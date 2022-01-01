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Herkesi Şoke Eden Masumlar Apartmanı İtirafı!

Masumlar Apartmanı'nda Gülben'i canlandıran Merve Dizdar, katıldığı bir programda diziyle ilgili itiraflarda bulundu.

  1. TRT 1'de 2 sezon yayınlanan ve geçtiğimiz aylarda final yapan Masumlar Apartmanı'nda 'Gülben' karakterine hayat veren ve performansıyla 47. Altın Kelebek'te 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülen Merve Dizdar, Ceyda Düvenci'nin sunduğu NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler'e konuk oldu.

    TRT 1'de 2 sezon yayınlanan ve geçtiğimiz aylarda final yapan Masumlar Apartmanı'nda 'Gülben' karakterine hayat veren ve performansıyla 47. Altın Kelebek'te 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülen Merve Dizdar, Ceyda Düvenci'nin sunduğu NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler'e konuk oldu.

  2. Bilinmeyenleri anlatan ünlü oyuncu, Ceyda Düvenci'nin "Psikolojik destek aldın mı?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

    Bilinmeyenleri anlatan ünlü oyuncu, Ceyda Düvenci'nin "Psikolojik destek aldın mı?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

  3. Dizdar, "Tabii. Aldık. Bir gün evde perdelerim kapalı oturuyorum, her zaman perdelerimi açarım güneş girsin, prodüksiyon beni alıncaya kadar öyle oturmuşum, gitmişim, Ezgi de ben de Birkan da hepimiz dağılmışız... Hoppidi hoppidi gidemiyorsun ki sete! Ehliyetimi bile Masumlar Apartmanı'ndan sonra aldım. Arabayı aldım, garip bir özgürlük hissettim" ifadelerini kullandı.

    Dizdar, "Tabii. Aldık. Bir gün evde perdelerim kapalı oturuyorum, her zaman perdelerimi açarım güneş girsin, prodüksiyon beni alıncaya kadar öyle oturmuşum, gitmişim, Ezgi de ben de Birkan da hepimiz dağılmışız... Hoppidi hoppidi gidemiyorsun ki sete! Ehliyetimi bile Masumlar Apartmanı'ndan sonra aldım. Arabayı aldım, garip bir özgürlük hissettim" ifadelerini kullandı.

  4. "OYUNCULUK DIŞINDA BİR ŞEY YAPMADIM"

    "OYUNCULUK DIŞINDA BİR ŞEY YAPMADIM"

  5. "Hayatımda oyunculuktan başka hiçbir şey düşünmedim ve yapmadım. Şunu yap Merve deseler yandık, baştan öğrenmem lazım" diyen Dizdar, "Selvi Boylum Al Yazmalım'ı her izlediğimde ağlarım" dedi.

    "Hayatımda oyunculuktan başka hiçbir şey düşünmedim ve yapmadım. Şunu yap Merve deseler yandık, baştan öğrenmem lazım" diyen Dizdar, "Selvi Boylum Al Yazmalım'ı her izlediğimde ağlarım" dedi.