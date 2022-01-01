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Masterclass Kim Kazandı, Ödül Ne Oldu?

MasterChef MasterClass kim kazandı, ödül ne oldu 2 Eylül?

  1. MasterChef TV8 ekranlarında nefes kesiyor. Lezzetli tariflerin ve tabakların yer aldığı yarışma programında haftanın MasterClass'ı gerçekleşti. MasterChef adayları bu hafta, Danilo Zanna'nın restoranındaydı ve leziz pizza tarifleri öğrendiler. Ardından tezgah başında en yaratıcı ve lezzetli pizzaları yapmaya gayret eden isimler arasından 10 yarışmacı üst tura çıktı. İşte, MasterClass kazananı...

    MasterChef TV8 ekranlarında nefes kesiyor. Lezzetli tariflerin ve tabakların yer aldığı yarışma programında haftanın MasterClass'ı gerçekleşti. MasterChef adayları bu hafta, Danilo Zanna'nın restoranındaydı ve leziz pizza tarifleri öğrendiler. Ardından tezgah başında en yaratıcı ve lezzetli pizzaları yapmaya gayret eden isimler arasından 10 yarışmacı üst tura çıktı. İşte, MasterClass kazananı...

  2. TV8'de MasterClass heyecanı yaşandı.Yarışmacılar Danilo Zanna'nın restoranında İtalyan usulü pizzaların yapımına tanık oldu. Ardından mutfakta en iyi ve yaratıcı tarifleri yapmaya çalışan adaylar arasından; Görkem, Yağız, Onur, Melih, Burak Kaya, Metin, Kaan, Çağatay, Gamze ve Ayaz üst tura yükseldi.

    TV8'de MasterClass heyecanı yaşandı.Yarışmacılar Danilo Zanna'nın restoranında İtalyan usulü pizzaların yapımına tanık oldu. Ardından mutfakta en iyi ve yaratıcı tarifleri yapmaya çalışan adaylar arasından; Görkem, Yağız, Onur, Melih, Burak Kaya, Metin, Kaan, Çağatay, Gamze ve Ayaz üst tura yükseldi.

  3. On isim, ikinci aşamada makarna sosu yaptı. Yağız, Onur, Çağatay, Kaan ve Görmek başarılı makarna sosu yaparak turu atladı. Bu 5 isim risotto yaptı. Oyunu kazanan 3 günlük İtalya tatili almış oluyor. Yağız ile Kaan arasından kazanan ise Yağız oldu.

    On isim, ikinci aşamada makarna sosu yaptı. Yağız, Onur, Çağatay, Kaan ve Görmek başarılı makarna sosu yaparak turu atladı. Bu 5 isim risotto yaptı. Oyunu kazanan 3 günlük İtalya tatili almış oluyor. Yağız ile Kaan arasından kazanan ise Yağız oldu.

  4. Bu hafta MasterChef 2022'nin eleme adayları: Onur, Burak, Fatma Nur, Ayaz, Görkem ve Metin.

    Bu hafta MasterChef 2022'nin eleme adayları: Onur, Burak, Fatma Nur, Ayaz, Görkem ve Metin.