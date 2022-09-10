Gamze Özçelik'ten Uyarı!

"Bu üçkağıtçı beni engellemiş. Çünkü ismimi kullanıp para toplamaya devam ediyor. Bilmiyor ki takip eden ve özelde konuştuğu birçok kişi benim avukatlarım ya da yakınım. Adli süreci başlattık. Gerekli mercilerle iletişime geçtik. Lütfen siz de şikayet edin!"