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5 Günde 3 Kilo Verdiren Diyet!

Yapılan araştırmalara göre bazı besinler birlikte tüketildiğinde sağlıklı ve fit bir görünüm elde edebilirsiniz. Bazı yiyecekleri doğru eşleştirmek hem yağ yakımına hem de metabolizmanızın doğru çalışmasını sağlar.

  1. Yapılan araştırmalara göre bazı besinler birlikte tüketildiğinde sağlıklı ve fit bir görünüm elde edebilirsiniz. Bazı yiyecekleri doğru eşleştirmek hem yağ yakımına hem de metabolizmanızın doğru çalışmasını sağlar. Bu yüzden beslenme programınızda birlikte tüketmeniz gereken yiyeceklere yer verin. İşte uzmanlara göre beraber tüketilmesi gereken besinler...

    Yapılan araştırmalara göre bazı besinler birlikte tüketildiğinde sağlıklı ve fit bir görünüm elde edebilirsiniz. Bazı yiyecekleri doğru eşleştirmek hem yağ yakımına hem de metabolizmanızın doğru çalışmasını sağlar. Bu yüzden beslenme programınızda birlikte tüketmeniz gereken yiyeceklere yer verin. İşte uzmanlara göre beraber tüketilmesi gereken besinler...

  2. 2014 yılında Journal of Nutrition and Metabolism'de yayınlanan bir araştırma, konserve ananas tüketen çocukların, dokuz haftalık çalışma süresi boyunca tüketmeyen çocuklara kıyasla daha az viral ve bakteriyel enfeksiyona yakaladığını tespit etti.

    2014 yılında Journal of Nutrition and Metabolism'de yayınlanan bir araştırma, konserve ananas tüketen çocukların, dokuz haftalık çalışma süresi boyunca tüketmeyen çocuklara kıyasla daha az viral ve bakteriyel enfeksiyona yakaladığını tespit etti.

  3. Araştırmacılar, düzenli olarak ananas tüketmenin enfeksiyon riskini büyük oranda azaltabileceğini veya yakalanılmış enfeksiyonun tedavi sürecini hızlandırabileceğini buldu. Bu nedenle düzenli bir ananas tüketimi sayesinde birçok hastalıktan kendinizi koruyabilirsiniz.

    Araştırmacılar, düzenli olarak ananas tüketmenin enfeksiyon riskini büyük oranda azaltabileceğini veya yakalanılmış enfeksiyonun tedavi sürecini hızlandırabileceğini buldu. Bu nedenle düzenli bir ananas tüketimi sayesinde birçok hastalıktan kendinizi koruyabilirsiniz.

  4. ÖDEME KARŞI ÖNEMLİ BİR SAVAŞÇI Adet dönemleri, kullanılan ilaçlar veya tüketilen sağlıksız besinler nedeniyle en sık görülen sorunlardan biri vücutta ödem toplanmasıdır.

    ÖDEME KARŞI ÖNEMLİ BİR SAVAŞÇI Adet dönemleri, kullanılan ilaçlar veya tüketilen sağlıksız besinler nedeniyle en sık görülen sorunlardan biri vücutta ödem toplanmasıdır.

  5. Oldukça rahatsız edici bu durumun çözümü ise yine ananasta.

    Oldukça rahatsız edici bu durumun çözümü ise yine ananasta.

  6. Ananas, yoğun lif içeriğine sahip bir meyve olması sayesinde vücutta ortaya çıkan su tutulumunu engelleyerek kısa sürede tüm ödemi atmanızı sağlıyor

    Ananas, yoğun lif içeriğine sahip bir meyve olması sayesinde vücutta ortaya çıkan su tutulumunu engelleyerek kısa sürede tüm ödemi atmanızı sağlıyor

  7. Diyetisten Vidhi Chawla; "Yağ yakmanıza, şişkinliği yenmenize ve metabolizmayı hızlandırmanıza yardımcı olabilecek belirli yiyecek kombinasyonları var.

    Diyetisten Vidhi Chawla; "Yağ yakmanıza, şişkinliği yenmenize ve metabolizmayı hızlandırmanıza yardımcı olabilecek belirli yiyecek kombinasyonları var.

  8. ANANAS VE LİMON SUYUNU BERABER TÜKETİN <br> Ananas kalorisi düşük ve su içeriği yüksektir, bu da onu ideal bir sağlıklı bir kilo verme atıştırmalığı yapar. Ananas, sindirim sisteminden normal gıda geçişini destekleyen ve gıdaların çözünmesine yardımcı olan mide ve sindirim sularının salınımını uyaran lif bakımından yüksektir. Limon suyu, hem vücut ağırlığının hem de gıda tüketiminin azaltılmasına yardımcı olan çeşitli temel besinler içerir. Vücut yağının daha hızlı ve daha verimli yanmasına yardımcı olan sitrik asit içerir.

    ANANAS VE LİMON SUYUNU BERABER TÜKETİN
    Ananas kalorisi düşük ve su içeriği yüksektir, bu da onu ideal bir sağlıklı bir kilo verme atıştırmalığı yapar. Ananas, sindirim sisteminden normal gıda geçişini destekleyen ve gıdaların çözünmesine yardımcı olan mide ve sindirim sularının salınımını uyaran lif bakımından yüksektir. Limon suyu, hem vücut ağırlığının hem de gıda tüketiminin azaltılmasına yardımcı olan çeşitli temel besinler içerir. Vücut yağının daha hızlı ve daha verimli yanmasına yardımcı olan sitrik asit içerir.

  9. Kısıtlayıcı bir diyet olan ananas diyetini 5-6 gün uygulanabilir. Bu diyet fazla birkaç kilosunu kısa sürede vermek, detoks yapmak, metabolizmasını hızlandırmak ya da ödem atmak isteyenlerin tercih edebileceği diyetlerden biridir.

    Kısıtlayıcı bir diyet olan ananas diyetini 5-6 gün uygulanabilir. Bu diyet fazla birkaç kilosunu kısa sürede vermek, detoks yapmak, metabolizmasını hızlandırmak ya da ödem atmak isteyenlerin tercih edebileceği diyetlerden biridir.

  10. Kahvaltınızı atlamayın; yeterli miktarda lif ve besin tüketmemenize neden olabilir. Ayrıca asitlik nöbetlerini de artırabilir" diye tavsiyede bulunuyor. İşte birlikte yemeniz gereken o muhteşem besinler... Limonlu ve naneli yeşil çay: Yeşil çay, kilo vermeye ve göbek yağının yakılmasına yardımcı olduğu gösterilen sihirli bir içecektir. Antioksidanlar açısından yüksektir ve ayrıca yağ hücrelerinden yağ salınımını teşvik ederek karaciğerinizin yağı enerjiye dönüştürmesine yardımcı olan birçok kateşin içerir.

    Kahvaltınızı atlamayın; yeterli miktarda lif ve besin tüketmemenize neden olabilir. Ayrıca asitlik nöbetlerini de artırabilir" diye tavsiyede bulunuyor. İşte birlikte yemeniz gereken o muhteşem besinler... Limonlu ve naneli yeşil çay: Yeşil çay, kilo vermeye ve göbek yağının yakılmasına yardımcı olduğu gösterilen sihirli bir içecektir. Antioksidanlar açısından yüksektir ve ayrıca yağ hücrelerinden yağ salınımını teşvik ederek karaciğerinizin yağı enerjiye dönüştürmesine yardımcı olan birçok kateşin içerir.

  11. Ayrıca pektin ve polifenoller içeren yeşil çayınıza limon ekleyebilir ve kendinizi daha tok hissettirerek kilo vermenize yardımcı olabilirsiniz.

    Ayrıca pektin ve polifenoller içeren yeşil çayınıza limon ekleyebilir ve kendinizi daha tok hissettirerek kilo vermenize yardımcı olabilirsiniz.

  12. MERCİMEK VE DOMATES İKİLİSİNİ BİRARADA TÜKETİN Bunun için yeşil mercimekli domates çorbası yapabilirsiniz. Kalorisi kısıtlı bir diyetin parçası olarak bakliyat tüketen kişiler, aynı miktarda kalori tüketen ancak çok fazla bakliyat tüketmeyenlere göre daha fazla kilo verir. Et suyu, gereksiz kalori eklemeden sizi doyurarak kilo vermenize de yardımcı olabilir. Domatesteki leptin direncini korumanıza ve böylece daha fazla kilo vermenize yardımcı olabilecek bazı iltihap önleyici içerikleri bulundurur.

    MERCİMEK VE DOMATES İKİLİSİNİ BİRARADA TÜKETİN Bunun için yeşil mercimekli domates çorbası yapabilirsiniz. Kalorisi kısıtlı bir diyetin parçası olarak bakliyat tüketen kişiler, aynı miktarda kalori tüketen ancak çok fazla bakliyat tüketmeyenlere göre daha fazla kilo verir. Et suyu, gereksiz kalori eklemeden sizi doyurarak kilo vermenize de yardımcı olabilir. Domatesteki leptin direncini korumanıza ve böylece daha fazla kilo vermenize yardımcı olabilecek bazı iltihap önleyici içerikleri bulundurur.

  13. AVAKADO VE ACI BİBERİ BERABER TÜKETİN Tok tutucu özelliğiyle bilinen avakado oleik asit içerir. Üstüne iştah kesici olan kapsaisin içeren kırmızı biberli ezilmiş avokado koyabilirsiniz.

    AVAKADO VE ACI BİBERİ BERABER TÜKETİN Tok tutucu özelliğiyle bilinen avakado oleik asit içerir. Üstüne iştah kesici olan kapsaisin içeren kırmızı biberli ezilmiş avokado koyabilirsiniz.

  14. Kapsaisin, kalori alımını azaltarak göbek yağını kaybetmenize yardımcı olabilecek tokluğu artırır.

    Kapsaisin, kalori alımını azaltarak göbek yağını kaybetmenize yardımcı olabilecek tokluğu artırır.

  15. Bu avokado dilimlerini, lif oranı yüksek ve tok hissetmenize yardımcı olabilecek tahıl ekmeğinin üzerine koyun.

    Bu avokado dilimlerini, lif oranı yüksek ve tok hissetmenize yardımcı olabilecek tahıl ekmeğinin üzerine koyun.

  16. KURU İNCİRİ BREZİLYA FISTIĞINI BERABER TÜKETİN <br> İncir, az kalorisi olduğu ve hiç yağ içermediği için sağlıksız atıştırmalıkların yerine sağlıklı bir alternatif olarak kabul edilir. Vücudunuzdaki hücrelere zarar veren serbest radikalleri azaltmaya yardımcı olan antioksidanlarda yüksektir. Öte yandan Brezilya fıstığı, vücudunuzun bağışıklık sistemine yardımcı olan ve metabolizmayı destekleyen bir antioksidan olan harika bir selenyum kaynağıdır. İncir ile birleştirildiğinde tok hissetmenizi sağlayarak, metabolizmanızı hızlandırarak ve daha az sağlıksız atıştırmalık yemenizi sağlayarak kilo vermenize yardımcı olacaktır.

    KURU İNCİRİ BREZİLYA FISTIĞINI BERABER TÜKETİN
    İncir, az kalorisi olduğu ve hiç yağ içermediği için sağlıksız atıştırmalıkların yerine sağlıklı bir alternatif olarak kabul edilir. Vücudunuzdaki hücrelere zarar veren serbest radikalleri azaltmaya yardımcı olan antioksidanlarda yüksektir. Öte yandan Brezilya fıstığı, vücudunuzun bağışıklık sistemine yardımcı olan ve metabolizmayı destekleyen bir antioksidan olan harika bir selenyum kaynağıdır. İncir ile birleştirildiğinde tok hissetmenizi sağlayarak, metabolizmanızı hızlandırarak ve daha az sağlıksız atıştırmalık yemenizi sağlayarak kilo vermenize yardımcı olacaktır.

  17. HAVUÇ VE TAHİN İKİLİSİNİ BERABER TÜKETİN <br> Havuç yaklaşık yüzde 10 karbonhidrat içerir, nişasta, ve liflerden oluşur. Ayrıca düşük glisemik indekse sahiptirler ve beta karoten formundaki A vitamini, K vitamini, B vitaminleri ve potasyum açısından zengindirler. Susam yağı olarak da bilinen tahin, kalsiyum bakımından yüksektir ve iştahınızı ve kalori alımınızı azaltarak kilo vermenize yardımcı olabilir.

    HAVUÇ VE TAHİN İKİLİSİNİ BERABER TÜKETİN
    Havuç yaklaşık yüzde 10 karbonhidrat içerir, nişasta, ve liflerden oluşur. Ayrıca düşük glisemik indekse sahiptirler ve beta karoten formundaki A vitamini, K vitamini, B vitaminleri ve potasyum açısından zengindirler. Susam yağı olarak da bilinen tahin, kalsiyum bakımından yüksektir ve iştahınızı ve kalori alımınızı azaltarak kilo vermenize yardımcı olabilir.

  18. YUMURTA VE DOLMALIK BİBERİ BERABER TÜKETİN Yumurta tek başına güçlü bir süper besindir, ancak başka bir yağ yakıcı bileşen olan dolmalık biber ile birleştirildiğinde hızlı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olabilir. Yumurta; vitaminler, antioksidanlar ve sağlıklı yağların yanı sıra metabolizmayı hızlandıran bir besin olan kolin açısından zengindir.

    YUMURTA VE DOLMALIK BİBERİ BERABER TÜKETİN Yumurta tek başına güçlü bir süper besindir, ancak başka bir yağ yakıcı bileşen olan dolmalık biber ile birleştirildiğinde hızlı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olabilir. Yumurta; vitaminler, antioksidanlar ve sağlıklı yağların yanı sıra metabolizmayı hızlandıran bir besin olan kolin açısından zengindir.

  19. Dolmalık biber ise C vitamini açısından zengindir. Biber yemek, depolanmış yağları yakmanıza ve karbonhidratları yakıta dönüştürmenize yardımcı olarak gün boyu enerjik kalmanızı sağlar. Yumurtalarınıza dolmalık biber ekleyerek kilo vermeyi önemli ölçüde hızlandırabilirsiniz

    Dolmalık biber ise C vitamini açısından zengindir. Biber yemek, depolanmış yağları yakmanıza ve karbonhidratları yakıta dönüştürmenize yardımcı olarak gün boyu enerjik kalmanızı sağlar. Yumurtalarınıza dolmalık biber ekleyerek kilo vermeyi önemli ölçüde hızlandırabilirsiniz