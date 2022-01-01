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Hastalığını Duyan Şoke Oldu!

herkesi üzen bir haber geldi. Hastane çıkışı görüntülenen ünlü ismin hastalığını duyan şoke oldu.

  1. Şimdilerde ikinci bebeklerini kucağına alan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'ndan herkesi üzen bir haber geldi. Hastane çıkışı görüntülenen Sinem Kobal'ın hastalığını duyan şoke oldu.

    Şimdilerde ikinci bebeklerini kucağına alan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'ndan herkesi üzen bir haber geldi. Hastane çıkışı görüntülenen Sinem Kobal'ın hastalığını duyan şoke oldu.

  2. Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştiren güzel oyuncu Sinem Kobal 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına almıştı.

    Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştiren güzel oyuncu Sinem Kobal 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına almıştı.

  3. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal kısa bir süre sonra ikinci kızı Leyla'ya kavuşmuştu.

    Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal kısa bir süre sonra ikinci kızı Leyla'ya kavuşmuştu.

  4. Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu hastane çıkışı görüntülendi.

    Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu hastane çıkışı görüntülendi.

  5. KONUŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ İkinci kez anne olan Kobal, orta kulak iltihabına yakalandığını belirterek, "Doğumdan önce başladı. Derken doğum başladı. Doğumum çok güzel geçti...

    KONUŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ İkinci kez anne olan Kobal, orta kulak iltihabına yakalandığını belirterek, "Doğumdan önce başladı. Derken doğum başladı. Doğumum çok güzel geçti...

  6. Kulağım için tedaviye devam ettik. O yüzden biraz yorgunum. Çok şükür doğum güzel geçti"

    Kulağım için tedaviye devam ettik. O yüzden biraz yorgunum. Çok şükür doğum güzel geçti"

  7. Sinem Kobal'ın konuşmakta güçlük çekmesi dikkat çekti.

    Sinem Kobal'ın konuşmakta güçlük çekmesi dikkat çekti.