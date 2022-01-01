Avrupa'nın En Çok Satan Otomobilleri
Avrupa otomobil pazarında Temmuz ayında en çok satan modeller belli oldu. Peugeot 208 3 ay sonra tahtını Volkswagen T-Roc'a kaptırdı.
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Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) Temmuz ayı raporuna göre, satışlarda düşüş yaşanıyor.
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27 Avrupa ülkesini kapsayan verilere göre ilk yedi ayda 6.398.609 adet yeni otomobil satışı gerçekleştirildi.
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Hibrit modellerin satışı düşerken elektrikli modellerin satışı yüzde 20 oranında arttı.
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Avrupa'da yeni otomobil satışlarında zirvenin adı ise değişti. Peugeot 208'in üç ay süren satış liderliğini Volkswagen T-Roc aldı.
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Sadece Temmuz ayında 19.130 adet Volkswagen T-Roc satıldı.
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İkinci sıtrada yer alan Dacia Sandero, 17.228 adet satış gerçekleştirdi.
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İki sıra birden gerileyen Peugeot 208 ise 16.423 adet satıldı.
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T-Roc 2022'de liderliğe ulaşan beşinci model oldu. Yıl boyunca Dacia Sandero, Volkswagen Golf, Tesla Model 3 ve Peugeot 208 gibi modeller zirve yer aldı.