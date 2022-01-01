Evde Yapılan Konservelerde Büyük Tehlike!
Uzmanlar, evde yapılan konservelerin hayatı tehdit ettiği yönünde uyarılarda bulundu.
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Uzmanlar, evde yapılan konservelerin hayatı tehdit ettiği yönünde uyarılarda bulundu. Zonguldak'ta Doç. Dr. Esra Acıman Demirel, bozuk konserve kaynaklı botulizm hastalığının ölüme neden olabileceğini söyledi. İşte habere dair detaylar...
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Acıman Demirel, botulizme neden olan 'clostridium botulinum' bakterisinin genellikle bozuk konserve gıdalarda kaynaklı meydana geldiğini belirtti.
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Gıda alımından 18-36 saat sonra hastalık belirtilerinin başladığını söyleyen Demirel, "İlk başta halsizlik yorgunluk hali oluyor ancak bizi alarm haline getiren, dikkat etmemiz gereken; çift, bulanık görmesinin olması, konuşma bozukluğu ve yutma güçlüğünün oluşması. Eğer öyküsünde konserve var ise botulizm düşünülmeli. Tedavisinin en erken dönemde yapılması gerekiyor. Burada en önemli şey antitoksin ne kadar erken verilirse tedavi ve hayatta kalmasının daha etkin olduğu düşünülüyor" şeklinde konuştu.
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KAPAĞI ŞİŞMİŞSE DİKKAT!
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Doç. Dr. Demirel, konu hakkında önemli noktalara değindi şu ifadelerle değindi:
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"Özellikle kapağı şişmiş, kokusu bozulmuş konservelerin yenmemesi gerekmekte. Ticari ürünlerde bile konserve tüketimine dikkat etmek gerekiyor. Yeterli ısı ve basınçta düzgün şekilde kapağının kapatılması gerekiyor. Kullanılmadan önce de en az 10 dakika kaynatılması gerekiyor. Kapağı şişmiş ve kokmuş besinler tüketilmemeli.
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Mikrodalgada ısıtmak hiçbir şekilde toksini öldürmüyor. Bu önemli çünkü bu yanılgıya düşülüyor. En önemlisi de kontrol etmek, kokusu ve rengi bozulmuş konserveyi tüketmemek."
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Yaklaşık 1 ay önce çift görme, bulanık görme ve yutkunma zorluğu olan bir vakayla karşılaşan Doç. Dr. Demirel, bu durumun konserve tüketiminden olduğunu söyledi.
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Ayrıca Demirel, solunum güçlüğü çekmeye başlayan hastanın yoğun bakımda tedaviye alındıktan sonra erken tanıyla uygulanan antitoksinle iyileştiğini, serviste takip edildiğini ve yakında taburcu edileceğini kaydetti.