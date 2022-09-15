Kız Kardeşi Görenleri Kendine Hayran Bıraktı!

Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, yaşantısı ve paylaşımlarıyla gündemden düşmezken kız kardeşiyle olan pozları olay oldu. Birbirlerine olan benzerlikleri, sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirirken Özçivit hayranlarından "Esmer güzeli" şeklinde yorumlar yapıldı.