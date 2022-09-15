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Kız Kardeşi Görenleri Kendine Hayran Bıraktı!

Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, yaşantısı ve paylaşımlarıyla gündemden düşmezken kız kardeşiyle olan pozları olay oldu.

  1. Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, yaşantısı ve paylaşımlarıyla gündemden düşmezken kız kardeşiyle olan pozları olay oldu. Birbirlerine olan benzerlikleri, sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirirken Özçivit hayranlarından "Esmer güzeli" şeklinde yorumlar yapıldı.

    Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, yaşantısı ve paylaşımlarıyla gündemden düşmezken kız kardeşiyle olan pozları olay oldu. Birbirlerine olan benzerlikleri, sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirirken Özçivit hayranlarından "Esmer güzeli" şeklinde yorumlar yapıldı.

  2. ATV ekranlarının gözde projelerinden olan Kuruluş Osman'daki Osman karakterini hakkını vererek canlandıran Burak Özçivit, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

    ATV ekranlarının gözde projelerinden olan Kuruluş Osman'daki Osman karakterini hakkını vererek canlandıran Burak Özçivit, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

  3. Öte yandan örnek çiftler arasında olan ve Karan'dan sonra ikiz bebeklerine de kavuşmayı bekleyen Özçivit'in, kız kardeşiyle olan benzerlikleri sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisini çekti.

    Öte yandan örnek çiftler arasında olan ve Karan'dan sonra ikiz bebeklerine de kavuşmayı bekleyen Özçivit'in, kız kardeşiyle olan benzerlikleri sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisini çekti.

  4. Başarılı isim, paylaşımlarında ara ara kız kardeşi Burçun Özçivit ile çekildiği karelere de yer verirken görenler "Esmer güzeli" demeden edemedi.

    Başarılı isim, paylaşımlarında ara ara kız kardeşi Burçun Özçivit ile çekildiği karelere de yer verirken görenler "Esmer güzeli" demeden edemedi.

  5. İŞTE BURAK ÖZÇİVİT'İN KIZ KARDEŞİ BURÇUN ÖZÇİVİT

    İŞTE BURAK ÖZÇİVİT'İN KIZ KARDEŞİ BURÇUN ÖZÇİVİT