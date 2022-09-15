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İşte Şifa Kaynağı 'Beyran' Çorbasının Faydaları!

Gaziantep yöresine ait Türk mutfağının en eski vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan beyran çorbasının sağlığa faydası saymakla bitmiyor.

  1. Gaziantep yöresine ait Türk mutfağının en eski vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan beyran çorbasının sağlığa faydası saymakla bitmiyor. Biz de yaklaşan kız ayları için içindeki kuzu eti, sirkesi, baharatı ve bol sarımsağıyla bağışıklığı kuvvetlendiren bu çorbanın faydalarını araştırdık. Gelin, beyran çorbasının sağlığa olan faydalarına birlikte göz atalım...

    Gaziantep yöresine ait Türk mutfağının en eski vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan beyran çorbasının sağlığa faydası saymakla bitmiyor. Biz de yaklaşan kız ayları için içindeki kuzu eti, sirkesi, baharatı ve bol sarımsağıyla bağışıklığı kuvvetlendiren bu çorbanın faydalarını araştırdık. Gelin, beyran çorbasının sağlığa olan faydalarına birlikte göz atalım...

  2. Kış aylarının gelmesine sayılı günler kala soğuk algınlığı, grip gibi bulaşıcı hastalıklar şimdiden görünmeye başladı. Durum böyleyken kışa hazırlık olarak vitamin takvileri için uzmanlardan uyarılar geldi. Bağışıklı sistemimizin bize en çok ihtiyaç duyduğu bu günlerde onu güçlü tutmanın yollarından biri de limon, sirke ve sarımsak üçlüsüne kendimizi alıştırmamız olacak.

    Kış aylarının gelmesine sayılı günler kala soğuk algınlığı, grip gibi bulaşıcı hastalıklar şimdiden görünmeye başladı. Durum böyleyken kışa hazırlık olarak vitamin takvileri için uzmanlardan uyarılar geldi. Bağışıklı sistemimizin bize en çok ihtiyaç duyduğu bu günlerde onu güçlü tutmanın yollarından biri de limon, sirke ve sarımsak üçlüsüne kendimizi alıştırmamız olacak.

  3. Ülkemizde ilaç kullanım oranı çok yaygınken uzmanlar doğal yollardan bağışıklık sistemini güçlü tutup hastalıklara karşı direncimizi artırabileceğimizi söylüyor. Bu sebeple gözler, bol baharatlı, sarımsaklı, sirkeli ve limonlu aynı zamanda etine dolgun bir yiyeceğe çevrildi.

    Ülkemizde ilaç kullanım oranı çok yaygınken uzmanlar doğal yollardan bağışıklık sistemini güçlü tutup hastalıklara karşı direncimizi artırabileceğimizi söylüyor. Bu sebeple gözler, bol baharatlı, sarımsaklı, sirkeli ve limonlu aynı zamanda etine dolgun bir yiyeceğe çevrildi.

  4. Gaziantep yöresine ait harlı ateşte pişirilen beyran, "İçen hasta olmaz, eskiden ilaç yoktu beyran vardı" söylemleriyle kış aylarının en çok tüketilen çorbası, bağışıklık sistemini zayıflatan hastalıklara karşı direnci artırıyor.

    Gaziantep yöresine ait harlı ateşte pişirilen beyran, "İçen hasta olmaz, eskiden ilaç yoktu beyran vardı" söylemleriyle kış aylarının en çok tüketilen çorbası, bağışıklık sistemini zayıflatan hastalıklara karşı direnci artırıyor.

  5. BEYRAN'IN SAĞLIĞA FAYDALARI NELERDİR? Özellikle kış aylarında bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için etkili olan beyran çorbası kemik erimesi gibi kemik hastalığı problemlerinin önüne geçmektedir. Özellikle kemik sağlığı için etkilidir.

    BEYRAN'IN SAĞLIĞA FAYDALARI NELERDİR? Özellikle kış aylarında bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için etkili olan beyran çorbası kemik erimesi gibi kemik hastalığı problemlerinin önüne geçmektedir. Özellikle kemik sağlığı için etkilidir.

  6. Grip, nezle gibi solunum yolu hastalıkları için şifa kaynağı olmaktadır. İyileşmesini hızlandırmaktadır. Metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olan beyran çorbası zayıflama konusunda etkili olmaktadır. Uzun süre tok kalmayı sağlamaktadır. İçerisinde bol miktarda sarımsak bulunmaktadır. Bunun sayesinde kalp hastalığı ve damar tıkanıklığı gibi rahatsızlık problemleri için şifalı olmaktadır.

    Grip, nezle gibi solunum yolu hastalıkları için şifa kaynağı olmaktadır. İyileşmesini hızlandırmaktadır. Metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olan beyran çorbası zayıflama konusunda etkili olmaktadır. Uzun süre tok kalmayı sağlamaktadır. İçerisinde bol miktarda sarımsak bulunmaktadır. Bunun sayesinde kalp hastalığı ve damar tıkanıklığı gibi rahatsızlık problemleri için şifalı olmaktadır.

  7. Eklem ağrılarının giderilmesini sağlar. Doğal antibiyotik etkisi vardır. Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayan beyran çorbası iyileşme döneminde olan hastaların daha hızlı bir şekilde toparlanmasına yardımcı olmaktadır. Üst solunum yolu hastalıklarının sık görüldüğü kış aylarında en şifalı ve faydalı çorba olarak nitelendirilmektedir.

    Eklem ağrılarının giderilmesini sağlar. Doğal antibiyotik etkisi vardır. Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayan beyran çorbası iyileşme döneminde olan hastaların daha hızlı bir şekilde toparlanmasına yardımcı olmaktadır. Üst solunum yolu hastalıklarının sık görüldüğü kış aylarında en şifalı ve faydalı çorba olarak nitelendirilmektedir.

  8. MİKROPLARA KARŞI BİR SAVUNMA HATTI Beyran insanı gripten, nezleden, yorgunluktan koruyor.

    MİKROPLARA KARŞI BİR SAVUNMA HATTI Beyran insanı gripten, nezleden, yorgunluktan koruyor.

  9. Yalnızca kış hastalıklarında değil aynı zamanda üzerine limon sıkılarak tüketildiğinde de tansiyonu da dengeliyor.

    Yalnızca kış hastalıklarında değil aynı zamanda üzerine limon sıkılarak tüketildiğinde de tansiyonu da dengeliyor.

  10. İçine konulan her malzemeyle doğal olan beyranın en büyük özelliği kemik suyudur.

    İçine konulan her malzemeyle doğal olan beyranın en büyük özelliği kemik suyudur.

  11. Bağışıklık sistemine güç olan kemik suyu aynı zamanda vücudun kalsiyum ihtiyacını da karşılıyor.

    Bağışıklık sistemine güç olan kemik suyu aynı zamanda vücudun kalsiyum ihtiyacını da karşılıyor.