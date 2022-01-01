Herkes Bu Altından Alıyor, 104 Yıl Sonra Basıldı

Reşat altınların üretiminin 104 yıldır yasak olduğunu belirten Finans Analisti İslam Memiş, ?Bu zamana kadar merdiven altında üretimi yapılıyordu bu da karışıklığa neden oluyordu. Darphane Genel Müdürlüğünün açıklaması ile birlikte bu karışıklık ortadan kalkmış oldu. Ayrıca yastık altında olan Reşat altınları sistem 22 ayar olmadığı için kabul etmiyordu. Artık vatandaşlarımız, 22 ayar Reşat altınlarını gönül rahatlığıyla kendi altın hesabına ekleyebilecekler? dedi.