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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti

Kraliyet Ailesi'nde Unvanlar Ve Taht Sırası Nasıl Olacak?

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümüyle bir devir kapandı.

  1. İngiltere Kraliçe'si II. Elizabeth'in 70 yıllık saltanatı, 96 yaşında ölümüyle sona erdi. Elizabeth, İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan ve dünyanın en yaşlı hükümdarı olarak dünyaya gözlerini kapadı. Tahtta kaldığı süre, 72 yıl hüküm süren Fransa Kralı 14. Louis'den sonra geliyor.

    İngiltere Kraliçe'si II. Elizabeth'in 70 yıllık saltanatı, 96 yaşında ölümüyle sona erdi. Elizabeth, İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan ve dünyanın en yaşlı hükümdarı olarak dünyaya gözlerini kapadı. Tahtta kaldığı süre, 72 yıl hüküm süren Fransa Kralı 14. Louis'den sonra geliyor.

  2. Kraliyet yasası gereği, Kraliçe'nin ölümüyle, dört çocuğundan en büyüğü İngiltere kralı oldu. "Veliaht Prens Charles", "Kral Üçüncü Charles" adını aldı. Charles, İngiltere tarihinin en uzun süre taht bekleyen veliahtı oldu. Annesi kraliçe olduğu günden beri tahtın varisi olan Charles, kral olmak için 70 yıldan fazla bekledi. 73 yaşında tahta çıktı. İngiltere'nin tahta çıkan en yaşlı hükümdarı oldu.

    Kraliyet yasası gereği, Kraliçe'nin ölümüyle, dört çocuğundan en büyüğü İngiltere kralı oldu. "Veliaht Prens Charles", "Kral Üçüncü Charles" adını aldı. Charles, İngiltere tarihinin en uzun süre taht bekleyen veliahtı oldu. Annesi kraliçe olduğu günden beri tahtın varisi olan Charles, kral olmak için 70 yıldan fazla bekledi. 73 yaşında tahta çıktı. İngiltere'nin tahta çıkan en yaşlı hükümdarı oldu.

  3. Charles'ın tahta çıkışıyla Camilla da artık kraliçe oldu. Ancak Charles ve ikinci eşi Camilla, İngiltere'de kraliyet ailesinin en sevilmeyen isimleri arasında yer alıyor. İngilizler, kralın "Hayatının aşkı" olsa da, Charles ile Diana'nın evliliğinin bitmesinden Camilla'yı sorumlu tutuyor. Geçtiğimiz yıl İngiltere'de yapılan "En sevilen kraliyet üyesi" anketinde de Kraliçe II. Elizabeth birinci, Prens William ikinci, Kate Middleton üçüncü, Prens Harry dördüncü, Prenses Anne beşinci ve Prens Charles yüzde 11 ile sonuncu sırada yer almıştı.

    Charles'ın tahta çıkışıyla Camilla da artık kraliçe oldu. Ancak Charles ve ikinci eşi Camilla, İngiltere'de kraliyet ailesinin en sevilmeyen isimleri arasında yer alıyor. İngilizler, kralın "Hayatının aşkı" olsa da, Charles ile Diana'nın evliliğinin bitmesinden Camilla'yı sorumlu tutuyor. Geçtiğimiz yıl İngiltere'de yapılan "En sevilen kraliyet üyesi" anketinde de Kraliçe II. Elizabeth birinci, Prens William ikinci, Kate Middleton üçüncü, Prens Harry dördüncü, Prenses Anne beşinci ve Prens Charles yüzde 11 ile sonuncu sırada yer almıştı.

  4. Charles'ın kral olmasıyla birlikte büyük oğlu William artık veliaht Prens. Yani babasının ölümünün ardından tahta çıkacak isim Prens William. Kraliyet ailesinde taht sırası onun ailesinden ilerliyor.

    Charles'ın kral olmasıyla birlikte büyük oğlu William artık veliaht Prens. Yani babasının ölümünün ardından tahta çıkacak isim Prens William. Kraliyet ailesinde taht sırası onun ailesinden ilerliyor.

  5. 40 yaşındaki William ile eşi Kate'in üç çocuğundan en büyüğü Prens George ikinci sırada geliyor. George'u ise kızkardeşi Prenses Charlotte ve erkek kardeşi Prens Louis izliyor. Ancak Prens George büyüyüp çocuk sahibi olduğunda sıralama değişecek. George'un çocuğu üçüncü sıraya yerleşecek.

    40 yaşındaki William ile eşi Kate'in üç çocuğundan en büyüğü Prens George ikinci sırada geliyor. George'u ise kızkardeşi Prenses Charlotte ve erkek kardeşi Prens Louis izliyor. Ancak Prens George büyüyüp çocuk sahibi olduğunda sıralama değişecek. George'un çocuğu üçüncü sıraya yerleşecek.

  6. Prens George'un ve kardeşlerinin doğumuyla üçüncü sıradaki amcaları Prens Harry altıncı sıraya gerilemişti. Kral Charles ile Diana'nın küçük oğlu Prens Harry, Elizabeth'in ölümüyle yeniden beşinci sıraya yükseldi. Prens Harry'yi, 3 yaşındaki oğlu Archie ve henüz bir yaşındaki kızı Lilibet izliyor. Archie ve Lilibet, Kraliçe'nin ölümüyle, üçünücü kuşak oldukları için doğduklarında alamadıkları Prens ve Prenses unvanına da kavuştu.

    Prens George'un ve kardeşlerinin doğumuyla üçüncü sıradaki amcaları Prens Harry altıncı sıraya gerilemişti. Kral Charles ile Diana'nın küçük oğlu Prens Harry, Elizabeth'in ölümüyle yeniden beşinci sıraya yükseldi. Prens Harry'yi, 3 yaşındaki oğlu Archie ve henüz bir yaşındaki kızı Lilibet izliyor. Archie ve Lilibet, Kraliçe'nin ölümüyle, üçünücü kuşak oldukları için doğduklarında alamadıkları Prens ve Prenses unvanına da kavuştu.

  7. Kral Beşinci George'un 1917'de çıkardığı protokole göre kralın ya da kraliçenin çocukları ve torunları otomatik olarak prens ve prenses unvanını almaya hak kazanıyor. Ancak Kral Charles, isterse Harry'nin çocuklarından bu unvanları geri alabilir. Taht sıralamasında Elizabeth'in ikinci oğlu Andrew sekizinci, en küçük oğlu Prens Edward 13'uncu, kızı Prenses Anne 16'ıncı sırada yer alıyor.

    Kral Beşinci George'un 1917'de çıkardığı protokole göre kralın ya da kraliçenin çocukları ve torunları otomatik olarak prens ve prenses unvanını almaya hak kazanıyor. Ancak Kral Charles, isterse Harry'nin çocuklarından bu unvanları geri alabilir. Taht sıralamasında Elizabeth'in ikinci oğlu Andrew sekizinci, en küçük oğlu Prens Edward 13'uncu, kızı Prenses Anne 16'ıncı sırada yer alıyor.