Karpuzda yer alan ve ona kırmızı rengini veren likopen isimli madde aynı zamanda güçlü bir antioksidandır. Ancak karpuzun mucizeleri bununla da sınırlı değil. Karpuz çekirdeklerini bir daha çöpe atmayacaksınız. Herkes çekirdek ayıklamayı sinir bozucu bulurken aslında sağlığımıza faydalıdır. Karpuz çekirdekleri lif ve protein içermesinin haricinde eğer doğru kullanabilirseniz müthiş bir atıştırmalık haline getirilebiliyor.