20 Kilo Verdi, Tatil Paylaşımı Olay Oldu!

Türk sinemasının efsane isimlerinden biri olan ve Sultan lakabıyla bilinen usta sanatçı Türkan Şoray son paylaşımıyla sosyal medyada olay oldu. 20 kilo verdikten sonra ve yaptırdığı Fransız askısı inanılmaz değişim yaşayan Şoray tatil yaptığı anlardan bir fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı.