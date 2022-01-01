Filistin'i Desteklediği İçin Markaların Çalışmayı Bıraktı!
Ünlü ABD?li model Bella Hadid, Filistin?i destekleyen söylemleri nedeniyle birçok markanın kendisiyle çalışmak istemediğini paylaştı.
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Ünlü ABD?li model Bella Hadid, Filistin?i destekleyen söylemleri nedeniyle birçok markanın kendisiyle çalışmak istemediğini paylaştı. Hadid, sürpriz anlaşmayla lüks moda markasının sonbahar kampanyası için kamera karşısına geçti.
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Geçtiğimiz günlerde Filistin asıllı Müslüman bir babanın kızı olan ünlü ABD?li model Bella Hadid, Filistin?i desteklediği için pek çok markanın kendisiyle çalışmadığını ve arkadaşlarının kendisiyle görüşmeyi bıraktığını paylaştı.
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İsrail ve Filistin ilişkileri hakkında da sık sık paylaşım yapan Hadid, ?Benimle çalışmayı bırakan pek çok marka oldu. Birçok arkadaşım bana sırtını döndü? dedi.
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"HİÇBİR KORKUM YOK"
?Yedi yıl boyunca her cuma oturup yemek yediğim arkadaşlarım beni artık evine almıyor? açıklamasında bulunan 25 yaşındaki model, paylaşımları konusunda hiçbir korkusunun olmadığını söyledi.
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?14 yaşındayken elime çiçeklerle ?Filistin?e Özgürlük? yazmıştım. Bana isim taktılar ve başkaları için nefret besleyen biri gibi yansıtıldım? diyen model, geçtiğimiz yıl New York?taki protestolara katılmıştı.
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SÜRPRİZ ANLAŞMA!
Bella Hadid, lüks moda markası Michael Kors için poz verdi.
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Markanın uzun süredir yüzü olan Hadid, 2022 Sonhabar/Kış kampanyası için kamera karşısına geçti.
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Fotoğrafçı Lachlan Bailey'e poz veren model, Londra'nın ünlü simalarını moda dünyasına taşıdı.
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