Yeni Virüs Alarmı: Kaynağı Bilinmeyen Gizemli Zatürre!

30'DAN FAZLA VİRÜS VE BAKTERİ İÇİN TEST EDİLDİLER Ruiz, "Bu hastaların ortak noktası, iki taraflı pnömoni ile şiddetli solunum rahatsızlığı ve Covid-19?a çok benzeyen X-Ray görüntülerindeki benzerliktir. Ancak, hastaların, 'Covid-19, soğuk algınlığı, hem A hem de B tipi grip' dahil olmak üzere 30'dan fazla virüs ve bakteri için test edilmiş ve bunların hepsi negatif çıkmıştır.