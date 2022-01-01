'Hatıralar', 'Her Gece', 'Unutulmaz', 'Kokoreç' ve 'Ah Bir Joker' gibi şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Mirkelam, "Uzun zamandır müzik yapmıyorum, yapmayı da düşünmüyorum. Özel bir nedeni yok. Müziği de bırakmış değilim" diyerek sevenlerini üzdü.