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Banka maaş promosyonunda 'enflasyon düzenlemesi' talebi KDK'de
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Otomobil satışlarında sert düşüş
Otomobil satışlarında sert düşüş

Döviz Yükselince Türkiye'yi Talan Eden Bulgarlar

Bulgarların alışveriş cenneti haline gelen Edirne'ye akın Bulgarlar, aldıklarını taşımakta güçlük çekti.

  1. Sabahın erken saatlerinde Edirne'ye akın Bulgarlar, soluğu Ulus Pazarı'nda aldı. Giyimden züccaciyeye tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşılayan Bulgarlar, aldıklarını taşımakta güçlük çekti.

    Sabahın erken saatlerinde Edirne'ye akın Bulgarlar, soluğu Ulus Pazarı'nda aldı. Giyimden züccaciyeye tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşılayan Bulgarlar, aldıklarını taşımakta güçlük çekti.

  2. Pazarda adım atacak yer kalmazken, şehrin hemen hemen her noktasına park edilen Bulgar plakalı araçlar adeta şehri istila etti.

    Pazarda adım atacak yer kalmazken, şehrin hemen hemen her noktasına park edilen Bulgar plakalı araçlar adeta şehri istila etti.

  3. "TÜRKİYE ÇOK UCUZ" Bulgaristan?dan gelen Yusuf Yusufova, Türkiye?de her şey çok ucuz. Çocuklara takımlar aldık. Okullar açılacak. Kıyafetler aldık, ayakkabılar aldık. Bagajları dolduracağız? dedi.

    "TÜRKİYE ÇOK UCUZ" Bulgaristan?dan gelen Yusuf Yusufova, Türkiye?de her şey çok ucuz. Çocuklara takımlar aldık. Okullar açılacak. Kıyafetler aldık, ayakkabılar aldık. Bagajları dolduracağız? dedi.

  4. Nevin Asenova, ?Burası çok uygun oturma odası aldım. Halılar aldım yatak odası, tüller aldım. Fiyatlar çok uygun. Bu fırsatı değerlendirin. İngiltere?den geliyorum. Bulgaristan?daki evimizin ihtiyaçlarını buradan karşıladık? dedi. Saffet Asenova, "Burası çok uygun ürünler de güzel. İngiltere?den ta buraya geldik. Halı perde gibi ne ihtiyacımız varsa aldık. Çocuklara da bir şeyler alacağız? dedi.

    Nevin Asenova, ?Burası çok uygun oturma odası aldım. Halılar aldım yatak odası, tüller aldım. Fiyatlar çok uygun. Bu fırsatı değerlendirin. İngiltere?den geliyorum. Bulgaristan?daki evimizin ihtiyaçlarını buradan karşıladık? dedi. Saffet Asenova, "Burası çok uygun ürünler de güzel. İngiltere?den ta buraya geldik. Halı perde gibi ne ihtiyacımız varsa aldık. Çocuklara da bir şeyler alacağız? dedi.

  5. MÜŞTERİLERİMİZİN YÜZDE 90'I BULGARLARDAN OLUŞUYOR Pazar Esnafı Mehmet Demir, ?Müşterilerimizin yüzde 90?ı Bulgarlardan oluşuyor. Leva yükseldiği için bizden alıyorlar Bulgaristan?da satışını da yapıyorlar.

    MÜŞTERİLERİMİZİN YÜZDE 90'I BULGARLARDAN OLUŞUYOR Pazar Esnafı Mehmet Demir, ?Müşterilerimizin yüzde 90?ı Bulgarlardan oluşuyor. Leva yükseldiği için bizden alıyorlar Bulgaristan?da satışını da yapıyorlar.

  6. Onlar da orada pazarcılık yapıyor. Bizim ürünler kendilerine uygun geliyor. Biz de İstanbul?dan gelip bu pazarda satış yapıyoruz. Etiketlerimiz de Bulgarca oluyor. Burada getirip ürünlerimizi Bulgarlara satıyoruz" dedi.

    Onlar da orada pazarcılık yapıyor. Bizim ürünler kendilerine uygun geliyor. Biz de İstanbul?dan gelip bu pazarda satış yapıyoruz. Etiketlerimiz de Bulgarca oluyor. Burada getirip ürünlerimizi Bulgarlara satıyoruz" dedi.