Aile Değerlerini Yıkmak İsteyenlere TRT'den Tokat!
Çocuklara İslamiyet'i erken yaşlarda tanıtmak için harekete geçen TRT, yeni projesiyle 'Tay' ile Hz. Muhammed (SAV)'in hicret yolcuğunu ekranlara taşıyacak.
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Çocuklara İslamiyet'i erken yaşlarda tanıtmak için harekete geçen TRT, yeni projesiyle 'Tay' ile Hz. Muhammed (SAV)'in hicret yolcuğunu ekranlara taşıyacak. Son dönemlerde çizgi filmlerde yer alan sapkın düşüncelerin aksine takdir edilen bir projeye imza atan TRT'nin yeni animasyon filmi şimdiden yoğun ilgi gördü.
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7'den 70'e herkesin sıklıkla izlediği dizi ve filmler son dönemlerde aile ve aile kurumuna zarar vermeye yönelik içeriklerle karşımıza çıkıyor. Özellikle aile değerlerini hedef alan bu yapımlar yalnızca yetişkinlere değil çocuklara yönelik olacak şekilde de hazırlanıyor. Netflix gibi bazı dijital içerik platformlarında yayınlanan çizgi diziler bu noktada çocukları henüz erken yaştayken manipüle etmeyi hedefliyor.
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Tüm dünyada gün geçtikçe artan bu yapımlara karşı aileler büyük endişe duyarken TRT'den takdir edilesi bir proje geldi. Bir taraftan erken yaştan itibaren yaradılış fıtratına aykırı yönelimlerin olması için çalışmalar başlatan örgütlere karşı TRT, eğitici projeleriyle hem çocuklara hem de ailelere, dini ve asıl olması gereken aile değerlerini anlatıyor.
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Eğitici projeleriyle ön plana çıkan TRT "Tay" isimli yeni çizgi filmiyle dikkatleri üzerine çekti. Çocuklara animasyon yoluyla Peygamber Efendimiz (SAV)'in hicret dönemi anlatılarak İslamiyet ışığı altında bir neslin yetişmesine vesile olan proje büyük ilgi çekti.
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'Ağaç yaş iken eğilir' düşüncesiyle TRT bu kez çocuklara peygamber sevgisini aşılıyor. 'Tay' isimli 3D animasyon filmiyle aynı zamanda çocuklarda fedakarlık, umut ve sevgi gibi kavramların da pekişmesini hedefliyor.
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TRT Çocuk'un uzman psikologlar ve çocuk gelişim uzmanlarının katkılarıyla hazırladığı filmin yönetmen koltuğunda Nurullah Yenihan otururken senaryo kalemini ise Betül Yağsağan Birgören üstleniyor.
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'TAY' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
'Tay' isimli film, annesini arayan safkan bir tay olan Riyah'ın, peşindeki hırsızlardan kaçarken tanıştığı ihtiyar deve Jabal ile birlikte Medine'ye doğru çıktığı yolculuğun hikayesini konu ediniyor.
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"HİCRETİN AYAK İZLERİNİ TAKİP EDİYORUZ"
TRT, çocukların yanı sıra aileler için de ders niteliğinde olan yeni projesi 'Tay' filmini sosyal medya hesabından şu şekilde duyurdu: "TRT ortak yapımı bir animasyon daha vizyona giriyor! Yolları fedakârlık ve sevgiyle kesişen sevimli tay Riyah ve ihtiyar deve Jabal ile birlikte Mekke?den Medine?ye doğru yola çıkarak hicretin ayak izlerini takip ediyoruz!"
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'TAY' FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?
TRT, yapımı olan Tay filmi 23 Eylül'de sinema salonlarında çocuklarla buluşacak.
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622 MEKKE'DEN MEDİNE'YE HİCRET
Peygamber Efendimizin 622 yılında O'na inananlarla Mekke'den Medine'ye yaptığı hicret, İslamiyet'in yayılmasında en büyük adımlardan biri oldu.
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Hz. Muhammed (SAV)'in İslamiyet'i tebliğe başladığı andan itibaren Mekkeli müşriklerin olumsuz tavrı, İslamiyet'in Mekke'ye yayılmaya başlamasıyla baskı ve zulme dönüşmüştü. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (SAV) kendisine inanan Müslümanlarla birlikte Medine'ye göç gerçekleştirdi. Müslümanların büyük bir çoğunluğunun Medine'ye yerleşerek orada İslamiyet'i güçlendirmeye başlaması Mekkeli müşrikleri korkutmuştu.
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Hali hazırda günümüzde de İslamiyet'i unutturma konusunda öncelikle çocukları hedef alarak uygulanan algı yönetimine karşı TRT hem eğlendirici hem de eğitici animasyon filmiyle tasvip edilmeyen zihniyete karşı adeta tokat olacak bir yapıma imza attı