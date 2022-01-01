Boşanma Arifesinde Hadise'ye Gönderme!
Hadise ile Mehmet Dinçerler'in evliliğinin üstünde kara bulutlar dolaşıyor. Günler sonra Mehmet Dinçerler sessizliğini bozdu ama çok daha sert oldu. Mehmet Dinçerler "Bazı insanların bir don lastiği kadar faydası yok" tweeti ile şoke etti!
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Magazin kulisleri günlerdir Hadise ile Mehmet Dinçerler'in ayrılık iddialarını konuşuyor.
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Hadise ile Mehmet Dinçerler'in evliliğindeki krizin nedeninin bebek olduğu iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı Hadise, sessizliği bozmuş bebek düşürmediğini ve bebek için tedavi de göremediğini açıklamıştı.
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Günler sonra Mehmet Dinçerler de sessizliğini bozdu ama onun ki çok daha sert oldu.
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"DON LASTİĞİ KADAR FAYDASI YOK" İsim vermeden hamilelik iddiasını ortaya atan Bircan Bali'yi hedef alan Dinçerler, sert çıkıştı.
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Mehmet Dinçerler "Bazı insanların bir don lastiği kadar faydası yok" tweeti ile şoke etti!