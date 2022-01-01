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Sözleşmeliye kadro çalışmaları bu ay tamamlanacak

Filistin'i Desteklediği İçin Markaların Çalışmayı Bıraktı!

Ünlü ABD?li model Bella Hadid, Filistin?i destekleyen söylemleri nedeniyle birçok markanın kendisiyle çalışmak istemediğini paylaştı.

  1. Ünlü ABD?li model Bella Hadid, Filistin?i destekleyen söylemleri nedeniyle birçok markanın kendisiyle çalışmak istemediğini paylaştı. Hadid, sürpriz anlaşmayla lüks moda markasının sonbahar kampanyası için kamera karşısına geçti.

    Ünlü ABD?li model Bella Hadid, Filistin?i destekleyen söylemleri nedeniyle birçok markanın kendisiyle çalışmak istemediğini paylaştı. Hadid, sürpriz anlaşmayla lüks moda markasının sonbahar kampanyası için kamera karşısına geçti.

  2. Geçtiğimiz günlerde Filistin asıllı Müslüman bir babanın kızı olan ünlü ABD?li model Bella Hadid, Filistin?i desteklediği için pek çok markanın kendisiyle çalışmadığını ve arkadaşlarının kendisiyle görüşmeyi bıraktığını paylaştı.

    Geçtiğimiz günlerde Filistin asıllı Müslüman bir babanın kızı olan ünlü ABD?li model Bella Hadid, Filistin?i desteklediği için pek çok markanın kendisiyle çalışmadığını ve arkadaşlarının kendisiyle görüşmeyi bıraktığını paylaştı.

  3. İsrail ve Filistin ilişkileri hakkında da sık sık paylaşım yapan Hadid, ?Benimle çalışmayı bırakan pek çok marka oldu. Birçok arkadaşım bana sırtını döndü? dedi.

    İsrail ve Filistin ilişkileri hakkında da sık sık paylaşım yapan Hadid, ?Benimle çalışmayı bırakan pek çok marka oldu. Birçok arkadaşım bana sırtını döndü? dedi.

  4. "HİÇBİR KORKUM YOK" <br> ?Yedi yıl boyunca her cuma oturup yemek yediğim arkadaşlarım beni artık evine almıyor? açıklamasında bulunan 25 yaşındaki model, paylaşımları konusunda hiçbir korkusunun olmadığını söyledi.

    "HİÇBİR KORKUM YOK"
    ?Yedi yıl boyunca her cuma oturup yemek yediğim arkadaşlarım beni artık evine almıyor? açıklamasında bulunan 25 yaşındaki model, paylaşımları konusunda hiçbir korkusunun olmadığını söyledi.

  5. ?14 yaşındayken elime çiçeklerle ?Filistin?e Özgürlük? yazmıştım. Bana isim taktılar ve başkaları için nefret besleyen biri gibi yansıtıldım? diyen model, geçtiğimiz yıl New York?taki protestolara katılmıştı.

    ?14 yaşındayken elime çiçeklerle ?Filistin?e Özgürlük? yazmıştım. Bana isim taktılar ve başkaları için nefret besleyen biri gibi yansıtıldım? diyen model, geçtiğimiz yıl New York?taki protestolara katılmıştı.

  6. SÜRPRİZ ANLAŞMA! <br> Bella Hadid, lüks moda markası Michael Kors için poz verdi.

    SÜRPRİZ ANLAŞMA!
    Bella Hadid, lüks moda markası Michael Kors için poz verdi.

  7. Markanın uzun süredir yüzü olan Hadid, 2022 Sonhabar/Kış kampanyası için kamera karşısına geçti.

    Markanın uzun süredir yüzü olan Hadid, 2022 Sonhabar/Kış kampanyası için kamera karşısına geçti.

  8. Fotoğrafçı Lachlan Bailey'e poz veren model, Londra'nın ünlü simalarını moda dünyasına taşıdı.

    Fotoğrafçı Lachlan Bailey'e poz veren model, Londra'nın ünlü simalarını moda dünyasına taşıdı.