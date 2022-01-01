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Yanlış Çantanın Zararı!

Okul çağında çocukların gelişimleri devam eder, kemik yapıları şekil alır. Her gün çocukların taşıdığı kitaplar için, ebeveynlerin çocuğa göre sağlıklı çantalar seçmesi gerekmektedir.

  1. Okul çağında çocukların gelişimleri devam eder, kemik yapıları şekil alır. Her gün çocukların taşıdığı kitaplar için, ebeveynlerin çocuğa göre sağlıklı çantalar seçmesi gerekmektedir. Çantanın ağır ve yanlış takımı çocuklarda ileride fıtık problemleri çıkartırken, omurga bozukluğuna yol açtığını belirten uzmanlar açıkladı. Çantayı yanlış takmanın zararı omurgadan çıkıyor! Çocuklara nasıl çantalar seçilmeli?

    Okul çağında çocukların gelişimleri devam eder, kemik yapıları şekil alır. Her gün çocukların taşıdığı kitaplar için, ebeveynlerin çocuğa göre sağlıklı çantalar seçmesi gerekmektedir. Çantanın ağır ve yanlış takımı çocuklarda ileride fıtık problemleri çıkartırken, omurga bozukluğuna yol açtığını belirten uzmanlar açıkladı. Çantayı yanlış takmanın zararı omurgadan çıkıyor! Çocuklara nasıl çantalar seçilmeli?

  2. Çocuklar sabah erkenden sırtlarına çantalarını geçirerek okulun yolunu tutar. Hem yürüme mesafesi hem de yanlış yakılan ağır bir çanta çocuğunuzun geleceğini gerçekten etkileyebilir. Bu konuda yanlış çanta seçiminin çocuğun omurgasını etkilediğini belirten uzmanlar, çocuk çantalarının nasıl seçilmesi ve kullanılması gerektiği hakkında bilgi verdi.

    Çocuklar sabah erkenden sırtlarına çantalarını geçirerek okulun yolunu tutar. Hem yürüme mesafesi hem de yanlış yakılan ağır bir çanta çocuğunuzun geleceğini gerçekten etkileyebilir. Bu konuda yanlış çanta seçiminin çocuğun omurgasını etkilediğini belirten uzmanlar, çocuk çantalarının nasıl seçilmesi ve kullanılması gerektiği hakkında bilgi verdi.

  3. YANLIŞ ÇANTANIN ZARARI OMURGANDAN ÇIKIYOR! <br> Özellikle gelişim çağında olan çocuklarda çanta seçiminin oldukça önemli olduğunu açıklayan uzmanlar, okul çantasının yanlış kullanımının da omurgada yamukluk meydana getirdiğini belirtti. Omurgayı etkilememesi için çantanın ilkokulda ağırlığı %10'u, ileri yaş gruplarında ise %15'i geçmemesi gerektiğini belirtti.

    YANLIŞ ÇANTANIN ZARARI OMURGANDAN ÇIKIYOR!
    Özellikle gelişim çağında olan çocuklarda çanta seçiminin oldukça önemli olduğunu açıklayan uzmanlar, okul çantasının yanlış kullanımının da omurgada yamukluk meydana getirdiğini belirtti. Omurgayı etkilememesi için çantanın ilkokulda ağırlığı %10'u, ileri yaş gruplarında ise %15'i geçmemesi gerektiğini belirtti.

  4. Çocuklarda duruş bozukluğunun arttığını açıklayan uzmanlar, bir taraftan takılan sırt çantalarının tek kolla takılmaması gerektiğini, çocukları özellikle uyarılması gerektiği ifade edildi. Ayrıca çantanın iki sapının da eşit olmasının önemli olduğunu açıklanırken, askılarının geniş ve sağlam olmasının da önemli bir detay olduğu ifade edildi.

    Çocuklarda duruş bozukluğunun arttığını açıklayan uzmanlar, bir taraftan takılan sırt çantalarının tek kolla takılmaması gerektiğini, çocukları özellikle uyarılması gerektiği ifade edildi. Ayrıca çantanın iki sapının da eşit olmasının önemli olduğunu açıklanırken, askılarının geniş ve sağlam olmasının da önemli bir detay olduğu ifade edildi.

  5. ÇOCUKLARA ÇANTA ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? <br> Postacı çantası olarak bilinen çantaların çocuk yapısına uygun olmadığı açıklanırken, tek omuzda taşınan sırt çantalarının da aynı omurga yamukluğuna sebebiyet verdiği öğrenildi. Özellikle yakın zamanda lüks markaların dahi çantalarının yumuşak olmayan sapları ve sarkık modelleri ile insan vücuduna uygun olmadığını belirtildi.

    ÇOCUKLARA ÇANTA ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
    Postacı çantası olarak bilinen çantaların çocuk yapısına uygun olmadığı açıklanırken, tek omuzda taşınan sırt çantalarının da aynı omurga yamukluğuna sebebiyet verdiği öğrenildi. Özellikle yakın zamanda lüks markaların dahi çantalarının yumuşak olmayan sapları ve sarkık modelleri ile insan vücuduna uygun olmadığını belirtildi.

  6. Çocuklara çanta seçerken, sırt desteği ve geniş askısının yastıklı olmasına dikkat etmelisiniz. Çocuklara alınan çantanın konforlu olması büyük önem taşıyor.

    Çocuklara çanta seçerken, sırt desteği ve geniş askısının yastıklı olmasına dikkat etmelisiniz. Çocuklara alınan çantanın konforlu olması büyük önem taşıyor.

  7. Çocukların çantaları kendilerinden büyük olmamalı ve bol takılmamalı. Sırt çantası sırttan ve omuzdan yükü kavradığı için tam sırtına oturan çantalar almaya çalışın.

    Çocukların çantaları kendilerinden büyük olmamalı ve bol takılmamalı. Sırt çantası sırttan ve omuzdan yükü kavradığı için tam sırtına oturan çantalar almaya çalışın.

  8. Çok gözlü çantalar almaya çalışın. Tüm malzemeleri tek bir tarafa yıkmaktansa eşit olarak dağıtmaya ve yükü dengelemeye çalışın.

    Çok gözlü çantalar almaya çalışın. Tüm malzemeleri tek bir tarafa yıkmaktansa eşit olarak dağıtmaya ve yükü dengelemeye çalışın.

  9. Çocuğa bekleme durumunda olduğunda çantasını çıkarıp yerde tutması gerektiğini ve bu sayede belini koruyabileceğini açıklayın.

    Çocuğa bekleme durumunda olduğunda çantasını çıkarıp yerde tutması gerektiğini ve bu sayede belini koruyabileceğini açıklayın.