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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti

İOS 16 Ne Zaman Ve Hangi Modellere Çıkacak?

Apple kullanıcılarının merakla beklediği İOS 16 ne zaman çıkacak? İOS 16 özellikleri neler ve hangi iPhone modellerinde olacak?

  1. Dünyanın en büyük teknoloji firmaları arasında yer alan Apple'ın yeni sürümü İOS 16'nın özellikleri, dün akşam Dünya Geliştiricileri Konferansı'nda tanıtıldı. İOS 16 sürümüyle birlikte birçok yeni özellik ekleyen Apple'ın, yeni sürümünü ne zaman çıkaracağı merak ediliyor. Peki, İOS 16 ne zaman çıkacak? İOS 16 özellikleri neler ve hangi iPhone modellerinde olacak?

    Dünyanın en büyük teknoloji firmaları arasında yer alan Apple'ın yeni sürümü İOS 16'nın özellikleri, dün akşam Dünya Geliştiricileri Konferansı'nda tanıtıldı. İOS 16 sürümüyle birlikte birçok yeni özellik ekleyen Apple'ın, yeni sürümünü ne zaman çıkaracağı merak ediliyor. Peki, İOS 16 ne zaman çıkacak? İOS 16 özellikleri neler ve hangi iPhone modellerinde olacak?

  2. İOS 16 NE ZAMAN ÇIKACAK? iOS 16 yepyeni kişiselleştirme özellikleri, daha akıllı teknolojiler, iletişim kurmanın kolay yollarıyla Apple lansmanında karşımıza çıktı. Birçok teknoloji meraklası İOS 16 sürümünün ne zaman çıkacağını merak ediyor. Bir süredir beta sürecinde olan iOS 16, 12 Eylül günü çıkacak. İOS 16 sadece destekleyen modellere indirilebilecek.

    İOS 16 NE ZAMAN ÇIKACAK? iOS 16 yepyeni kişiselleştirme özellikleri, daha akıllı teknolojiler, iletişim kurmanın kolay yollarıyla Apple lansmanında karşımıza çıktı. Birçok teknoloji meraklası İOS 16 sürümünün ne zaman çıkacağını merak ediyor. Bir süredir beta sürecinde olan iOS 16, 12 Eylül günü çıkacak. İOS 16 sadece destekleyen modellere indirilebilecek.

  3. İOS 16 HANGİ MODELLERDE OLACAK? Teknoloji devi Apple tarafından yapılan açıklamaya göre, iOS 16 güncellemesi, iPhone 8 ve daha yeni iPhone modellerine yüklenebilecek.

    İOS 16 HANGİ MODELLERDE OLACAK? Teknoloji devi Apple tarafından yapılan açıklamaya göre, iOS 16 güncellemesi, iPhone 8 ve daha yeni iPhone modellerine yüklenebilecek.

  4. İOS 16 ÖZELLİKLERİ NELER? İOS 16 sürümüyle birlikte kilit ekranınızı kişiselleştirebilirsiniz. iPhone?unuzu size özel hale getirmek yeni sürümle birlikte gelecek. Favori fotoğraflarınızı, font stillerini özelleştirebilecek ve araç takımları ekleyerek istediğiniz bilgiye ulaşmanız daha kolay olacak.

    İOS 16 ÖZELLİKLERİ NELER? İOS 16 sürümüyle birlikte kilit ekranınızı kişiselleştirebilirsiniz. iPhone?unuzu size özel hale getirmek yeni sürümle birlikte gelecek. Favori fotoğraflarınızı, font stillerini özelleştirebilecek ve araç takımları ekleyerek istediğiniz bilgiye ulaşmanız daha kolay olacak.

  5. Kilit ekranında yer alan araç takımları sayesinde hava durumu, takvim etkinlikleri, tarih, saat dilimleri, alarmlar, pil seviyesi ve aktivite halkalarınızın ilerleme durumuyla ilgili verilere ulaşabileceksiniz. Ayrıca favori uygulamalarınızdaki başka birçok bilgiye de hızlı bir şekilde göz atabileceksiniz. Arka plan ve stillere sahip birçok farklı kilit ekranı oluşturabilecek ve bu ekranlar arasında kolayca geçiş yapılabilecek.

    Kilit ekranında yer alan araç takımları sayesinde hava durumu, takvim etkinlikleri, tarih, saat dilimleri, alarmlar, pil seviyesi ve aktivite halkalarınızın ilerleme durumuyla ilgili verilere ulaşabileceksiniz. Ayrıca favori uygulamalarınızdaki başka birçok bilgiye de hızlı bir şekilde göz atabileceksiniz. Arka plan ve stillere sahip birçok farklı kilit ekranı oluşturabilecek ve bu ekranlar arasında kolayca geçiş yapılabilecek.

  6. İOS 16 ne zaman çıkacak? İOS 16 özellikleri neler ve hangi iPhone modellerinde olacak? - 6 Yeni sürümle iMessage'ta kullanılan emoji ve gif uygulaması benzeri öğelerin yanına daha fazla sosyal ağ işlevselliği eklendi. Ayrıca iMessage kullanıcıları için gönderilen mesajı düzenleme ve geri alma özellikleri de geliyor. iOS 16 ile gizlilik için de duyurular yapıldı. Yeni sürümde "Safety Check" isimli bir alt yapı gelecek.

    İOS 16 ne zaman çıkacak? İOS 16 özellikleri neler ve hangi iPhone modellerinde olacak? - 6 Yeni sürümle iMessage'ta kullanılan emoji ve gif uygulaması benzeri öğelerin yanına daha fazla sosyal ağ işlevselliği eklendi. Ayrıca iMessage kullanıcıları için gönderilen mesajı düzenleme ve geri alma özellikleri de geliyor. iOS 16 ile gizlilik için de duyurular yapıldı. Yeni sürümde "Safety Check" isimli bir alt yapı gelecek.

  7. Yeni sürümde genişletilmiş uyku izleme işlevleri ve ilaç takibi özelliği de gelecek. Fotoğraftaki metinleri ayrıştırabilen canlı metin özelliği, iOS 16 ile artık videolarda da çalışabilecek.

    Yeni sürümde genişletilmiş uyku izleme işlevleri ve ilaç takibi özelliği de gelecek. Fotoğraftaki metinleri ayrıştırabilen canlı metin özelliği, iOS 16 ile artık videolarda da çalışabilecek.

  8. Yeni Güncelleme ile, birden fazla aile üyesinin fotoğraf eklemesine ve paylaşmasına izin veren iCloud Fotoğraf Kitaplığı da eklendi. Haritalar için de bazı yenilikler, duyuran Apple, artık kişilere 15 noktaya kadar rota planlama şansı verecek. Burada Siri üzerinden rotada güncelleme yapılabilecek.

    Yeni Güncelleme ile, birden fazla aile üyesinin fotoğraf eklemesine ve paylaşmasına izin veren iCloud Fotoğraf Kitaplığı da eklendi. Haritalar için de bazı yenilikler, duyuran Apple, artık kişilere 15 noktaya kadar rota planlama şansı verecek. Burada Siri üzerinden rotada güncelleme yapılabilecek.