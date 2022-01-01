Herkes Bu Altından Alıyor, 104 Yıl Sonra Basıldı
104 yıl sonra basıldı talep patladı!
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Darphane Genel Müdürlüğü'nün yeniden basımını duyurduğu 22 ayar Reşat altına talep artıyor. Uzmanlar, yeni Reşat altın alacaklar için parlak ve 22 ayar olmasına dikkat edilmesi yönünde uyarıda bulunuyor. Ayrıca, yeni reşat altınlar yatırım aracı olarak kullanabilecek.
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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, tarafından piyasadaki sahte basımların önüne geçebilmek amacıyla Reşat altın basımına yeniden başladığını duyurmuştu.
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Reşat altınların üretiminin 104 yıldır yasak olduğunu belirten Finans Analisti İslam Memiş, ?Bu zamana kadar merdiven altında üretimi yapılıyordu bu da karışıklığa neden oluyordu. Darphane Genel Müdürlüğünün açıklaması ile birlikte bu karışıklık ortadan kalkmış oldu. Ayrıca yastık altında olan Reşat altınları sistem 22 ayar olmadığı için kabul etmiyordu. Artık vatandaşlarımız, 22 ayar Reşat altınlarını gönül rahatlığıyla kendi altın hesabına ekleyebilecekler? dedi.
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Memiş, "Piyasada bulunun eski reşat altınları hurdaya atacaklar ve burada zararları olmayacak. Aynı şekilde vatandaşlarda elinde bulunan Reşat altınları kuyumculardan farkını vererek değiştirebilirler? ifadelerini kullandı. Memiş şöyle devam etti:
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İkisinin arasında gözle görünebilecek bir fark yok ama darphanenin bastığının daha parlak olması göz önünde bulunabilir.
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Vatandaşlar gözle gramını anlayamazlar fakat kuyumcular bunu anlayabilir.
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