Popstar Yarışmacısı Tesettüre Girdi!

'Popstar'dan Açık Giyinmemi İstedikleri İçin Ayrıldım'

Bekir Develi'nin Youtube kanalında hazırlayıp sunduğu Peynir Gemisi adlı programa konuk olan Özlem Osma, yeni adıyla Mekselina İslam, tesettüre girmeden önce yaşadıklarını anlattı. Sesinin çok güzel olduğu için Popstar'da başarılı olduğunu belirten İslam, Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Ebru Gündeş ve Armağan Çağlayan gibi isimlerin bulunduğu jüri de bazı isimlerin açık giyinmediği için kendisine kızdığını ve bu yüzden kendi isteğiyle yarışmadan ayrıldığını söyledi.