Kraliyet Ailesi'nde Unvanlar Ve Taht Sırası Nasıl Olacak?

Charles'ın tahta çıkışıyla Camilla da artık kraliçe oldu. Ancak Charles ve ikinci eşi Camilla, İngiltere'de kraliyet ailesinin en sevilmeyen isimleri arasında yer alıyor. İngilizler, kralın "Hayatının aşkı" olsa da, Charles ile Diana'nın evliliğinin bitmesinden Camilla'yı sorumlu tutuyor. Geçtiğimiz yıl İngiltere'de yapılan "En sevilen kraliyet üyesi" anketinde de Kraliçe II. Elizabeth birinci, Prens William ikinci, Kate Middleton üçüncü, Prens Harry dördüncü, Prenses Anne beşinci ve Prens Charles yüzde 11 ile sonuncu sırada yer almıştı.