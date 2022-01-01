Mücevherleri Kime Kalacak? Şoke Eden Gerçek....

Kraliçe'nin ölümünün ardından Elizabeth'in oğlu Charles otomatik olarak kral oldu. Charles'ın en büyük oğlu William ise babasının yerine geçerek Galler Prensi oldu. William'ın eşi Kate ise Prenses Diana'dan sonra kimseye verilmeyen Galler Prensesi unvanına sahip oldu.