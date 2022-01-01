İsmi değişen Silivri Cezaevi'nin yeni tabelası takıldı
İsmi değişen Silivri Cezaevi'nin yeni tabelası takıldı
Erdoğan: Velilerimizi kırtasiye kırtasiye dolaşmaktan kurtardık
Erdoğan: Velilerimizi kırtasiye kırtasiye dolaşmaktan kurtardık
Sözleşmeliye kadro mesaisi hızlandı
Sözleşmeliye kadro mesaisi hızlandı
Okulların açıldığı gün, 28 yıl görev yaptığı okula cenazesi geldi
Okulların açıldığı gün, 28 yıl görev yaptığı okula cenazesi geldi
Yargıtay: Hakaret içerikli paylaşımı retweet etmek 'suça ortaklık'
Yargıtay: Hakaret içerikli paylaşımı retweet etmek 'suça ortaklık'
'1 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli konutlara taşıyacağız'
'1 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli konutlara taşıyacağız'
Bakan Özer: İlk kez eğitim sisteminde tüm okullara bütçe gönderdik
Bakan Özer: İlk kez eğitim sisteminde tüm okullara bütçe gönderdik
YKS'de ek tercih başvuruları yarın sona erecek
YKS'de ek tercih başvuruları yarın sona erecek
Yeni atanan öğretmenlerin güvenlik soruşturması bugün tamamlanacak
Yeni atanan öğretmenlerin güvenlik soruşturması bugün tamamlanacak
Üniversitelerin akademik performans sıralaması belli oldu
Üniversitelerin akademik performans sıralaması belli oldu
İçişlerinden 81 ilde okul çevresinde denetim
İçişlerinden 81 ilde okul çevresinde denetim
İşsizlik temmuz ayında 10,1 oldu
İşsizlik temmuz ayında 10,1 oldu
Okullarda 19 milyona yakın öğrenci için ilk ders zili çaldı
Okullarda 19 milyona yakın öğrenci için ilk ders zili çaldı
Sosyal konut projesinde başvuru şartları belli oldu
Sosyal konut projesinde başvuru şartları belli oldu
Otomobile ÖTV indirimi mi geliyor?
Otomobile ÖTV indirimi mi geliyor?
Jandarma 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alınacak
Jandarma 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alınacak
Araç fiyatları tekrar yükselecek
Araç fiyatları tekrar yükselecek
Kamuda kadro için son viraja girildi
Kamuda kadro için son viraja girildi
Pençe Kilit bölgesinde şehit sayısı 4'e yükseldi
Pençe Kilit bölgesinde şehit sayısı 4'e yükseldi
Ücretsiz yardımcı kaynaklar bu yıl ilk kez öğrencilerle buluşuyor
Ücretsiz yardımcı kaynaklar bu yıl ilk kez öğrencilerle buluşuyor
Tıp fakültelerindeki öğretim elemanlarının ücretleri iyileştiriliyor
Tıp fakültelerindeki öğretim elemanlarının ücretleri iyileştiriliyor
İstanbul ulaşımına kış tarifesi düzenlemesi
İstanbul ulaşımına kış tarifesi düzenlemesi
Memur büyükşehirden tayin istiyor
Memur büyükşehirden tayin istiyor
Sosyal konut projesinin detayları belli oldu
Sosyal konut projesinin detayları belli oldu
Yargıtay: Devamsızlık tutanağında işe gelmediği günler izinden düşülmez
Yargıtay: Devamsızlık tutanağında işe gelmediği günler izinden düşülmez
Prof. Şener: Bu kış dönemi rahat geçer diye düşünüyorum
Prof. Şener: Bu kış dönemi rahat geçer diye düşünüyorum
'Borsadaki yükselişin temelinde ekonomimizin artan üretimi var'
'Borsadaki yükselişin temelinde ekonomimizin artan üretimi var'
'20. Milli Eğitim Şurası'nda konulan hedeflere yaklaşıldı'
'20. Milli Eğitim Şurası'nda konulan hedeflere yaklaşıldı'
Demokrasinin unutulmayan kara lekesi: 12 Eylül darbesi
Demokrasinin unutulmayan kara lekesi: 12 Eylül darbesi
Scootera kural lazım: Sefa değil eziyet oldu
Scootera kural lazım: Sefa değil eziyet oldu

Aile Değerlerini Yıkmak İsteyenlere TRT'den Tokat!

Çocuklara İslamiyet'i erken yaşlarda tanıtmak için harekete geçen TRT, yeni projesiyle 'Tay' ile Hz. Muhammed (SAV)'in hicret yolcuğunu ekranlara taşıyacak.

  1. Çocuklara İslamiyet'i erken yaşlarda tanıtmak için harekete geçen TRT, yeni projesiyle 'Tay' ile Hz. Muhammed (SAV)'in hicret yolcuğunu ekranlara taşıyacak. Son dönemlerde çizgi filmlerde yer alan sapkın düşüncelerin aksine takdir edilen bir projeye imza atan TRT'nin yeni animasyon filmi şimdiden yoğun ilgi gördü.

    Çocuklara İslamiyet'i erken yaşlarda tanıtmak için harekete geçen TRT, yeni projesiyle 'Tay' ile Hz. Muhammed (SAV)'in hicret yolcuğunu ekranlara taşıyacak. Son dönemlerde çizgi filmlerde yer alan sapkın düşüncelerin aksine takdir edilen bir projeye imza atan TRT'nin yeni animasyon filmi şimdiden yoğun ilgi gördü.

  2. 7'den 70'e herkesin sıklıkla izlediği dizi ve filmler son dönemlerde aile ve aile kurumuna zarar vermeye yönelik içeriklerle karşımıza çıkıyor. Özellikle aile değerlerini hedef alan bu yapımlar yalnızca yetişkinlere değil çocuklara yönelik olacak şekilde de hazırlanıyor. Netflix gibi bazı dijital içerik platformlarında yayınlanan çizgi diziler bu noktada çocukları henüz erken yaştayken manipüle etmeyi hedefliyor.

    7'den 70'e herkesin sıklıkla izlediği dizi ve filmler son dönemlerde aile ve aile kurumuna zarar vermeye yönelik içeriklerle karşımıza çıkıyor. Özellikle aile değerlerini hedef alan bu yapımlar yalnızca yetişkinlere değil çocuklara yönelik olacak şekilde de hazırlanıyor. Netflix gibi bazı dijital içerik platformlarında yayınlanan çizgi diziler bu noktada çocukları henüz erken yaştayken manipüle etmeyi hedefliyor.

  3. Tüm dünyada gün geçtikçe artan bu yapımlara karşı aileler büyük endişe duyarken TRT'den takdir edilesi bir proje geldi. Bir taraftan erken yaştan itibaren yaradılış fıtratına aykırı yönelimlerin olması için çalışmalar başlatan örgütlere karşı TRT, eğitici projeleriyle hem çocuklara hem de ailelere, dini ve asıl olması gereken aile değerlerini anlatıyor.

    Tüm dünyada gün geçtikçe artan bu yapımlara karşı aileler büyük endişe duyarken TRT'den takdir edilesi bir proje geldi. Bir taraftan erken yaştan itibaren yaradılış fıtratına aykırı yönelimlerin olması için çalışmalar başlatan örgütlere karşı TRT, eğitici projeleriyle hem çocuklara hem de ailelere, dini ve asıl olması gereken aile değerlerini anlatıyor.

  4. Eğitici projeleriyle ön plana çıkan TRT "Tay" isimli yeni çizgi filmiyle dikkatleri üzerine çekti. Çocuklara animasyon yoluyla Peygamber Efendimiz (SAV)'in hicret dönemi anlatılarak İslamiyet ışığı altında bir neslin yetişmesine vesile olan proje büyük ilgi çekti.

    Eğitici projeleriyle ön plana çıkan TRT "Tay" isimli yeni çizgi filmiyle dikkatleri üzerine çekti. Çocuklara animasyon yoluyla Peygamber Efendimiz (SAV)'in hicret dönemi anlatılarak İslamiyet ışığı altında bir neslin yetişmesine vesile olan proje büyük ilgi çekti.

  5. 'Ağaç yaş iken eğilir' düşüncesiyle TRT bu kez çocuklara peygamber sevgisini aşılıyor. 'Tay' isimli 3D animasyon filmiyle aynı zamanda çocuklarda fedakarlık, umut ve sevgi gibi kavramların da pekişmesini hedefliyor.

    'Ağaç yaş iken eğilir' düşüncesiyle TRT bu kez çocuklara peygamber sevgisini aşılıyor. 'Tay' isimli 3D animasyon filmiyle aynı zamanda çocuklarda fedakarlık, umut ve sevgi gibi kavramların da pekişmesini hedefliyor.

  6. TRT Çocuk'un uzman psikologlar ve çocuk gelişim uzmanlarının katkılarıyla hazırladığı filmin yönetmen koltuğunda Nurullah Yenihan otururken senaryo kalemini ise Betül Yağsağan Birgören üstleniyor.

    TRT Çocuk'un uzman psikologlar ve çocuk gelişim uzmanlarının katkılarıyla hazırladığı filmin yönetmen koltuğunda Nurullah Yenihan otururken senaryo kalemini ise Betül Yağsağan Birgören üstleniyor.

  7. 'TAY' FİLMİNİN KONUSU NEDİR? <br> 'Tay' isimli film, annesini arayan safkan bir tay olan Riyah'ın, peşindeki hırsızlardan kaçarken tanıştığı ihtiyar deve Jabal ile birlikte Medine'ye doğru çıktığı yolculuğun hikayesini konu ediniyor.

    'TAY' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
    'Tay' isimli film, annesini arayan safkan bir tay olan Riyah'ın, peşindeki hırsızlardan kaçarken tanıştığı ihtiyar deve Jabal ile birlikte Medine'ye doğru çıktığı yolculuğun hikayesini konu ediniyor.

  8. "HİCRETİN AYAK İZLERİNİ TAKİP EDİYORUZ" <br> TRT, çocukların yanı sıra aileler için de ders niteliğinde olan yeni projesi 'Tay' filmini sosyal medya hesabından şu şekilde duyurdu: "TRT ortak yapımı bir animasyon daha vizyona giriyor! Yolları fedakârlık ve sevgiyle kesişen sevimli tay Riyah ve ihtiyar deve Jabal ile birlikte Mekke?den Medine?ye doğru yola çıkarak hicretin ayak izlerini takip ediyoruz!"

    "HİCRETİN AYAK İZLERİNİ TAKİP EDİYORUZ"
    TRT, çocukların yanı sıra aileler için de ders niteliğinde olan yeni projesi 'Tay' filmini sosyal medya hesabından şu şekilde duyurdu: "TRT ortak yapımı bir animasyon daha vizyona giriyor! Yolları fedakârlık ve sevgiyle kesişen sevimli tay Riyah ve ihtiyar deve Jabal ile birlikte Mekke?den Medine?ye doğru yola çıkarak hicretin ayak izlerini takip ediyoruz!"

  9. 'TAY' FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR? <br> TRT, yapımı olan Tay filmi 23 Eylül'de sinema salonlarında çocuklarla buluşacak.

    'TAY' FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?
    TRT, yapımı olan Tay filmi 23 Eylül'de sinema salonlarında çocuklarla buluşacak.

  10. 622 MEKKE'DEN MEDİNE'YE HİCRET <br> Peygamber Efendimizin 622 yılında O'na inananlarla Mekke'den Medine'ye yaptığı hicret, İslamiyet'in yayılmasında en büyük adımlardan biri oldu.

    622 MEKKE'DEN MEDİNE'YE HİCRET
    Peygamber Efendimizin 622 yılında O'na inananlarla Mekke'den Medine'ye yaptığı hicret, İslamiyet'in yayılmasında en büyük adımlardan biri oldu.

  11. Hz. Muhammed (SAV)'in İslamiyet'i tebliğe başladığı andan itibaren Mekkeli müşriklerin olumsuz tavrı, İslamiyet'in Mekke'ye yayılmaya başlamasıyla baskı ve zulme dönüşmüştü. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (SAV) kendisine inanan Müslümanlarla birlikte Medine'ye göç gerçekleştirdi. Müslümanların büyük bir çoğunluğunun Medine'ye yerleşerek orada İslamiyet'i güçlendirmeye başlaması Mekkeli müşrikleri korkutmuştu.

    Hz. Muhammed (SAV)'in İslamiyet'i tebliğe başladığı andan itibaren Mekkeli müşriklerin olumsuz tavrı, İslamiyet'in Mekke'ye yayılmaya başlamasıyla baskı ve zulme dönüşmüştü. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (SAV) kendisine inanan Müslümanlarla birlikte Medine'ye göç gerçekleştirdi. Müslümanların büyük bir çoğunluğunun Medine'ye yerleşerek orada İslamiyet'i güçlendirmeye başlaması Mekkeli müşrikleri korkutmuştu.

  12. Hali hazırda günümüzde de İslamiyet'i unutturma konusunda öncelikle çocukları hedef alarak uygulanan algı yönetimine karşı TRT hem eğlendirici hem de eğitici animasyon filmiyle tasvip edilmeyen zihniyete karşı adeta tokat olacak bir yapıma imza attı

    Hali hazırda günümüzde de İslamiyet'i unutturma konusunda öncelikle çocukları hedef alarak uygulanan algı yönetimine karşı TRT hem eğlendirici hem de eğitici animasyon filmiyle tasvip edilmeyen zihniyete karşı adeta tokat olacak bir yapıma imza attı