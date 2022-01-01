İOS 16 Ne Zaman Ve Hangi Modellere Çıkacak?

İOS 16 ne zaman çıkacak? İOS 16 özellikleri neler ve hangi iPhone modellerinde olacak? - 6 Yeni sürümle iMessage'ta kullanılan emoji ve gif uygulaması benzeri öğelerin yanına daha fazla sosyal ağ işlevselliği eklendi. Ayrıca iMessage kullanıcıları için gönderilen mesajı düzenleme ve geri alma özellikleri de geliyor. iOS 16 ile gizlilik için de duyurular yapıldı. Yeni sürümde "Safety Check" isimli bir alt yapı gelecek.