İşte Şifa Kaynağı 'Beyran' Çorbasının Faydaları!

Kış aylarının gelmesine sayılı günler kala soğuk algınlığı, grip gibi bulaşıcı hastalıklar şimdiden görünmeye başladı. Durum böyleyken kışa hazırlık olarak vitamin takvileri için uzmanlardan uyarılar geldi. Bağışıklı sistemimizin bize en çok ihtiyaç duyduğu bu günlerde onu güçlü tutmanın yollarından biri de limon, sirke ve sarımsak üçlüsüne kendimizi alıştırmamız olacak.