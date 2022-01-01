İbn-İ Sina'nın Yıllar Önce Yazdığı Şifa!
İbn-i Sina'nın yıllar önce yazdığı El-Kanun Fi't Tıbb kitabında soğanın faydaları saymakla bitmiyor. Soğan tuzla kullanıldığında siğilleri yok ederken, balla kullanıldığında iltihabı yok ediyor. İşte soğanın faydaları...
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Soğan suyu burun damlası olarak kullanılabilir. Kulak çınlaması ve iltihaplarına faydalıdır.
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* Vücuttaki dengesiz enflamasyon yüzünden ortaya çıkan kronik rahatsızlıkları azaltmak için de uzmanlar bu karışımı öneriyor. Ayrıca bu karışım ödem toplamayı engelleyerek, kas rahatsızlıkları için doğal ağrı kesici oluyor.
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Soğan suyu bal ile karıştırılırsa boğaz iltihabını iyileştirir.
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Saçkıran bölgesi için faydalıdır
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Tuz ile birlikte kullanılırsa siğilleri giderir
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Hemoroitleri açar
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* Kalp sağlığını kötü etkileyen yüksek tansiyon rahatsızlığı içinde kan akışının dengede olması gerekir. Bu karışım kan akışını dengelediğinden yüksek tansiyon ve buna bağlı gelişebilecek kalp hastalıkları riskini azaltır.
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Karpuz çekirdekleri lif ve protein içermesinin haricinde eğer doğru kullanabilirseniz müthiş bir atıştırmalık haline getirilebiliyor. Peki nasıl? Karpuz çekirdeğinin faydaları nelerdir? Karpuz çekirdekleri nasıl tüketilir? İşte sorunun yanıtı:
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Karpuzda yer alan ve ona kırmızı rengini veren likopen isimli madde aynı zamanda güçlü bir antioksidandır. Ancak karpuzun mucizeleri bununla da sınırlı değil. Karpuz çekirdeklerini bir daha çöpe atmayacaksınız. Herkes çekirdek ayıklamayı sinir bozucu bulurken aslında sağlığımıza faydalıdır. Karpuz çekirdekleri lif ve protein içermesinin haricinde eğer doğru kullanabilirseniz müthiş bir atıştırmalık haline getirilebiliyor.
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Karpuz tohumu olan karpuz çekirdekleri çiğ olarak tüketilmez.
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Ancak haşlanarak ya da kavrularak tüketilebilir. Toplanılan karpuz çekirdekleri öncelikle kaynatılır.
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Pişen karpuz çekirdekleri daha sonra tuz ile kavrulur. Bazı yöntemlerde çömleklerde tuza bastırılıp fırınlanırken bazılarında ise tavada tuzla kavrulur.
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Uzmanlar karpuz çekirdeğinin içindeki yağın zararı olmadığını ancak tuz ile kavrulduğudan vücudun tuz oranını artırabilir.
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Step to Health?te belirtilenlere göre karpuz çekirdekleri vücuttan zehir atmak için kullanılıyormuş. Böbrek taşları ve tansiyonu düzenlemekte de etkiliymişler.
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Karpuz çekirdeği yer alan bir çayı tüketmek sindirim sisteminize de yararlı. Çekirdeğin içinde yer alan folik asit, sindirim için gerekli olan mide asidinin salgısını tetikliyor.
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Karpuz çekirdeğinde yer alan minerallerden biri de magnezyumdur. Her 4 gram karpuz çekirdeğinde 21 miligram magnezyum vardır.
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Magnezyumun enzimler, hücreler, kaslar, sinirler ve tansiyon için inanılmaz etkileri var. Ayrıca içinde yer alan protein ve kalsiyum metabolizmanızı düzenliyor.