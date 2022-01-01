En düşük maaş 8 bin TL oldu, işçiler göbek atarak kutladı
En düşük maaş 8 bin TL oldu, işçiler göbek atarak kutladı
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Mersin'de orman yangını: Bakanlık ve AFAD açıklama yaptı
Bakanlıktan 'domates ihracı izne bağlandı' iddiasına yalanlama
Bakanlıktan 'domates ihracı izne bağlandı' iddiasına yalanlama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden iddialara yalanlama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden iddialara yalanlama
Motorine 1,14 TL'lik indirim yapıldı
Motorine 1,14 TL'lik indirim yapıldı
YÖK Başkanından Bosna Hersek üniversitelerinin denklikleri ile ilgili açıklama
YÖK Başkanından Bosna Hersek üniversitelerinin denklikleri ile ilgili açıklama
Drift yaparken 'dur' ihtarı yapan bekçiye çarpan sürücü tutuklandı
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Brent petrol 7 ayın en düşük seviyesini gördü
Brent petrol 7 ayın en düşük seviyesini gördü
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Boğaziçi'nden 'yeni öğrencilerin barınma sorunu yaşadığı' iddialarına açıklama
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Anadolu Üniversitesi 1100 kişilik pedagojik formasyon programı açacak
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DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
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Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödeme tarihi belli oldu
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Yeni sosyal yardım paketi geliyor
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Bakan Nebati: KOBİ'ler için yeni bir destek paketi hazırlıyoruz
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Makam aracı ile kaza yapan belediye başkanına inceleme başlatıldı

Burak Kut Sektöre Küsmesinin Nedenini İlk Kez Anlattı!

Burak Kut sektöre küsmesinin nedenini ilk kez anlattı!

  1. Şarkıları dillere pelesenk olan ve oyunculuk alanında da başarısını gösteren ünlü şarkıcı Burak Kut, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Müzik camiasına küsmesinin üç nedeni olduğunu ifade eden Burak Kut, şunları söyledi: "Camiaya tabi ki küstüm. Birkaç konu başlığında anlatılabilir. Bir kendi iç çevrem, iki sektörel ve üç medya...

    Şarkıları dillere pelesenk olan ve oyunculuk alanında da başarısını gösteren ünlü şarkıcı Burak Kut, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Müzik camiasına küsmesinin üç nedeni olduğunu ifade eden Burak Kut, şunları söyledi: "Camiaya tabi ki küstüm. Birkaç konu başlığında anlatılabilir. Bir kendi iç çevrem, iki sektörel ve üç medya...

  2. Birden başlayayım; herkes bende toplanırdı mesela, ben imkansızlıklar içinde büyüdüm ya, kimsede olmayan şeyleri Amerikalardan getiriyordum. Hayatım o dönemde yoksulluktan bir anda Micheal Jackson'un hayatına döndü. O dönemde bende evime topluyordum o can dostu saydığım insanları. Ama benim prensibim şuydu; 'benim bu kadar oyuncağım var ben ne yapacağım ki bu kadar oyuncağı gelin beraber oynayalım. Gelin film izleyelim, gelin yüzelim' diyordum. Evimden çıkıp bana bu görgüsüz diyorlarmış. Arada da iyi dostlar vardı. Bu beni çok yormuştu. Orada bir sallanmaya başladım. <br> İki, yapımcılar... Yarış atı durumu vardı o zamanlar. Altın yumurtlayan tavuk gibi bakıyorlardı. Onu yap, bunu yapma durumları çok oldu.

    Birden başlayayım; herkes bende toplanırdı mesela, ben imkansızlıklar içinde büyüdüm ya, kimsede olmayan şeyleri Amerikalardan getiriyordum. Hayatım o dönemde yoksulluktan bir anda Micheal Jackson'un hayatına döndü. O dönemde bende evime topluyordum o can dostu saydığım insanları. Ama benim prensibim şuydu; 'benim bu kadar oyuncağım var ben ne yapacağım ki bu kadar oyuncağı gelin beraber oynayalım. Gelin film izleyelim, gelin yüzelim' diyordum. Evimden çıkıp bana bu görgüsüz diyorlarmış. Arada da iyi dostlar vardı. Bu beni çok yormuştu. Orada bir sallanmaya başladım.
    İki, yapımcılar... Yarış atı durumu vardı o zamanlar. Altın yumurtlayan tavuk gibi bakıyorlardı. Onu yap, bunu yapma durumları çok oldu.

  3. Üç medya... Herkesin hayatında kimse yanlış anlamasın köprüyü geçene kadar 'aman abim, canım abim' durumu vardır. Gazetecilere eğilip, bükülme durumu vardır. Bir haber olmak için yapmadığımız şey kalmıyor derler ya, benim kariyerimde böyle bir şey yok. Bir raddeden sonra artık beni bir salın demek istiyorsun. Şimdi basın da senden devamlı bir şey istiyor. Kariyerinin başında tamamdır. Çünkü yapımcın istiyor, sen istiyorsun tamam. Aşırı yoğun olduğun zaman sürekli gel gel, git git benim karakterime uymayan şeyler. Yönetilmeyi de seven birisi değilim. Konu ile ilgili bilgim varsa paylaşarak ilerlemeyi seven birisiyim. İş; gel Burak, git Burak durumuna döndü. Tatile gideyim, kitap okuyayım, kendime zaman ayırayım istiyorum, yok... İlerleyen zamanlarda şunu da fark ettim, benim üzerimden deli paralar kazanılıyor. Bugün asla izin vermem. Bir rant vardı. Birçok gazete beni posterimi veriyordu. Benim posterimi verdiği gün gazete tirajını üçe katlıyordu. Birim olarak deli paralardan bahsediyorum. Bir de 'Seni biz yarattık' demeye başladılar. Bu nasıl olabilir ki. Ben kimseye gitmedim, kimseden bir şey istemedim ki... Beni nasıl yarattın. Bunlara ben çok takılıyordum."

    Üç medya... Herkesin hayatında kimse yanlış anlamasın köprüyü geçene kadar 'aman abim, canım abim' durumu vardır. Gazetecilere eğilip, bükülme durumu vardır. Bir haber olmak için yapmadığımız şey kalmıyor derler ya, benim kariyerimde böyle bir şey yok. Bir raddeden sonra artık beni bir salın demek istiyorsun. Şimdi basın da senden devamlı bir şey istiyor. Kariyerinin başında tamamdır. Çünkü yapımcın istiyor, sen istiyorsun tamam. Aşırı yoğun olduğun zaman sürekli gel gel, git git benim karakterime uymayan şeyler. Yönetilmeyi de seven birisi değilim. Konu ile ilgili bilgim varsa paylaşarak ilerlemeyi seven birisiyim. İş; gel Burak, git Burak durumuna döndü. Tatile gideyim, kitap okuyayım, kendime zaman ayırayım istiyorum, yok... İlerleyen zamanlarda şunu da fark ettim, benim üzerimden deli paralar kazanılıyor. Bugün asla izin vermem. Bir rant vardı. Birçok gazete beni posterimi veriyordu. Benim posterimi verdiği gün gazete tirajını üçe katlıyordu. Birim olarak deli paralardan bahsediyorum. Bir de 'Seni biz yarattık' demeye başladılar. Bu nasıl olabilir ki. Ben kimseye gitmedim, kimseden bir şey istemedim ki... Beni nasıl yarattın. Bunlara ben çok takılıyordum."