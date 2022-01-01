20 Kilo Verdi, Tatil Paylaşımı Olay Oldu!
Türk sinemasının efsane isimlerinden biri olan ve Sultan lakabıyla bilinen usta sanatçı Türkan Şoray son paylaşımıyla sosyal medyada olay oldu.
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Türk sinemasının efsane isimlerinden biri olan ve Sultan lakabıyla bilinen usta sanatçı Türkan Şoray son paylaşımıyla sosyal medyada olay oldu. 20 kilo verdikten sonra ve yaptırdığı Fransız askısı inanılmaz değişim yaşayan Şoray tatil yaptığı anlardan bir fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı.
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77 yaşındaki usta isim Türkan Şoray adeta yıllara meydan okuyor. Son dönemlerde yaptırdığı estetiklerle çok konuşulan Şoray 20 kilo vererek fazlalıklarından kurtuldu.
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Zayıfladıktan sonra bir de estetik operasyon geçiren sanatçının son hali ortaya çıktı.
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Türk sinemasında sayısız filmde rol almış olan ve unutulmaz filmi Al yazmalım'da rolüyle unutulmaz filmlerde adını yazdıran usta sanatçı daha öncede burun estetği yaptırmıştı.
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Şoray, son olarak Instagram hesabından tatil pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.
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İşte büyük bir değişim yaşayan Şoray'ın tatil paylaşımı...
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77 yaşındaki Şoray'ın beğeni yağan karesine ise bir çok ünlü isimden yorum geldi
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