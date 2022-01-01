Arka Sokaklar'da Büyük Şok!

Şevket Çoruh, diziden ayrılma nedenini ise, "Uzaktan görenler Mesut sanıyor, bir Şevket'e döndü benim hayatım" şeklindeki imalı sözlerle açıklayan Şevket Çoruh, dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu, kamera önünde ve kamera arkasında beraber çalıştığı arkadaşları ve seyircilerine teşekkür etti.