Dikkat Çeken Son Anket Sonuçları

Bakan Kasapoğlu açıkladı: 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacak
Bakan Kasapoğlu açıkladı: 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacak
'Aralıktan itibaren burnunu aşağıya indiren bir enflasyon göreceğiz'
'Aralıktan itibaren burnunu aşağıya indiren bir enflasyon göreceğiz'
Erdoğan: İHA teknolojilerinde en başarılı 3 ülkeden biriyiz
Erdoğan: İHA teknolojilerinde en başarılı 3 ülkeden biriyiz
Belediyeden ilçede görev yapan öğretmenlere 1500 TL destek
Belediyeden ilçede görev yapan öğretmenlere 1500 TL destek
Bakan Özer'den 'sınav' açıklaması: Yeterlilik ölçmek için yapmıyoruz
Bakan Özer'den 'sınav' açıklaması: Yeterlilik ölçmek için yapmıyoruz
Ali Yalçın, Bakan Nebati ile 'sözleşmeliye kadro ve ek göstergeyi' görüştü
Ali Yalçın, Bakan Nebati ile 'sözleşmeliye kadro ve ek göstergeyi' görüştü
YÖK'ten Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü'ne inceleme
YÖK'ten Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü'ne inceleme
Uzaya gidecek 'çılgın Türk' için 30 aday belirlendi
Uzaya gidecek 'çılgın Türk' için 30 aday belirlendi
İptal edilen KPSS oturumlarının giriş belgeleri erişime açıldı
İptal edilen KPSS oturumlarının giriş belgeleri erişime açıldı
Bakan Bilgin: Sözleşmeli personel ve EYT sorununu çözüyoruz
Bakan Bilgin: Sözleşmeli personel ve EYT sorununu çözüyoruz
'Hırvatistan ile ticaret hacmimizin 5 milyar doları aşacağına inanıyorum'
'Hırvatistan ile ticaret hacmimizin 5 milyar doları aşacağına inanıyorum'
Mersin'deki orman yangını, kontrol altına alındı.
Mersin'deki orman yangını, kontrol altına alındı.
Başkent'te EGO otobüsleri kışlık tarifeye geçiyor
Başkent'te EGO otobüsleri kışlık tarifeye geçiyor
Altının gram fiyatı 1.008 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.008 lira seviyesinden işlem görüyor
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Emlakçıların yeni 'Kira' oyunu: Borsa gibi yükseltiyorlar
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İcradan 10 milyon dosya düşecek: Silinen borçların çoğu telefon faturası
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Altılı masa üç parça
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En düşük maaş 8 bin TL oldu, işçiler göbek atarak kutladı
Mersin'de orman yangını: Bakanlık ve AFAD açıklama yaptı
Mersin'de orman yangını: Bakanlık ve AFAD açıklama yaptı
Bakanlıktan 'domates ihracı izne bağlandı' iddiasına yalanlama
Bakanlıktan 'domates ihracı izne bağlandı' iddiasına yalanlama
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YÖK Başkanından Bosna Hersek üniversitelerinin denklikleri ile ilgili açıklama
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Drift yaparken 'dur' ihtarı yapan bekçiye çarpan sürücü tutuklandı
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Brent petrol 7 ayın en düşük seviyesini gördü
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Boğaziçi'nden 'yeni öğrencilerin barınma sorunu yaşadığı' iddialarına açıklama
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Bakan Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'ı kabul etti
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Bir ülke ile daha kimlikle seyahat anlaşması imzalandı
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Anadolu Üniversitesi 1100 kişilik pedagojik formasyon programı açacak

Dikkat Çeken Son Anket Sonuçları

Son ankette, "Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz" sorusuna da yanıt arandı.

  1. 2023 seçimlerine 9 ay gibi az bir süre kalırken anket şirketleri de seçmenin nabzını tutmayı sürdürüyor.

    2023 seçimlerine 9 ay gibi az bir süre kalırken anket şirketleri de seçmenin nabzını tutmayı sürdürüyor.

  2. Areda Survey'in 23-27 Ağustos 2022'de 26 ilde toplam 2000 kişiyle yaptığı ankette "Bu Pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusu soruldu.

    Areda Survey'in 23-27 Ağustos 2022'de 26 ilde toplam 2000 kişiyle yaptığı ankette "Bu Pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusu soruldu.

  3. AK Parti 36,6 ile birinci parti olurken CHP'nin uzun yıllardır aldığı yüzde 24'lük payı muhafaza ettiği görülüyor.

    AK Parti 36,6 ile birinci parti olurken CHP'nin uzun yıllardır aldığı yüzde 24'lük payı muhafaza ettiği görülüyor.

  4. Pek çok anket firması tarafından yüzde 20'lere kadar çıkartılan İYİ Parti'nin yüzde 11,0 seviyesinde kaldığı görüldü.

    Pek çok anket firması tarafından yüzde 20'lere kadar çıkartılan İYİ Parti'nin yüzde 11,0 seviyesinde kaldığı görüldü.

  5. MHP de 10,4 ile İYİ Parti'den sonra 5. sırada yer aldı.

    MHP de 10,4 ile İYİ Parti'den sonra 5. sırada yer aldı.

  6. Yeniden Refah Partisi'nin ise MHP'den sonra yüzde 1,6 ile 6. sırada yer aldı.

    Yeniden Refah Partisi'nin ise MHP'den sonra yüzde 1,6 ile 6. sırada yer aldı.

  7. 2018 genel seçimlerine göre HDP'de radikal bir düşüş veya yükseliş gözükmüyor.

    2018 genel seçimlerine göre HDP'de radikal bir düşüş veya yükseliş gözükmüyor.

  8. Küçük ve yeni kurulan partiler içinde oyu yüzde 1?in üzerine çıkan üç parti Deva Partisi, Yeniden Refah Partisi ile Zafer Partisi oldu.

    Küçük ve yeni kurulan partiler içinde oyu yüzde 1?in üzerine çıkan üç parti Deva Partisi, Yeniden Refah Partisi ile Zafer Partisi oldu.

  9. AREDA "Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz" diyerek seçmene açık uçlu soru da yöneltti.

    AREDA "Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz" diyerek seçmene açık uçlu soru da yöneltti.

  10. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 47,9 oy alarak açık ara ön plana çıkan isim oldu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 47,9 oy alarak açık ara ön plana çıkan isim oldu.

  11. Mansur Yavaş?ın oy oranı yüzde 22,2 düzeyinde gözüküyor.

    Mansur Yavaş?ın oy oranı yüzde 22,2 düzeyinde gözüküyor.

  12. Onu takip eden Kemal Kılıçdaroğlu?nun oyu ise yüzde 15,2

    Onu takip eden Kemal Kılıçdaroğlu?nun oyu ise yüzde 15,2

  13. Geçen yıl yapılan araştırmalarda Yavaş?tan sonra ikinci isim olarak zikredilen Ekrem İmamoğlu bugün kamuoyu nezdinde neredeyse denklemden çıkmış gözüküyor.

    Geçen yıl yapılan araştırmalarda Yavaş?tan sonra ikinci isim olarak zikredilen Ekrem İmamoğlu bugün kamuoyu nezdinde neredeyse denklemden çıkmış gözüküyor.