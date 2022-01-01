Tüm dünyada gün geçtikçe artan bu yapımlara karşı aileler büyük endişe duyarken TRT'den takdir edilesi bir proje geldi. Bir taraftan erken yaştan itibaren yaradılış fıtratına aykırı yönelimlerin olması için çalışmalar başlatan örgütlere karşı TRT, eğitici projeleriyle hem çocuklara hem de ailelere, dini ve asıl olması gereken aile değerlerini anlatıyor.