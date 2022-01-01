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Yumurtayı Sakın Böyle Yemeyin! Kansere...

Kahvaltıların vazgeçilmezi olan yumurtayı tüketirken içine eklediğiniz besinlere çok dikkat etmeniz gerekiyor.

  1. Kahvaltıların vazgeçilmezi olan yumurtayı tüketirken içine eklediğiniz besinlere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yumurta ne kadar faydalı olsa da işlenmiş etler ile beraber tercih edildiğinde kanser başta olmak üzere pek çok hastalığa davetiye çıkarıyor. Peki sosis ve pastırmanın zararları nedir? Yumurtanın faydaları nelerdir? Gelin konuya dair tüm detayları adım adım öğrenelim...

    Kahvaltıların vazgeçilmezi olan yumurtayı tüketirken içine eklediğiniz besinlere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yumurta ne kadar faydalı olsa da işlenmiş etler ile beraber tercih edildiğinde kanser başta olmak üzere pek çok hastalığa davetiye çıkarıyor. Peki sosis ve pastırmanın zararları nedir? Yumurtanın faydaları nelerdir? Gelin konuya dair tüm detayları adım adım öğrenelim...

  2. Çeşit çeşit lezzetlerin adeta görsel bir şölen oluşturduğu kahvaltı, geleneksel Türk mutfağının en güzel öğünü olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle tüm haftanın stresini geride bırakıp ailemiz ve sevdiklerimizle pazar günü kahvaltılarında bir araya gelmeyi hepimiz iple çekiyoruz.

    Çeşit çeşit lezzetlerin adeta görsel bir şölen oluşturduğu kahvaltı, geleneksel Türk mutfağının en güzel öğünü olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle tüm haftanın stresini geride bırakıp ailemiz ve sevdiklerimizle pazar günü kahvaltılarında bir araya gelmeyi hepimiz iple çekiyoruz.

  3. Her zevke hitap eden peynir ve zeytinler, renkli görüntüsüyle kalpleri çalan reçeller, kızarmış ekmekler, puf puf kabarmış poğaçalar ve tadıyla damaklarda iz bırakan aperatifler derken zengin bir kahvaltı sofrasının sağlığımıza etkisine de özen göstermemiz gerektiğini kimi zaman unutabiliyoruz. Konu sağlık olunca en ufacık detayın bile yaşam kalitemizde çok önemli bir yer edindiğine dikkat etmemiz gerekiyor.

    Her zevke hitap eden peynir ve zeytinler, renkli görüntüsüyle kalpleri çalan reçeller, kızarmış ekmekler, puf puf kabarmış poğaçalar ve tadıyla damaklarda iz bırakan aperatifler derken zengin bir kahvaltı sofrasının sağlığımıza etkisine de özen göstermemiz gerektiğini kimi zaman unutabiliyoruz. Konu sağlık olunca en ufacık detayın bile yaşam kalitemizde çok önemli bir yer edindiğine dikkat etmemiz gerekiyor.

  4. Son yıllarda tartışma konusu haline gelen yumurta da bu detaylardan biri. Tam bir protein kaynağı olan yumurta kemikleri güçlendiriyor, iltihaplanmalara karşı kalkan oluyor ve beyin sağlığını güçlendiriyor.

    Son yıllarda tartışma konusu haline gelen yumurta da bu detaylardan biri. Tam bir protein kaynağı olan yumurta kemikleri güçlendiriyor, iltihaplanmalara karşı kalkan oluyor ve beyin sağlığını güçlendiriyor.

  5. Ancak çoğumuz yumurtayı sade tüketmektense farklı tatlarla lezzetlendirmeyi tercih ediyoruz.

    Ancak çoğumuz yumurtayı sade tüketmektense farklı tatlarla lezzetlendirmeyi tercih ediyoruz.

  6. Yumurta başlı başına sağlığın koruyucusu olsa da içerisine eklenen sosis, hindi füme ve pastırma gibi doymuş yağ içeren besinler, insan sağlığını ciddi bir şekilde tehdit ediyor.

    Yumurta başlı başına sağlığın koruyucusu olsa da içerisine eklenen sosis, hindi füme ve pastırma gibi doymuş yağ içeren besinler, insan sağlığını ciddi bir şekilde tehdit ediyor.

  7. Kahvaltıda tüketilen yumurtanın içerisine pastırma ve sosis gibi et çeşitlerini eklemek çok fazla yağ ve sodyum almanıza sebep olabilir. Günlük alınması gereken sodyum miktarının 2.3000 miligram olduğunu göz önünde bulundurursak 115 miligramlık 1 dilim pastırma günlük alınması gereken değerin %5'ine denk gelmektedir. Aynı şekilde 790 miligram sodyum içeren bir tabak sosis de günlük alınması gereken değerin %34'üne denk geliyor.

    Kahvaltıda tüketilen yumurtanın içerisine pastırma ve sosis gibi et çeşitlerini eklemek çok fazla yağ ve sodyum almanıza sebep olabilir. Günlük alınması gereken sodyum miktarının 2.3000 miligram olduğunu göz önünde bulundurursak 115 miligramlık 1 dilim pastırma günlük alınması gereken değerin %5'ine denk gelmektedir. Aynı şekilde 790 miligram sodyum içeren bir tabak sosis de günlük alınması gereken değerin %34'üne denk geliyor.

  8. Tüketilen yağ miktarına bakıldığında doymuş yağlar günlük kalori miktarımızın maksimum %10'luk bir kısmına denk gelmelidir. Aksi takdirde kalp sağlığı ve obezite geliştirme riskinde ciddi miktarda artış gözlemlenebilir.

    Tüketilen yağ miktarına bakıldığında doymuş yağlar günlük kalori miktarımızın maksimum %10'luk bir kısmına denk gelmelidir. Aksi takdirde kalp sağlığı ve obezite geliştirme riskinde ciddi miktarda artış gözlemlenebilir.

  9. Konu hakkında incelemelerde bulunan Ruh Sağlığı Diyetisyeni olarak tanınan diyetisyen Angela L. Lago, sosis tüketimi hakkında "İşlenmemiş Kırmızı ve İşlenmiş Etler ve Koroner Arter Hastalığı Riski başlıklı [Güncel Ateroskleroz Raporlarında yayınlanan] bir araştırmaya göre, mevcut kanıtlar işlenmiş et tüketiminin koroner arter hastalığı insidansına etki ettiği saptanmıştır" şeklinde konuşuyor.

    Konu hakkında incelemelerde bulunan Ruh Sağlığı Diyetisyeni olarak tanınan diyetisyen Angela L. Lago, sosis tüketimi hakkında "İşlenmemiş Kırmızı ve İşlenmiş Etler ve Koroner Arter Hastalığı Riski başlıklı [Güncel Ateroskleroz Raporlarında yayınlanan] bir araştırmaya göre, mevcut kanıtlar işlenmiş et tüketiminin koroner arter hastalığı insidansına etki ettiği saptanmıştır" şeklinde konuşuyor.

  10. DEMANS VE ALZHEİMER RİSKİNİ ARTTIRIYOR! Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1. grup kanserojen olarak tanımlanan işlenmiş etlerin aynı zamanda İngiltere'de geçen yıl yapılan bir araştırmaya göre demans riski ve Alzheimer riskini de arttırdığı gözlendi.

    DEMANS VE ALZHEİMER RİSKİNİ ARTTIRIYOR! Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1. grup kanserojen olarak tanımlanan işlenmiş etlerin aynı zamanda İngiltere'de geçen yıl yapılan bir araştırmaya göre demans riski ve Alzheimer riskini de arttırdığı gözlendi.

  11. Peki yumurta tek başına mı tüketilmeli? Elbette hayır. Bu noktada yumurtanın yanında işlenmiş etler tercih etmek yerine avokado, tam tahıllı ekmek ve sebzelere şans verebilirsiniz. Unutmayın sağlığımız sahip olduğumuz en değerli hediyemiz!

    Peki yumurta tek başına mı tüketilmeli? Elbette hayır. Bu noktada yumurtanın yanında işlenmiş etler tercih etmek yerine avokado, tam tahıllı ekmek ve sebzelere şans verebilirsiniz. Unutmayın sağlığımız sahip olduğumuz en değerli hediyemiz!