Avrupa'nın En Çok Satan Otomobilleri

T-Roc 2022'de liderliğe ulaşan beşinci model oldu. Yıl boyunca Dacia Sandero, Volkswagen Golf, Tesla Model 3 ve Peugeot 208 gibi modeller zirve yer aldı.

Avrupa'da yeni otomobil satışlarında zirvenin adı ise değişti. Peugeot 208'in üç ay süren satış liderliğini Volkswagen T-Roc aldı.

27 Avrupa ülkesini kapsayan verilere göre ilk yedi ayda 6.398.609 adet yeni otomobil satışı gerçekleştirildi.

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