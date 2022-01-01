21 Gün Kuru Üzüm Suyu İçerseniz Ne Olur?
Peki Kuru üzümün faydaları nelerdir? Kuru üzüm suyu içerseniz ne olur? İşte cevaplar:
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21 adet kuru üzüm yemek, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) çok sevdiği alışkanlıkları arasında yer alır. Sünnet olmasının yanı sıra kuru üzüm tüketmek, birçok sağlık sorununa da iyi gelir. Üzümün kurutularak elde edilen bu besin özellikle sindirim hastalıklarına iyi gelir. Antiseptik madde içeren kuru üzüm, mide ve bağırsaklardan toksinleri atar. Peki Kuru üzümün faydaları nelerdir? Kuru üzüm suyu içerseniz ne olur? İşte cevaplar:
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Üzümden birçok yiyecek elde edilir. Pekmez, reçel ve içecek bunlardan bir kaç tanesidir. Aynı zamanda kurutularak da tüketilir. Alternatif tıpta yüzyıllardır bu şekilde hem tüketilip hem de birçok ilaç elde edilmiştir. Kaynatılıp suyu tüketildiğinde mide ve bağırsaklardaki toksinleri temizler.
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Bağırsak florasını dengeleyerek ishal ve kabızlık gibi sindirim sorunlarının yaşanmasını önler. Bazı alternatif tıp uzmanlarına göre 21 kuru üzümün kaynatılıp tüketilmesi etkili olduğu söyleniyor. Karaciğeri toksinlerden arındıran kuru üzüm suyu her gün tüketilmesi tavsiye edilir.
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21 GÜN KURU ÜZÜM SUYU İÇERSENİZ NE OLUR?
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- Kuru üzüm içerdiği antiseptik maddeler sayesinde sindirimi kolaylaştırır. Aynı zamanda yemek borusu, mide ve bağırsaklardaki biriken toksin kalıntıları da dışkı ya da idrar yolu ile vücuttan atar.
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- Çeşitli sebeplerden dolayı karaciğerin zarından zararlı hücreler birikir. Bir süre sonra bu birikim karaciğerin yağ oranını artırarak ciddi hastalıklara neden olur. Ancak her sabah akşamdan hazırladığınız 21 kuru üzümlü suyu içerek bu riski azaltabilirsiniz. Kuru üzüm suyu karaciğeri temizlemenin yanı sıra zararlı hücrelere karşı da korur.
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- Bazı yiyecekler ya da hastalık sırasında mide duvarında yaşanan kramplar nedeniyle kusma rahatsızlığı yaşanır. Mide asidi de artıkça bu rahatsızlık hem yemek borusunu hem de ağız sağlığını olumsuz etkiler. Bu durumun yaşanması sırasında bir gün önceden bekletilen kuru üzüm suyu tüketerek mide bulantısı giderilebilir.
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- Kötü kolesterol seviyesi artıkça kalp ve damar rahatsızlığı yaşanma riski de artar. Uzmanlar, 21 kuru üzümün kolesterol seviyesinin düşürmesinin yanı sıra damar tıkanıklığını da önleyerek kalp rahatsızlığının yaşanma olasılığını azaltır.
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- Kanda artan trigliserit hücreleri vücuttaki şeker ve yağlanma oranını da artırır. Bu durum da obezite ve şeker hastalıklarının yaşanmasına davetiye çıkarır. Uzmanlar trigliserit seviyesini düşürmek için günde 21 kuru üzüm suyunun tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.
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KURU ÜZÜM SUYU NASIL YAPILIR?
400 gram kuru üzüm
4 su bardağı su YAPILIŞI
Kuru üzümleri önce iyice yıkayınız. Daha sonra bir tencere de suyu kaynatınız. Ardından içerisine kuru üzümleri atınız. Bir gün beklettiğiniz karışımı süzüp içiniz.
Uzmanlar bu uygulamayı ayda dört gün üstü üste yapılmasını tavsiye eder. Ayrıca sabah kahvaltınızdan yarım saat önce bu suyu tüketirseniz daha fazla faydasını göreceksiniz. Afiyet olsun...