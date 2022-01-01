Rahatsızlıklarına şifa arayanlar oraya akın ediyor!

Türkiye Kaplıcalar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve kaplıca işletmecisi Fuat Ünsal, kaplıcaya yurt içi ve yurt dışından çok fazla misafir geldiğini belirterek, şunları kaydetti: "Bu misafirlerimizin hepsi de sedef ve egzama hastalıkları nedeniyle buraya geliyor. Sedef ve egzamanın dünyadaki yan etkisiz tek tedavi merkezi 'Kangal Balıklı Kaplıcası'dır. Sivas'ımızda böyle bir değer var ve dünyada bunun farkındadır. 30- 35 yıldır gelen misafirlerimiz var ve burada tedavi oluyor. Çok güzel bir atmosfer, çok güzel bir su, ultraviyole ve balık var. 37 derecede yaşayan bu balıkların dünyada eşi benzeri yok. Suda selenyum da bulunuyor. Dünyadan gelen hastalarımız yüzde 100'e varan kortizonsuz, yan etkisiz ve kimyasalsız olarak sağlıklı bir şekilde tedavilerini olarak ülkelerine dönmektedir. Saniyede 300 litreye yakın bir su kaynağımız var. Su yaz kış aynıdır. Bizim suyumuz yüzeysel değildir. Bu suyun 25- 28 yıl arasında bir yaşam süresi var. Bugün yağan kar, 25 yıl sonra yüzeye çıkıyor. Bu nedenle suyumuz hiç azalmıyor ve hep aynı ölçüde kalıyor."