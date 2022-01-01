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Whatsapp'ta İki Yeni Özellik Birden!

WhatsApp'ta iki yeni özellik birden!

  1. Dünyanın en çok kullanılan akıllı telefon uygulaması WhatsApp yeni özelliğini test etmeye başladı. 2 milyardan fazla kullanıcıya ulaşan WhatsApp kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için yeni özellikler getirmeye devam ediyor. Ortaya çıkan son bilgilere göre uygulamaya numara gizleme seçeneği eklenecek.

    Dünyanın en çok kullanılan akıllı telefon uygulaması WhatsApp yeni özelliğini test etmeye başladı. 2 milyardan fazla kullanıcıya ulaşan WhatsApp kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için yeni özellikler getirmeye devam ediyor. Ortaya çıkan son bilgilere göre uygulamaya numara gizleme seçeneği eklenecek.

  2. WhatsApp ile ilgili güncellemeleri önceden paylaşan haber platformu WABetaInfo'nun haberine göre; WhatsApp Desktop sürümüne gelen beta güncellemesinde numara gizleme özelliği ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde kullanıcıların işletme hesapları ile iletişim kurarken numaralarını gizleyebileceği ifade edilmişti.

    WhatsApp ile ilgili güncellemeleri önceden paylaşan haber platformu WABetaInfo'nun haberine göre; WhatsApp Desktop sürümüne gelen beta güncellemesinde numara gizleme özelliği ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde kullanıcıların işletme hesapları ile iletişim kurarken numaralarını gizleyebileceği ifade edilmişti.

  3. Beta testindeki ekran görüntüleri numara gizleme özelliğinin nasıl çalışacağını gözler önüne serdi. Ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere kullanıcılar işletme hesabıyla iletişim kurarken numaralarının karşı tarafa görünüp görünmediğini öğrenebilecek.

    Beta testindeki ekran görüntüleri numara gizleme özelliğinin nasıl çalışacağını gözler önüne serdi. Ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere kullanıcılar işletme hesabıyla iletişim kurarken numaralarının karşı tarafa görünüp görünmediğini öğrenebilecek.

  4. SOHBET ANKETİ GELİYOR!<br> WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı bir başka özellik ise anket sohbeti. WABetaInfo'nun paylaştığı bilgilere göre; WhatsApp, ürünler, yeni özellikler ve diğer konular hakkında geri bildirimde bulunulması amacıyla kullanıcılara anket sunacak. Kullanıcılar anket sohbetlerini kapatabilme seçeneğine sahip olacak.

    SOHBET ANKETİ GELİYOR!
    WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı bir başka özellik ise anket sohbeti. WABetaInfo'nun paylaştığı bilgilere göre; WhatsApp, ürünler, yeni özellikler ve diğer konular hakkında geri bildirimde bulunulması amacıyla kullanıcılara anket sunacak. Kullanıcılar anket sohbetlerini kapatabilme seçeneğine sahip olacak.

  5. Anketlerde verilen yanıtlar kullanıcıların deneyimini hiçbir şekilde etkilenmezken şirket geri bildirimlere göre uygulamada iyileştirmeler yapacak. Bu sohbet anketi kullanıcılara WhatsApp'ın resmi profili üzerinden gönderilecek.

    Anketlerde verilen yanıtlar kullanıcıların deneyimini hiçbir şekilde etkilenmezken şirket geri bildirimlere göre uygulamada iyileştirmeler yapacak. Bu sohbet anketi kullanıcılara WhatsApp'ın resmi profili üzerinden gönderilecek.