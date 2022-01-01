Yanlış Çantanın Zararı!

Çocuklarda duruş bozukluğunun arttığını açıklayan uzmanlar, bir taraftan takılan sırt çantalarının tek kolla takılmaması gerektiğini, çocukları özellikle uyarılması gerektiği ifade edildi. Ayrıca çantanın iki sapının da eşit olmasının önemli olduğunu açıklanırken, askılarının geniş ve sağlam olmasının da önemli bir detay olduğu ifade edildi.