Eşini Görenler Şok Oldu!
Canan Karatay'ın eşini görenler şok oldu!
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Yaptığı beslenme açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Prof. Dr. Canan Karatay'ın eşi de aslında tanınan biriymiş. Karatay'ın eşi bakın kim çıktı...
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Obeziteyle mücadele yolunda yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan, kimi zaman da tepkilerin odağına yerleşen Prof. Dr. Canan Karatay, bambaşka bir konu ile gündeme geldi.
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Canan Karatay bir canlı yayında eşine yanındayken bile hasret duyduğunu söyleyerek Ali Başak Karatay?a canlı yayında aşkını ilan etmesi çok konuşulmuştu.
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Kendisinden 4 yaş küçük olan eşi öyle biri çıktı ki...
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6/6 Tweetle Facebook'ta paylaş Prof. Dr. Canan Karatay'ın eşi Ali Başak Karatay, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü kurucularındandır. Ali Başak Karatay şimdilerde de akademik kariyerine devam etmektedir.