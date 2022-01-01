İşte İphone 14 Özellikleri Ve Türkiye Satış Fiyatı
Teknoloji devi Apple, merakla beklenen yeni akıllı saat ve airpods cihazları ile iPhone 14 ailesini ilk kez tanıttı.
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Apple'ın merakla beklenen tanıtım etkinliği bugün Kaliforniya'da gerçekleştirildi. Apple, etkinlikte ilk olarak Apple Watch Serisini tanıttı.
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APPLE WATCH SERİSİ Su geçirmeme özelliği ile gelen Apple Watch Series 8, vücut sıcaklığı ölçme, kazaları tespit edip, acil durum kişilerine ve gerekli mercilere haber verme yenilikleriyle geliyor.
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Apple?ın yeni akıllı saati, düşük güç modunda 36 saatlik pil ömrü sunuyor. 16 Eylül?den itibaren satışa sunulacak olan Apple Watch Series 8 modellerinin başlangıç fiyatı ise 399 dolar (GPS+Cellular modelinde ise başlangıç fiyatı 499 dolar) olarak açıklandı.
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YENİ APPLE WATCH SE Etkinlikte tanıtılan yeni Apple Watch SE, bir önceki modele oranla yüzde 20 daha hızlı olacak. İkinci nesil Apple Watch SE?nin başlangıç fiyatı ise 249 dolar (GPS+Cellular modelinde ise başlangıç fiyatı 299 dolar) olacak.
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APPLE WATCH ULTRA Sağlamlığı ile öne çıkan Apple Watch Ultra modeli ise 60 saate varan pil ömrü sunuyor. Zorlu hava ve doğa koşulları için tasarlanan ve dalış için de kullanılabilecek olan Apple Watch Ultra?nın fiyatı 799 dolar olarak açıklandı.
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APPLE WATCH TÜRKİYE FİYATLARI Apple'ın akıllı saatlerinden Watch 8 serisi: 9 bin 299 TL Apple Watch SE 5 bin 999 TL Apple Watch Ultra ise 27 bin 999 TL olarak Türkiye'de satılacak.
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AİRPODS PRO ÖZELLİKLERİ VE SATIŞ FİYATI Apple?ın tanıttığı bir diğer yeni ürün ise yeni AirPods Pro oldu. Bir önceki modele oranla 2 kat daha başarılı bir aktif gürültü önleme sunacağı duyurulan yeni AirPods Pro?da 30 saate varan dinleme süresi buluyor. Yeni nesil AirPods Pro?nun fiyatı ise 249 dolar olacak.
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Apple'ın Airpods kulaklığında kişiselleştirilmiş uzamsal alan özelliğini kapsayan Apple'ın H2 çipi kullanıldı.
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Airpods Pro 249 dolardan satışa sunuldu.
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iPHONE MİNİ KALDIRILDI iPhone mini sevenlere Apple'dan kötü haber geldi. Teknoloji devi, iPhone mininin satışlarının istenen seviyelerde olmadığı gerekçesiyle kaldırıldığını açıkladı. Şirket artık sadece iPhone 14 ve iPhone 14 Plus ile Pro modelleri üretecek.
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ÖN KAMERADA İLK KEZ OTO-FOKUS ÖZELLİĞİ Apple'ın merakla beklenen iPhone 14'ü de lansmanda yerini aldı. iPhone 14'te ön kamerada ilk kez oto-fokus özelliği kullanıldı.
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SİM KARTA VEDA İphone 14 ve 14 Plus'ta A15 çip kullanıldı. Apple'ın tanıttığı bu akıllı telefonlarda artık sim kart kullanılmayacak. Türkiye'de bu özelliğin olması beklenmiyor.
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iPhone 14 ve 14 Plus'ın ön kamerası 12 megapiksel ve f/1.9 olacak. iPhone 14 6.1 inç büyüklüğünde 90 hz ekrana sahip. iPhone 14 Plus ise 6.7 inçlik bir ekrana sahip olacak.
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ŞEBEKE ÇEKMESE DE ÇAĞRI YAPILABİLECEK Telefonlarda acil durumlar için uydu bağlantılı yardım çağırma ozelliği de bulunuyor. Şebeke çekmese dahi acil yardım çağrısı yapılacak.
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iPHONE 14 ABD SATIŞ FİYATI iPhone 14, ABD'de 799 dolardan, 14 Plus ise 899 dolardan satışa sunulacak. iPhone 14'ler 9 Eylül'den itibaren ön satışa sunulacak.
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iPHONE 14 PRO VE PRO MAX iPhone 14 Pro ve Pro Max, A16 bionic çiple geliyor. Bu cihaz 6 çekirdekli bir CPU'ya sahip olacak.
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iPhone 14 Pro'da 48 MP'lik bir ana kamera bulunuyor. Pro'da Always on Display özelliği bulunacak. Bu özellik Android cihazlarda uzun süredir bulunuyordu.
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iPhone 14 Pro 6.1 inçlik ekrana sahip olacak.
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iPhone 14 Pro Max'te ise 6.7 inçlik bir ekran kullanıldı. Yani 14 ailesinde artık sadece 2 farklı boyutta ekran var. Cihazların teknik özellikleri ise ekran büyüklüğüne göre değişecek.
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iPhone 14 Pro'nun başlangıç fiyatı 999 dolar olurken, iPhone 14 Pro Max'ın ise 1099 dolar olarak belirlendi.
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iPHONE 14'ÜN TÜRKİYE SATIŞ FİYATI NE KADAR? iPhone 14, Türkiye'de 30 bin 999 liradan satışa sunuldu. iPhone 14 Plus ise 34 bin 999 liradan satılacak.
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iPHONE 14 PRO VE iPHONE 14 PRO MAX'IN TÜRKİYE SATIŞ FİYATI iPhone 14 Pro'nun Türkiye'deki satış fiyatı 39 bin 999 lira olarak açıklanırken, iPhone 14 Pro Max'ın ise 43 bin 999 liradan satılacağı açıklandı.
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YENİ iPHONE'LAR TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK? iPhone 14, iPhone 14 Plus ve iPhone 14 Pro Türkiye'de 16 Eylül'de ön satışa çıkacak. Cihazlar 23 Eylül'den itibaren teslim edilecek. Ancak iPhone 14 Pro Max'in ön sipariş ve dağıtım tarihleri belli değil.
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iPHONE'LARIN TRKİYE SATIŞ FİYATLARI DA GÜNCELLENDİ
Apple'ın llansmanı sonrası iPhone'ların Türkiye satış fiyatları da güncellendi. İşte iPhone'ların modeline göre Türkiye satış fiyatları;
iPhone 14 Pro Max'ın başlangıç fiyatı: 43 bin 999 TL iPhone 14 Pro başlangıç fiyatı: 39 bin 999 TL iPhone 14 başlangıç fiyatı: 30 bin 999 TL iPhone 13 başlangıç fiyatı: 24 bin 999 TL iPhone SE başlangıç fiyatı: 16 bin 999 TL