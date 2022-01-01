Yumurtayı Sakın Böyle Yemeyin! Kansere...

Kahvaltıların vazgeçilmezi olan yumurtayı tüketirken içine eklediğiniz besinlere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yumurta ne kadar faydalı olsa da işlenmiş etler ile beraber tercih edildiğinde kanser başta olmak üzere pek çok hastalığa davetiye çıkarıyor. Peki sosis ve pastırmanın zararları nedir? Yumurtanın faydaları nelerdir? Gelin konuya dair tüm detayları adım adım öğrenelim...