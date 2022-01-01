Eski Eşi Maneviyata Yöneldi

Hiçbir şeyin senin olmadığı ve olamayacağı bu kısacık hayatta... Sanki her şey senin miş gibi sanmayı bırak ki... Her şey senin miş gibi sana hizmet etsin...' şeklinde paylaşımlarda bulunan ünlü oyuncunun yaşam tarzı sevenlerinden takdir toplamaya devam ediyor.