Merve Dizdar'dan Masumlar Apartmanı açıklaması: Psikolojik destek aldık

Daha önce 'Şeref Meselesi' ,'Aşk ve Mavi' ve'Afili Aşk' gibi dizilerde rol alan Uğur Uzunel ise katıldığı bir törende bu haberlere isyan etmişti. Başarılı oyuncu, "Merve sevdiğim bir arkadaşım. Bu konu kapansa iyi olur, biraz garip oluyor. Yok öyle bir şey, biz iyi anlaşıyoruz. Böyle konuşmak da ayıp bence... Merve'nin durumu ne bilmiyorum. Bu konuları konuşmaya değmez, benle alakalı değil. Hadsizlik etmek istemem." ifadelerini kullanmıştı.