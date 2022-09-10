Hangi Banka, Ne Kadar Promosyonu Ödüyor?

TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ PROMOSYONU

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını Türkiye Finans'a getiren müşteriler 5000 TL'ye varan tutarda promosyon ödemesi almaya hak kazanırken, yakınlarının emekli maaşını Türkiye Finans'a taşımasına aracılık eden emekli maaş müşterileri ise her bir yakını için 250 TL, toplamda 2500 TL'ye varan nakit ödülün sahibi olabiliyor.

36 ay boyunca maaşlarını Türkiye Finans?tan almak için başvuruda bulunan 1499 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 2250 TL?ye kadar, 1500 TL ile 2499 TL arasında emekli maaşı alanlara 3000 TL?ye kadar, 2500 TL ve daha fazla maaş alanlara 5000 TL?ye kadar promosyon ödemesi yapılacak.

Kampanya 30 Eylül'e kadar sürecek.