Del Pozo Cruz ise "Bunun çok ilginç bir bulgu olduğu konusunda hemfikiriz. Bizim amacımız, adım atma sayısıyla birlikte adım atma hızının önemini de göstermek. Teknoloji, yalnızca adım sayısını değil, aynı zamanda hızı da izlemek için kullanılabilir ve bu nedenle bu tür hesaplamalar akıllı saatlere de dahil edilebilir? diye konuştu.

Not: Herhangi bir yeni egzersiz programına başlamadan önce doktorunuza danışın.