Kulağım için tedaviye devam ettik. O yüzden biraz yorgunum. Çok şükür doğum güzel geçti"

KONUŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ İkinci kez anne olan Kobal, orta kulak iltihabına yakalandığını belirterek, "Doğumdan önce başladı. Derken doğum başladı. Doğumum çok güzel geçti...

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal kısa bir süre sonra ikinci kızı Leyla'ya kavuşmuştu.

Şimdilerde ikinci bebeklerini kucağına alan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'ndan herkesi üzen bir haber geldi. Hastane çıkışı görüntülenen Sinem Kobal'ın hastalığını duyan şoke oldu.

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