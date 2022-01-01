Whatsapp'ta İki Yeni Özellik Birden!
WhatsApp'ta iki yeni özellik birden!
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Dünyanın en çok kullanılan akıllı telefon uygulaması WhatsApp yeni özelliğini test etmeye başladı. 2 milyardan fazla kullanıcıya ulaşan WhatsApp kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için yeni özellikler getirmeye devam ediyor. Ortaya çıkan son bilgilere göre uygulamaya numara gizleme seçeneği eklenecek.
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WhatsApp ile ilgili güncellemeleri önceden paylaşan haber platformu WABetaInfo'nun haberine göre; WhatsApp Desktop sürümüne gelen beta güncellemesinde numara gizleme özelliği ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde kullanıcıların işletme hesapları ile iletişim kurarken numaralarını gizleyebileceği ifade edilmişti.
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Beta testindeki ekran görüntüleri numara gizleme özelliğinin nasıl çalışacağını gözler önüne serdi. Ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere kullanıcılar işletme hesabıyla iletişim kurarken numaralarının karşı tarafa görünüp görünmediğini öğrenebilecek.
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SOHBET ANKETİ GELİYOR!
WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı bir başka özellik ise anket sohbeti. WABetaInfo'nun paylaştığı bilgilere göre; WhatsApp, ürünler, yeni özellikler ve diğer konular hakkında geri bildirimde bulunulması amacıyla kullanıcılara anket sunacak. Kullanıcılar anket sohbetlerini kapatabilme seçeneğine sahip olacak.
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Anketlerde verilen yanıtlar kullanıcıların deneyimini hiçbir şekilde etkilenmezken şirket geri bildirimlere göre uygulamada iyileştirmeler yapacak. Bu sohbet anketi kullanıcılara WhatsApp'ın resmi profili üzerinden gönderilecek.