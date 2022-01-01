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Milyoner'de Hepimizi Kandırmışlar...

Milyoner'de yarışmacı kamera arkası sırrını ağzından kaçırdı! Hepimizi kandırmışlar...

  1. Türkiye'de de yayınlanan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in İngiliz kanalı versiyonunda geçtiğimiz hafta tuhaf bir olay yaşandı. Maria King adlı yarışmacı yanlışlıkla az bilinen bir perde arkası sırrını ağzından kaçırınca ünlü sunucu Jeremy Clarkson buz kesti. Sosyal medyaya damga vuran o sırrı duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız...

    Türkiye'de de yayınlanan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in İngiliz kanalı versiyonunda geçtiğimiz hafta tuhaf bir olay yaşandı. Maria King adlı yarışmacı yanlışlıkla az bilinen bir perde arkası sırrını ağzından kaçırınca ünlü sunucu Jeremy Clarkson buz kesti. Sosyal medyaya damga vuran o sırrı duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız...

  2. Dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her hafta birbirinden ilginç soru ve yarışmacılarla izleyenleri ekran başına kilitliyor. Sanattan spora, matematikten tarihe kadar pek çok alanda soruların yer aldığı yarışma pek çok ülkede büyük merak uyandırıyor.

    Dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her hafta birbirinden ilginç soru ve yarışmacılarla izleyenleri ekran başına kilitliyor. Sanattan spora, matematikten tarihe kadar pek çok alanda soruların yer aldığı yarışma pek çok ülkede büyük merak uyandırıyor.

  3. İngiltere'de ITV adlı kanalda ekranlara gelen popüler bilgi yarışmasında 1 milyon sterlin değerindeki büyük ödüle ulaşmak isteyen yarışmacılar 15 soruya doğru yanıt vermek için büyük çaba harcıyor.

    İngiltere'de ITV adlı kanalda ekranlara gelen popüler bilgi yarışmasında 1 milyon sterlin değerindeki büyük ödüle ulaşmak isteyen yarışmacılar 15 soruya doğru yanıt vermek için büyük çaba harcıyor.

  4. Jeremy Clarkson'ın sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde ilginç anlar yaşandı. Maria King adlı bir yarışmacının ünlü sunucuyla arasında geçen diyalog izleyenleri şaşkınlığa uğrattı.

    Jeremy Clarkson'ın sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde ilginç anlar yaşandı. Maria King adlı bir yarışmacının ünlü sunucuyla arasında geçen diyalog izleyenleri şaşkınlığa uğrattı.

  5. İlk soruları rahatlıkla yanıtlamayı başaran King yarışma ilerledikçe 4.000 sterlin değerindeki soruyu görmek için sabırsızlıkla bekliyordu. Ancak tam o anda yüksek bir korna sesi tüm stüdyoda yankılandı.

    İlk soruları rahatlıkla yanıtlamayı başaran King yarışma ilerledikçe 4.000 sterlin değerindeki soruyu görmek için sabırsızlıkla bekliyordu. Ancak tam o anda yüksek bir korna sesi tüm stüdyoda yankılandı.

  6. Neye uğradığını şaşıran yarışmacı henüz 4 joker hakkını dahi kullanamamıştı. Bitiş sesiyle beraber sunucu Jeremy Clarkson yarışmacıya "bunun ne anlama geldiğini bilip bilmediğini" sordu.

    Neye uğradığını şaşıran yarışmacı henüz 4 joker hakkını dahi kullanamamıştı. Bitiş sesiyle beraber sunucu Jeremy Clarkson yarışmacıya "bunun ne anlama geldiğini bilip bilmediğini" sordu.

  7. Son derece heyecanlı olduğu her halinden belli olan Maria ise söylenmemesi gereken bir detayı o anda ağzından kaçırdı.

    Son derece heyecanlı olduğu her halinden belli olan Maria ise söylenmemesi gereken bir detayı o anda ağzından kaçırdı.

  8. "Gidip üstümü değiştirmem gerekecek" diyen yarışmacı yaptığı hatayı anlayınca telaşla "Bunu söylememem gerekiyordu, değil mi?" ifadelerini kullandı.

    "Gidip üstümü değiştirmem gerekecek" diyen yarışmacı yaptığı hatayı anlayınca telaşla "Bunu söylememem gerekiyordu, değil mi?" ifadelerini kullandı.

  9. Duyduğu yanıt karşısında şaşkına dönen ancak hataya eğlenceli tarafından bakan ünlü sunucu "Tam olarak bu anlama geliyor.

    Duyduğu yanıt karşısında şaşkına dönen ancak hataya eğlenceli tarafından bakan ünlü sunucu "Tam olarak bu anlama geliyor.

  10. Kesinlikle haklısınız, yaklaşık 1 saat içinde sizi göreceğim ancak izleyicilerin bildiği kadarıyla eve gidiyorsunuz. "Eyvahlayarak" paniğe kapılacaksınız ve haftaya görüşeceğiz.

    Kesinlikle haklısınız, yaklaşık 1 saat içinde sizi göreceğim ancak izleyicilerin bildiği kadarıyla eve gidiyorsunuz. "Eyvahlayarak" paniğe kapılacaksınız ve haftaya görüşeceğiz.

  11. Yani kesinlikle haklısınız, bu programın sonu, gerçekten de gidip üstünüzü değiştirmeniz gerekiyor ve Maria 4 bin sterlinden daha ileri gidip gidemeyeceğini görmek için prompterde yazdığına göre 'bir dahaki sefere' geri dönecek" diyerek hatayı güzel bir şekilde toparladı.

    Yani kesinlikle haklısınız, bu programın sonu, gerçekten de gidip üstünüzü değiştirmeniz gerekiyor ve Maria 4 bin sterlinden daha ileri gidip gidemeyeceğini görmek için prompterde yazdığına göre 'bir dahaki sefere' geri dönecek" diyerek hatayı güzel bir şekilde toparladı.

  12. BİLGİLENDİRME: Kim Milyoner Olmak İster'de sanıldığının aksine her hafta bir bölüm değil tek seferde birden fazla bölüm çekiliyor. Yarışmacılar her bölümün sonunda setten ayrılıp farklı kıyafetlerle geri döndüğü için izleyenlere zamanın geçtiği izlenimi veriliyor.

    BİLGİLENDİRME: Kim Milyoner Olmak İster'de sanıldığının aksine her hafta bir bölüm değil tek seferde birden fazla bölüm çekiliyor. Yarışmacılar her bölümün sonunda setten ayrılıp farklı kıyafetlerle geri döndüğü için izleyenlere zamanın geçtiği izlenimi veriliyor.