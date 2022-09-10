Gamze Özçelik'ten Uyarı!
Özçelik, bu kez de sosyal medya hesabından takipçilerini dolandırıcılara karşı uyardı.
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Yıllar önce kendine yeni sayfa açarak bambaşka bir hayat yaşayan Gamze Özçelik, sosyal yardımlarla insanlara umut olmaya devam ediyor. Paylaşımlarıyla gündem olan Özçelik, bu kez de sosyal medya hesabından takipçilerini dolandırıcılara karşı uyardı. İşte habere dair detaylar...
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Kariyerini bırakıp kendini iman yolunda insani yardımlara adayan Zeynep Gamze Özçelik, sosyal medya hesabından önemli bir uyarıda bulundu.
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Umuda Koşanlar Derneği çatısı altında insanlara umut olan Özçelik'in iyi niyetini ve çabasını suistimal eden bir dolandırıcı ortaya çıktı.
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Twitter hesabından takipçilerini uyaran ünlü isim, kendi adını kullanarak para toplayan şahıs için adli süreçlerin başlatıldığını aktardı.
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DOLANDIRICIYI İFŞA ETTİ!
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Özçelik, yaptığı paylaşımda dolandırıcıyı ifşa ederek şu ifadeleri kullandı:
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"Bu üçkağıtçı beni engellemiş. Çünkü ismimi kullanıp para toplamaya devam ediyor. Bilmiyor ki takip eden ve özelde konuştuğu birçok kişi benim avukatlarım ya da yakınım. Adli süreci başlattık. Gerekli mercilerle iletişime geçtik. Lütfen siz de şikayet edin!"
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