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Merve Dizdar'dan Masumlar Apartmanı Açıklaması: Psikolojik Destek Aldık

Merve Dizdar'dan Masumlar Apartmanı açıklaması: Psikolojik destek aldık

  1. Masumlar Apartmanı'nda 'Gülben' karakterine hayat veren ve performansıyla 47. Altın Kelebek'te 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülen Merve Dizdar, 2018 yılında evlendiği Gürhan Altundaşar ile yollarını ayırmaya karar vermiş ve boşanma haberlerinin ardından şu açıklamayı yapmıştı:

    Masumlar Apartmanı'nda 'Gülben' karakterine hayat veren ve performansıyla 47. Altın Kelebek'te 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülen Merve Dizdar, 2018 yılında evlendiği Gürhan Altundaşar ile yollarını ayırmaya karar vermiş ve boşanma haberlerinin ardından şu açıklamayı yapmıştı:

  2. "Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum."

    "Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum."

  3. Geçtiğimiz yıl haziran ayında anlaşmalı olarak tek celsede boşanan Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar, ayrıldıktan sonra arkadaş kalmaya devam etti. Eski eşler Kadıköy'de bir mekanda objektiflere yansıdı. Tv8 ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın özel haberine göre; arkadaş grubuyla bir araya gelen oyuncu çiftin samimi halleri de dikkat çekti.

    Geçtiğimiz yıl haziran ayında anlaşmalı olarak tek celsede boşanan Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar, ayrıldıktan sonra arkadaş kalmaya devam etti. Eski eşler Kadıköy'de bir mekanda objektiflere yansıdı. Tv8 ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın özel haberine göre; arkadaş grubuyla bir araya gelen oyuncu çiftin samimi halleri de dikkat çekti.

  4. Öte yandan Dizdar ile Altundaşar'ın evliliğinin bitmesine güzel oyuncunun 'Masumlar Apartmanı' dizisindeki partneri Uğur Uzunel'in sebep olduğu iddia edilmişti.

    Öte yandan Dizdar ile Altundaşar'ın evliliğinin bitmesine güzel oyuncunun 'Masumlar Apartmanı' dizisindeki partneri Uğur Uzunel'in sebep olduğu iddia edilmişti.

  5. Daha önce 'Şeref Meselesi' ,'Aşk ve Mavi' ve'Afili Aşk' gibi dizilerde rol alan Uğur Uzunel ise katıldığı bir törende bu haberlere isyan etmişti. Başarılı oyuncu, "Merve sevdiğim bir arkadaşım. Bu konu kapansa iyi olur, biraz garip oluyor. Yok öyle bir şey, biz iyi anlaşıyoruz. Böyle konuşmak da ayıp bence... Merve'nin durumu ne bilmiyorum. Bu konuları konuşmaya değmez, benle alakalı değil. Hadsizlik etmek istemem." ifadelerini kullanmıştı.

    Daha önce 'Şeref Meselesi' ,'Aşk ve Mavi' ve'Afili Aşk' gibi dizilerde rol alan Uğur Uzunel ise katıldığı bir törende bu haberlere isyan etmişti. Başarılı oyuncu, "Merve sevdiğim bir arkadaşım. Bu konu kapansa iyi olur, biraz garip oluyor. Yok öyle bir şey, biz iyi anlaşıyoruz. Böyle konuşmak da ayıp bence... Merve'nin durumu ne bilmiyorum. Bu konuları konuşmaya değmez, benle alakalı değil. Hadsizlik etmek istemem." ifadelerini kullanmıştı.

  6. "Hayatımda oyunculuktan başka hiçbir şey düşünmedim ve yapmadım. Şunu yap Merve deseler yandık, baştan öğrenmem lazım" diyen Dizdar, "Selvi Boylum Al Yazmalım'ı her izlediğimde ağlarım" dedi. <br> Özel hayatına değindiği sohbetlerinde ise son derece samimi olan Merve Dizdar, "Ünlü oldu ayrıldı' dediler. Gürhan şu hayatta en güvendiğim insanlardan biri" dedi.

    "Hayatımda oyunculuktan başka hiçbir şey düşünmedim ve yapmadım. Şunu yap Merve deseler yandık, baştan öğrenmem lazım" diyen Dizdar, "Selvi Boylum Al Yazmalım'ı her izlediğimde ağlarım" dedi.
    Özel hayatına değindiği sohbetlerinde ise son derece samimi olan Merve Dizdar, "Ünlü oldu ayrıldı' dediler. Gürhan şu hayatta en güvendiğim insanlardan biri" dedi.

  7. İki sezon boyunca rol aldığı ve çok ses getiren Masumlar Apartmanı konusu açıldığında ise Merve Dizdar, yine tüm samimiyetiyle cümle kurdu. Ünlü oyuncu, Ceyda Düvenci'nin "Psikolojik destek aldın mı?" sorusuna şöyle yanıtladı: "Tabii. Aldık. Bi gün evde perdelerim kapalı oturuyorum, her zaman perdelerimi açarım güneş girsin, prodüksiyon beni alıncaya kadar öyle oturmuşum, gitmişim, Ezgi de ben de Birkan da hepimiz dağılmışız... Hoppidi hoppidi gidemiyorsun ki sete! Ehliyetimi bile Masumlar Apartmanı'ndan sonra aldım. Arabayı aldım, garip bir özgürlük hissettim."

    İki sezon boyunca rol aldığı ve çok ses getiren Masumlar Apartmanı konusu açıldığında ise Merve Dizdar, yine tüm samimiyetiyle cümle kurdu. Ünlü oyuncu, Ceyda Düvenci'nin "Psikolojik destek aldın mı?" sorusuna şöyle yanıtladı: "Tabii. Aldık. Bi gün evde perdelerim kapalı oturuyorum, her zaman perdelerimi açarım güneş girsin, prodüksiyon beni alıncaya kadar öyle oturmuşum, gitmişim, Ezgi de ben de Birkan da hepimiz dağılmışız... Hoppidi hoppidi gidemiyorsun ki sete! Ehliyetimi bile Masumlar Apartmanı'ndan sonra aldım. Arabayı aldım, garip bir özgürlük hissettim."