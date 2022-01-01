WhatsApp'ta iki yeni özellik birden!

Dünyanın en çok kullanılan akıllı telefon uygulaması WhatsApp yeni özelliğini test etmeye başladı. 2 milyardan fazla kullanıcıya ulaşan WhatsApp kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için yeni özellikler getirmeye devam ediyor. Ortaya çıkan son bilgilere göre uygulamaya numara gizleme seçeneği eklenecek.