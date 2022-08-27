Dikkat Çeken Son Anket Sonuçları
Son ankette, "Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz" sorusuna da yanıt arandı.
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2023 seçimlerine 9 ay gibi az bir süre kalırken anket şirketleri de seçmenin nabzını tutmayı sürdürüyor.
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Areda Survey'in 23-27 Ağustos 2022'de 26 ilde toplam 2000 kişiyle yaptığı ankette "Bu Pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusu soruldu.
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AK Parti 36,6 ile birinci parti olurken CHP'nin uzun yıllardır aldığı yüzde 24'lük payı muhafaza ettiği görülüyor.
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Pek çok anket firması tarafından yüzde 20'lere kadar çıkartılan İYİ Parti'nin yüzde 11,0 seviyesinde kaldığı görüldü.
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MHP de 10,4 ile İYİ Parti'den sonra 5. sırada yer aldı.
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Yeniden Refah Partisi'nin ise MHP'den sonra yüzde 1,6 ile 6. sırada yer aldı.
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2018 genel seçimlerine göre HDP'de radikal bir düşüş veya yükseliş gözükmüyor.
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Küçük ve yeni kurulan partiler içinde oyu yüzde 1?in üzerine çıkan üç parti Deva Partisi, Yeniden Refah Partisi ile Zafer Partisi oldu.
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AREDA "Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz" diyerek seçmene açık uçlu soru da yöneltti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 47,9 oy alarak açık ara ön plana çıkan isim oldu.
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Mansur Yavaş?ın oy oranı yüzde 22,2 düzeyinde gözüküyor.
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Onu takip eden Kemal Kılıçdaroğlu?nun oyu ise yüzde 15,2
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Geçen yıl yapılan araştırmalarda Yavaş?tan sonra ikinci isim olarak zikredilen Ekrem İmamoğlu bugün kamuoyu nezdinde neredeyse denklemden çıkmış gözüküyor.