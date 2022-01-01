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Mücevherleri Kime Kalacak? Şoke Eden Gerçek....

Kraliçe 2. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetse de geride milyonlarca dolar değerinde büyük bir miras bıraktı.

  1. Kraliçe'nin ölümünün ardından Elizabeth'in oğlu Charles otomatik olarak kral oldu. Charles'ın en büyük oğlu William ise babasının yerine geçerek Galler Prensi oldu. William'ın eşi Kate ise Prenses Diana'dan sonra kimseye verilmeyen Galler Prensesi unvanına sahip oldu.

    Kraliçe'nin ölümünün ardından Elizabeth'in oğlu Charles otomatik olarak kral oldu. Charles'ın en büyük oğlu William ise babasının yerine geçerek Galler Prensi oldu. William'ın eşi Kate ise Prenses Diana'dan sonra kimseye verilmeyen Galler Prensesi unvanına sahip oldu.

  2. Şimdiye kadar tahtta en uzun süre kalan hükümdar olarak tarihe tanıklık eden Kraliçe 2. Elizabeth, elbette çok da büyük bir servete sahip.

    Şimdiye kadar tahtta en uzun süre kalan hükümdar olarak tarihe tanıklık eden Kraliçe 2. Elizabeth, elbette çok da büyük bir servete sahip.

  3. Kraliçe'nin ölümüyle birlikte mirası da merak konusu oldu.

    Kraliçe'nin ölümüyle birlikte mirası da merak konusu oldu.

  4. Yıllarca hükümdarlık yapan Elizabeth'in onlarca değerli mücevherinin öncelikle tahta geçen Kral 3. Charles'a geçmesi muhtemel. Kral 3. Charles'a miras kalan bazı parçalar, Londra Kalesi'nde halka açık sergilenen kraliyet tören nesnelerinin bir koleksiyonu olarak kalacak

    Yıllarca hükümdarlık yapan Elizabeth'in onlarca değerli mücevherinin öncelikle tahta geçen Kral 3. Charles'a geçmesi muhtemel. Kral 3. Charles'a miras kalan bazı parçalar, Londra Kalesi'nde halka açık sergilenen kraliyet tören nesnelerinin bir koleksiyonu olarak kalacak

  5. CAMILLA VE KATE DE MİRASTAN PAYINI ALACAK

    CAMILLA VE KATE DE MİRASTAN PAYINI ALACAK

  6. Mirasın bir kısmını oluşturan aile yadigarı parçalar, hediyeler, milyonlarca dolar değerindeki mücevherlerin ise Charles'tan başlayarak Windsor Ailesi'nin üyelerine geçmesi bekleniyor.

    Mirasın bir kısmını oluşturan aile yadigarı parçalar, hediyeler, milyonlarca dolar değerindeki mücevherlerin ise Charles'tan başlayarak Windsor Ailesi'nin üyelerine geçmesi bekleniyor.

  7. Kraliyet yorumcusu Josh Rom, New York Post'a verdiği demeçte, "Muhtemelen özel koleksiyonundaki eşyalar sevdiklerine verilecektir. Koleksiyonun büyük kısmı Charles'a, eşi Kraliçe Camilla ile birlikte Kate Middleton'a geçecek" dedi.

    Kraliyet yorumcusu Josh Rom, New York Post'a verdiği demeçte, "Muhtemelen özel koleksiyonundaki eşyalar sevdiklerine verilecektir. Koleksiyonun büyük kısmı Charles'a, eşi Kraliçe Camilla ile birlikte Kate Middleton'a geçecek" dedi.

  8. YÜZDE 40 VERGİ ÖDEYECEKLER Ancak Vanity Fair'in haberine göre Kraliçe'nin mirasından mücevher kalan aile üyelerinin yüzde 40 veraset vergisi ödemeleri gerekecek.

    YÜZDE 40 VERGİ ÖDEYECEKLER Ancak Vanity Fair'in haberine göre Kraliçe'nin mirasından mücevher kalan aile üyelerinin yüzde 40 veraset vergisi ödemeleri gerekecek.

  9. Bu sebeple eşyaların bazılarının değeri göz önüne alındığında, mücevherleri kraliyet koleksiyonunun bir parçası olarak bırakmak da isteyebilirler.

    Bu sebeple eşyaların bazılarının değeri göz önüne alındığında, mücevherleri kraliyet koleksiyonunun bir parçası olarak bırakmak da isteyebilirler.

  10. Bir süredir sağlık problemleriyle gündemden düşmeyen İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in geçtiğimiz günlerde yaşamını yitirmesiyle beraber Kraliçe için 10 gün sürecek bir yas ve cenaze programı düzenlendi. Cenaze töreninde her ayrıntının kusursuz ilerlemesini isteyen Buckingham Sarayı, Isparta ve Antalya'dan 1.5 milyon dal karanfil sipariş etti.

    Bir süredir sağlık problemleriyle gündemden düşmeyen İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in geçtiğimiz günlerde yaşamını yitirmesiyle beraber Kraliçe için 10 gün sürecek bir yas ve cenaze programı düzenlendi. Cenaze töreninde her ayrıntının kusursuz ilerlemesini isteyen Buckingham Sarayı, Isparta ve Antalya'dan 1.5 milyon dal karanfil sipariş etti.