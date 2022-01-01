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90'Ların Popüler İsmi Son Haliyle Şaşırttı!

Bir dönemin en sevilen şarkıcılarından olan Mirkelam'ın son hali ortaya çıktı.

  1. 90?lara damga vuran şarkıcı Mirkelam geçtiğimiz günlerde Nişantaşı?nda görüntülendi.

    90?lara damga vuran şarkıcı Mirkelam geçtiğimiz günlerde Nişantaşı?nda görüntülendi.

  2. Hem ekranlardan hem de müzik çalışmalarından uzak duran Mirkelam, gözlerden ırak bir yaşam sürdürmeyi tercih ediyor.

    Hem ekranlardan hem de müzik çalışmalarından uzak duran Mirkelam, gözlerden ırak bir yaşam sürdürmeyi tercih ediyor.

  3. 56 yaşındaki şarkıcı Mirkelam son hali ile yine adından söz ettirdi.

    56 yaşındaki şarkıcı Mirkelam son hali ile yine adından söz ettirdi.

  4. 'Hatıralar', 'Her Gece', 'Unutulmaz', 'Kokoreç' ve 'Ah Bir Joker' gibi şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Mirkelam, "Uzun zamandır müzik yapmıyorum, yapmayı da düşünmüyorum. Özel bir nedeni yok. Müziği de bırakmış değilim" diyerek sevenlerini üzdü.

    'Hatıralar', 'Her Gece', 'Unutulmaz', 'Kokoreç' ve 'Ah Bir Joker' gibi şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Mirkelam, "Uzun zamandır müzik yapmıyorum, yapmayı da düşünmüyorum. Özel bir nedeni yok. Müziği de bırakmış değilim" diyerek sevenlerini üzdü.