek için önemli bir faktördür. Sizi çevreleyen kavramlara ve olaylara zihninizi açmanızı sağlar. Bilginin kısa süreli belleğinizden uzun süreli belleğe taşınmasını istiyorsanız, odaklanma anahtardır.
    Etkili konsantrasyon ancak doğru çevresel koşullarda mümkündür. Size uygun ortamı seçmeniz gerekir. Örneğin müziksiz, televizyonsuz, sessiz veya sıcak bir yerde konsantre oluyorsanız, bu tür ortamlar oluşturun.
    Bazı kişiler bir masada konsantre olabilirken, bazıları birkaç saatlik otobüs yolculuğunda rahatça oturmayı sever. Önemli olan, çevresel koşulların dikkatinizi dağıtmaması ve yaklaşan düşüncelerden sizi uzaklaştırmamasıdır.

  3. 2. Anımsatıcı kullanın <br> Hatırlama yeteneğinizi geliştirmenize yardımcı olabilecek çok sayıda anımsatıcı yöntem ve araç vardır. Bazı kişiler el yazısıyla not almayı tercih eder. Bazıları ise küçük şeyleri tam olarak bir şekilde öğrenmek için kısaltmalar, şarkılar veya diğer sözlü yöntemler geliştirir. <br> Çalıştığınız her yarım sayfa için kendinizi bir şarkı bulmaya zorlamayın. Temel bilgilere odaklanmaya çalışın ve gelecekte ihtiyaç duyacağınızdan emin olduğunuz şeyleri hatırlama yeteneğinizi geliştirmek için bu anımsatıcı araçları kullanın.

    2. Anımsatıcı kullanın
    Hatırlama yeteneğinizi geliştirmenize yardımcı olabilecek çok sayıda anımsatıcı yöntem ve araç vardır. Bazı kişiler el yazısıyla not almayı tercih eder. Bazıları ise küçük şeyleri tam olarak bir şekilde öğrenmek için kısaltmalar, şarkılar veya diğer sözlü yöntemler geliştirir.
    Çalıştığınız her yarım sayfa için kendinizi bir şarkı bulmaya zorlamayın. Temel bilgilere odaklanmaya çalışın ve gelecekte ihtiyaç duyacağınızdan emin olduğunuz şeyleri hatırlama yeteneğinizi geliştirmek için bu anımsatıcı araçları kullanın.

  4. 3. Hafızanızı eğitin <br> Her şeyi öğrenebileceğinizi varsaymayın. Kendinizi başkalarının yaptıklarıyla kıyaslamayın, kusurlu hissetmeyin. Hafıza böyledir ve bazen sadece doğru yöntem onu geliştirmek için yeterlidir. <br> Bilgiyi kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarmak kolay bir işlem değildir. Bu başarıyı, sizi rahatsız eden duygulardan kurtularak elde edebilirsiniz. Hafızanız ile ilgili kusurlu hisler ilerleme kaydetmenize yardımcı olmaz.

    3. Hafızanızı eğitin
    Her şeyi öğrenebileceğinizi varsaymayın. Kendinizi başkalarının yaptıklarıyla kıyaslamayın, kusurlu hissetmeyin. Hafıza böyledir ve bazen sadece doğru yöntem onu geliştirmek için yeterlidir.
    Bilgiyi kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarmak kolay bir işlem değildir. Bu başarıyı, sizi rahatsız eden duygulardan kurtularak elde edebilirsiniz. Hafızanız ile ilgili kusurlu hisler ilerleme kaydetmenize yardımcı olmaz.

  5. 4. Yüksek sesle okuyun<br> Zihnimizin işleyişinden tam olarak yararlanmak için bir başka ilginç numara, ezberlenecek metnin önemli kısımlarını yüksek sesle okumaktır. Eski bir tavsiye olan yüksek sesle okuma, gerçekten işe yarar ve asla hafife alınmamalıdır. <br> Birçok eğitimci ve psikolog, yüksek sesle okumanın önünüzdeki materyali ezberleme yeteneğini geliştirdiğini bildirmektedir.

    4. Yüksek sesle okuyun
    Zihnimizin işleyişinden tam olarak yararlanmak için bir başka ilginç numara, ezberlenecek metnin önemli kısımlarını yüksek sesle okumaktır. Eski bir tavsiye olan yüksek sesle okuma, gerçekten işe yarar ve asla hafife alınmamalıdır.
    Birçok eğitimci ve psikolog, yüksek sesle okumanın önünüzdeki materyali ezberleme yeteneğini geliştirdiğini bildirmektedir.

  6. 5. Gerektiğinde yöntemleri değiştirerek hafızanızı eğitin <br> Hafıza sürekli uyarılmalıdır. Her seferinde aynı yöntemleri tekrarlamak yeni bir zihinsel tembellik yaratabilir. Depolama sistemleri rutinleşirse, yenilerini denemenin zamanı gelmiş demektir. Uzun zamandır kullanmadığınız farklı yöntemler arayın.<br> Kısacası, hatırlama yeteneğinizi geliştirmek için aktif kalın ve farklı tekniklerle uğraşmaya istekli olun. Yeni öğrenme teknikleri denemek, hafızanızı keskin tutmanıza yardımcı olur.

    5. Gerektiğinde yöntemleri değiştirerek hafızanızı eğitin
    Hafıza sürekli uyarılmalıdır. Her seferinde aynı yöntemleri tekrarlamak yeni bir zihinsel tembellik yaratabilir. Depolama sistemleri rutinleşirse, yenilerini denemenin zamanı gelmiş demektir. Uzun zamandır kullanmadığınız farklı yöntemler arayın.
    Kısacası, hatırlama yeteneğinizi geliştirmek için aktif kalın ve farklı tekniklerle uğraşmaya istekli olun. Yeni öğrenme teknikleri denemek, hafızanızı keskin tutmanıza yardımcı olur.