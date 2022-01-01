Milyoner'de Hepimizi Kandırmışlar...

Dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her hafta birbirinden ilginç soru ve yarışmacılarla izleyenleri ekran başına kilitliyor. Sanattan spora, matematikten tarihe kadar pek çok alanda soruların yer aldığı yarışma pek çok ülkede büyük merak uyandırıyor.