Arka Sokaklar'da Büyük Şok!
işte Mesut Komiser'in bırakma nedeni
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16 yıldır Kanal D ekranlarında hiç kesintisiz devam eden Arka Sokaklar dizisinde şok ayrılık. Dizinin Mesut Komiser'i Şevket Çoruh, diziden ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Peki ünlü oyuncunun Arka Sokaklar'ı bırakma nedeni ne? İşte ayrıtılar...
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Kanal D'nin fenomen haline gelen dizisi Arka Sokaklar'da şok ayrılık. Başladığı günden bu yana dizide başrolü paylaşan dizinin 'Mesut Komiser'i ünlü oyuncu Şevket Çoruh, sosyal medya hesabından kötü haberi verdi. Arka Sokaklar'da 16 sezon boyunca 632 bölümde de görev alan Şevket Çoruh, 'Hoşça Kal Mesut' başlıklı veda yazısında diziden neden ayrıldığını da açıkladı.
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"Hoşça kal Mesut!" diyen Şevket Çoruh, "16 sezon 632 bölüm boyunca ARKA SOKAKLAR'da koştum, kaçtım, kovaladım. Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm. Bugün yolun sonundayım" sözleriyle Anka Sokaklar'dan ayrıldığını resmin duyurmuş oldu.
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Şevket Çoruh, diziden ayrılma nedenini ise, "Uzaktan görenler Mesut sanıyor, bir Şevket'e döndü benim hayatım" şeklindeki imalı sözlerle açıklayan Şevket Çoruh, dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu, kamera önünde ve kamera arkasında beraber çalıştığı arkadaşları ve seyircilerine teşekkür etti.
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17. sezonu için hazırlanan 'Arka Sokaklar' dizisine Cansın Çekili, Batuhan Ekşi, Sebahat Kumaş, Cem Uçan ve Nuray Hüseynova gibi yeni isimler katıldı. Zafer Ergin, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu da dizideki rollerine devam edecek.