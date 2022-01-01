Burak Kut sektöre küsmesinin nedenini ilk kez anlattı!

Üç medya... Herkesin hayatında kimse yanlış anlamasın köprüyü geçene kadar 'aman abim, canım abim' durumu vardır. Gazetecilere eğilip, bükülme durumu vardır. Bir haber olmak için yapmadığımız şey kalmıyor derler ya, benim kariyerimde böyle bir şey yok. Bir raddeden sonra artık beni bir salın demek istiyorsun. Şimdi basın da senden devamlı bir şey istiyor. Kariyerinin başında tamamdır. Çünkü yapımcın istiyor, sen istiyorsun tamam. Aşırı yoğun olduğun zaman sürekli gel gel, git git benim karakterime uymayan şeyler. Yönetilmeyi de seven birisi değilim. Konu ile ilgili bilgim varsa paylaşarak ilerlemeyi seven birisiyim. İş; gel Burak, git Burak durumuna döndü. Tatile gideyim, kitap okuyayım, kendime zaman ayırayım istiyorum, yok... İlerleyen zamanlarda şunu da fark ettim, benim üzerimden deli paralar kazanılıyor. Bugün asla izin vermem. Bir rant vardı. Birçok gazete beni posterimi veriyordu. Benim posterimi verdiği gün gazete tirajını üçe katlıyordu. Birim olarak deli paralardan bahsediyorum. Bir de 'Seni biz yarattık' demeye başladılar. Bu nasıl olabilir ki. Ben kimseye gitmedim, kimseden bir şey istemedim ki... Beni nasıl yarattın. Bunlara ben çok takılıyordum."