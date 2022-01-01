Evde Yapılan Konservelerde Büyük Tehlike!

Gıda alımından 18-36 saat sonra hastalık belirtilerinin başladığını söyleyen Demirel, "İlk başta halsizlik yorgunluk hali oluyor ancak bizi alarm haline getiren, dikkat etmemiz gereken; çift, bulanık görmesinin olması, konuşma bozukluğu ve yutma güçlüğünün oluşması. Eğer öyküsünde konserve var ise botulizm düşünülmeli. Tedavisinin en erken dönemde yapılması gerekiyor. Burada en önemli şey antitoksin ne kadar erken verilirse tedavi ve hayatta kalmasının daha etkin olduğu düşünülüyor" şeklinde konuştu.