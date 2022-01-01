Popstar Yarışmacısı Tesettüre Girdi!
Bir dönemin popüler olan ses yarışması Popstar'da yer alan ve söylediği şarkılarla hafızalarda kalan Özlem Osma tesettüre girdi.
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Bir dönemin popüler olan ses yarışması Popstar'da yer alan ve söylediği şarkılarla hafızalarda kalan Özlem Osma tesettüre girdi. Yıllar sonra İslam'a yönelen ve tesettüre giren Özlem Osma ismini de Mekselina İslam yaparak yeniden gündeme geldi. Peki Özlem Osma Mekselina İslam kimdir?
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Popstar'da yer alan ünlü isim, açık giyinmediği sebebiyle Armağan Çağlayan ve Ebru Gündeş tarafından eleştirilen Özlem Osma, yarışmadan kendi isteğiyle ayrılmıştı. Geçtiğimiz aylarda Bekir Develi'nin programına konuk olan Özlem Osma, yeni adıyla Mekselina İslam'ın hayat hikayesi herkesi şaşırttı...
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'Popstar'dan Açık Giyinmemi İstedikleri İçin Ayrıldım'
Bekir Develi'nin Youtube kanalında hazırlayıp sunduğu Peynir Gemisi adlı programa konuk olan Özlem Osma, yeni adıyla Mekselina İslam, tesettüre girmeden önce yaşadıklarını anlattı. Sesinin çok güzel olduğu için Popstar'da başarılı olduğunu belirten İslam, Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Ebru Gündeş ve Armağan Çağlayan gibi isimlerin bulunduğu jüri de bazı isimlerin açık giyinmediği için kendisine kızdığını ve bu yüzden kendi isteğiyle yarışmadan ayrıldığını söyledi.
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Yaşadığı Olaydan Sonra İslam'a Yöneldi
Mekselina İslam, Yarışmadan ayrıldıktan sonra eşiyle farklı yerlerde sahne aldığını, ancak burada yaşadığı bazı olaylardan dolayı kendini sorguladığını söyledi. Mekselina İslam, "Bir akşam şarkı söylediğim yerde şahit olduğum olaydan sonra 'Allah'ım ben burada ne yapıyorum?' dedim ve o işten ayrılıp eve gidip seccademin üzerinde namaz kılarak sabaha kadar hüngür hüngür ağladım" şeklinde konuştu.
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Medrese Eğitimi Aldı, İlahiyat Fakültesini Bitirdi
İslam, yaşadığı olaylar sonrasında Kuran'ı Kerim meali okuyarak İslam'a yöneldiğini ve tesettüre girdiğini söyledi. Mekselina İslam ayrıca bir medrese de dini eğitimlerini aldığını, daha sonra ise ilahiyat fakültesini okuyup bitirdiğini ifade etti. İlahiyatçı Yazar olan Mekselina İslam, 'Başarabilirsin' adlı kitabında yazarı.
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