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Ünlü Oyuncu Ölümdün Döndü!

Geçtiğimiz günlerde bir sinema filmi için kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Nursel Köse, ölümden döndü. Köse, dezenfekte amaçlı eline ve yüzüne kolonya sürünce olanlar oldu. Ünlü oyuncu az kalsın ölüyordu. İşte tüm detaylar...

  1. 'Avlu','Dilberay', 'Yaşamın Kıyısında', 'Güvercin' gibi yapımlarda rol alan Nursel Köse şimdiler yeni bir sinema filmi için kamera karşısına geçti.

    'Avlu','Dilberay', 'Yaşamın Kıyısında', 'Güvercin' gibi yapımlarda rol alan Nursel Köse şimdiler yeni bir sinema filmi için kamera karşısına geçti.

  2. Sette, çekim arasında dezenfekte amaçlı eline yüzüne kolonya sürünce ünlü oyuncu neye uğradığını şaşırdı. Kullandığı kolonya bir süre yüzüne alerji yapınca kızarıklık ve şişliklerin oluşmasına sebep oldu.

    Sette, çekim arasında dezenfekte amaçlı eline yüzüne kolonya sürünce ünlü oyuncu neye uğradığını şaşırdı. Kullandığı kolonya bir süre yüzüne alerji yapınca kızarıklık ve şişliklerin oluşmasına sebep oldu.

  3. Köse'nin bu durumunu gören yönetmen seti iptal etti. Apar topar hastaneye kaldırılan ünlü oyuncuya yapılan bütün tetkik ve tahliller sonucu Köse'nin kolonyaya alerjisi olduğu anlaşıldı.

    Köse'nin bu durumunu gören yönetmen seti iptal etti. Apar topar hastaneye kaldırılan ünlü oyuncuya yapılan bütün tetkik ve tahliller sonucu Köse'nin kolonyaya alerjisi olduğu anlaşıldı.

  4. Dezenfekte olmak için eline ve yüzüne sürdüğü kolonya Köse'yi ölümün eşiğine kadar getirdi

    Dezenfekte olmak için eline ve yüzüne sürdüğü kolonya Köse'yi ölümün eşiğine kadar getirdi

  5. Yaşadığı şoku uzun bir süre atlatamayan Köse'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Yaşadığı şoku uzun bir süre atlatamayan Köse'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.