Hastalığını Duyan Şoke Oldu!
herkesi üzen bir haber geldi. Hastane çıkışı görüntülenen ünlü ismin hastalığını duyan şoke oldu.
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Şimdilerde ikinci bebeklerini kucağına alan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'ndan herkesi üzen bir haber geldi. Hastane çıkışı görüntülenen Sinem Kobal'ın hastalığını duyan şoke oldu.
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Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştiren güzel oyuncu Sinem Kobal 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına almıştı.
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Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal kısa bir süre sonra ikinci kızı Leyla'ya kavuşmuştu.
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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu hastane çıkışı görüntülendi.
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KONUŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ İkinci kez anne olan Kobal, orta kulak iltihabına yakalandığını belirterek, "Doğumdan önce başladı. Derken doğum başladı. Doğumum çok güzel geçti...
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Kulağım için tedaviye devam ettik. O yüzden biraz yorgunum. Çok şükür doğum güzel geçti"
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Sinem Kobal'ın konuşmakta güçlük çekmesi dikkat çekti.
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