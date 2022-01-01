Fotoğraflarla Okullarda Siyah Beyaz Zamanlar!
Fotoğraflarla okullarda siyah beyaz zamanlar!
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25 Eylül 1972'de ders başı yapan öğrenciler. (Arşiv)
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25 Eylül 1972'de ders başı yapan öğrenciler. (Arşiv)
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16 Şubat 1973'te ilk ve orta dereceli okullarda ders başı yapan öğrenciler. (Arşiv)
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27 Ocak 1981'de ilkokul öğrencileri beslenme saatinde. (Arşiv)
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15 Eylül 1975'te okula yeni başlayan öğrenciler. (Arşiv)
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15 Eylül 1975'te yeni eğitim öğretim yılının ilk günü okul bahçesinde oynayan öğrenciler. (Arşiv)
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15 Eylül 1975'te yeni öğretim yılında ilkokula başlayan iki öğrenci. (Arşiv)
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1982-1983 öğretim yılının ilk ders gününde öğrenciler, okul bahçesinde sıraya girmişti. (Arşiv)
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15 Eylül 1975'te yeni öğretim yılının ilk günü okula gelen öğrenci ve veliler. (Arşiv)
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15 Eylül 1975'te yeni eğitim öğretim yılının ilk günü öğretmeni dinleyen çocuklar. (Arşiv)
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16 Şubat 1981'de ilk ve orta dereceli okullarda ikinci yarıyılın ilk ders günü. (Arşiv)
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13 Eylül 1982'de ilk ve orta derece okullarda ilk ders günü. (Arşiv)
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14 Ekim 1981'de ilk ve orta dereceli okullarda ilk ders günü. (Arşiv)
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1977-1978 eğitim öğretim yılı 5 Ekim 1977'de düzenlenen törenle açılmıştı. (Arşiv)