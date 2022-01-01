Herkes Bu Altından Alıyor, 104 Yıl Sonra Basıldı

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
Vali Yerlikaya'dan 'metrobüs kazası' açıklaması: 42 yaralı var
Vali Yerlikaya'dan 'metrobüs kazası' açıklaması: 42 yaralı var
Çorlu tren kazası soruşturması genişletildi: 9 görevliye daha dava
Çorlu tren kazası soruşturması genişletildi: 9 görevliye daha dava
Ev sahibinin taahhütname oyunu: Kiracı tatildeyken evinden oldu
Ev sahibinin taahhütname oyunu: Kiracı tatildeyken evinden oldu
ALKÜ Rektörlüğünden, Rektör Kalan ile ilgili iddialara açıklama
ALKÜ Rektörlüğünden, Rektör Kalan ile ilgili iddialara açıklama
MEB, 2021-2022 eğitim-öğretim istatistiklerini açıkladı
MEB, 2021-2022 eğitim-öğretim istatistiklerini açıkladı
Sosyal medya gelirlerine RADAR incelemesi: 50 bin kişi belirlendi
Sosyal medya gelirlerine RADAR incelemesi: 50 bin kişi belirlendi
Türk Hava Yolları, kabin memuru alımı için ilan yayınladı
Türk Hava Yolları, kabin memuru alımı için ilan yayınladı
'İstanbul'da her ay bir metro açmaya başlayacağız'
'İstanbul'da her ay bir metro açmaya başlayacağız'
Erdoğan 2. Elizabeth'in cenazesine katılacak mı? Açıklama yaptı
Erdoğan 2. Elizabeth'in cenazesine katılacak mı? Açıklama yaptı
Bakan Ersoy, Kız Kulesi'ndeki restorasyonu yerinde anlattı
Bakan Ersoy, Kız Kulesi'ndeki restorasyonu yerinde anlattı
Tren kazasında ziraat mühendisi hayatını kaybetti
Tren kazasında ziraat mühendisi hayatını kaybetti
Erdoğan'dan 'KHK' açıklaması: Bu kararı verecek olan merci yargıdır
Erdoğan'dan 'KHK' açıklaması: Bu kararı verecek olan merci yargıdır
İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılında alınan tedbirler açıklandı
İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılında alınan tedbirler açıklandı
Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasıyla 13 bin 163 hekim atandı
Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasıyla 13 bin 163 hekim atandı
'Okul Gıdası' uygulamasına geçiş uzatıldı
'Okul Gıdası' uygulamasına geçiş uzatıldı
Altının gram fiyatı 1.012 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.012 lira seviyesinden işlem görüyor
Özel yurtlara zam sınırı
Özel yurtlara zam sınırı
2022-YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı
2022-YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı
'Uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Kökünü Kurutma Operasyonu' başlatıldı'
'Uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Kökünü Kurutma Operasyonu' başlatıldı'
Halen görevde kamu görevlileri dahil 9 kişiye FETÖ gözaltısı
Halen görevde kamu görevlileri dahil 9 kişiye FETÖ gözaltısı
Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 147 personel alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 147 personel alacak
'Çoklu aday' gündemde! Altılı masa üç isimle yola çıkabilir
'Çoklu aday' gündemde! Altılı masa üç isimle yola çıkabilir
Aileye, çalışana ve yatırımcıya devletten tam destek!
Aileye, çalışana ve yatırımcıya devletten tam destek!
Sendika araştırdı: Zorunlu okul forması 'fırsat eşitliği' sağlıyor
Sendika araştırdı: Zorunlu okul forması 'fırsat eşitliği' sağlıyor
'Temizlik görevlisine doğum yaptırdılar' iddiasına soruşturma
'Temizlik görevlisine doğum yaptırdılar' iddiasına soruşturma
Okulların açılmasına 4 gün kala öğrencilerini yasa boğdu
Okulların açılmasına 4 gün kala öğrencilerini yasa boğdu
13 bin 163 hekimin görev yeri yarın belirlenecek
13 bin 163 hekimin görev yeri yarın belirlenecek
Bataklık davasında tutuklu kalmadı, Emniyet açıklama yaptı
Bataklık davasında tutuklu kalmadı, Emniyet açıklama yaptı
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti

Herkes Bu Altından Alıyor, 104 Yıl Sonra Basıldı

104 yıl sonra basıldı talep patladı!

  1. Darphane Genel Müdürlüğü'nün yeniden basımını duyurduğu 22 ayar Reşat altına talep artıyor. Uzmanlar, yeni Reşat altın alacaklar için parlak ve 22 ayar olmasına dikkat edilmesi yönünde uyarıda bulunuyor. Ayrıca, yeni reşat altınlar yatırım aracı olarak kullanabilecek.

    Darphane Genel Müdürlüğü'nün yeniden basımını duyurduğu 22 ayar Reşat altına talep artıyor. Uzmanlar, yeni Reşat altın alacaklar için parlak ve 22 ayar olmasına dikkat edilmesi yönünde uyarıda bulunuyor. Ayrıca, yeni reşat altınlar yatırım aracı olarak kullanabilecek.

  2. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, tarafından piyasadaki sahte basımların önüne geçebilmek amacıyla Reşat altın basımına yeniden başladığını duyurmuştu.

    Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, tarafından piyasadaki sahte basımların önüne geçebilmek amacıyla Reşat altın basımına yeniden başladığını duyurmuştu.

  3. Reşat altınların üretiminin 104 yıldır yasak olduğunu belirten Finans Analisti İslam Memiş, ?Bu zamana kadar merdiven altında üretimi yapılıyordu bu da karışıklığa neden oluyordu. Darphane Genel Müdürlüğünün açıklaması ile birlikte bu karışıklık ortadan kalkmış oldu. Ayrıca yastık altında olan Reşat altınları sistem 22 ayar olmadığı için kabul etmiyordu. Artık vatandaşlarımız, 22 ayar Reşat altınlarını gönül rahatlığıyla kendi altın hesabına ekleyebilecekler? dedi.

    Reşat altınların üretiminin 104 yıldır yasak olduğunu belirten Finans Analisti İslam Memiş, ?Bu zamana kadar merdiven altında üretimi yapılıyordu bu da karışıklığa neden oluyordu. Darphane Genel Müdürlüğünün açıklaması ile birlikte bu karışıklık ortadan kalkmış oldu. Ayrıca yastık altında olan Reşat altınları sistem 22 ayar olmadığı için kabul etmiyordu. Artık vatandaşlarımız, 22 ayar Reşat altınlarını gönül rahatlığıyla kendi altın hesabına ekleyebilecekler? dedi.

  4. Memiş, "Piyasada bulunun eski reşat altınları hurdaya atacaklar ve burada zararları olmayacak. Aynı şekilde vatandaşlarda elinde bulunan Reşat altınları kuyumculardan farkını vererek değiştirebilirler? ifadelerini kullandı. Memiş şöyle devam etti:

    Memiş, "Piyasada bulunun eski reşat altınları hurdaya atacaklar ve burada zararları olmayacak. Aynı şekilde vatandaşlarda elinde bulunan Reşat altınları kuyumculardan farkını vererek değiştirebilirler? ifadelerini kullandı. Memiş şöyle devam etti:

  5. İkisinin arasında gözle görünebilecek bir fark yok ama darphanenin bastığının daha parlak olması göz önünde bulunabilir.

    İkisinin arasında gözle görünebilecek bir fark yok ama darphanenin bastığının daha parlak olması göz önünde bulunabilir.

  6. Vatandaşlar gözle gramını anlayamazlar fakat kuyumcular bunu anlayabilir.

    Vatandaşlar gözle gramını anlayamazlar fakat kuyumcular bunu anlayabilir.