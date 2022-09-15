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1,8 Milyon Yıllık İnsan Dişi Bulundu

Bilim insanları, Gürcistan?nın Dmanisi adlı bölgesinde Afrika?dan göç eden erken bir insan türüne ait 1,8 milyon yıllık bir dişi ortaya çıkardı.

  1. Gürcistan'da bulunan 1,8 milyon yıl öncesine ait bir insan dişi, Afrika dışında erken bir insan türü olan homininlerin en eski kanıtlarından biri olarak değerlendirildi. Dişin, günümüz insanlarına (homo saphiens) benzer vücut oranlarına sahip Homo erectus türünden bir yetişkine ait olduğu belirtildi.

    Gürcistan'da bulunan 1,8 milyon yıl öncesine ait bir insan dişi, Afrika dışında erken bir insan türü olan homininlerin en eski kanıtlarından biri olarak değerlendirildi. Dişin, günümüz insanlarına (homo saphiens) benzer vücut oranlarına sahip Homo erectus türünden bir yetişkine ait olduğu belirtildi.

  2. Bununla birlikte diş, Orozmani köyünün dışında çalışan İngiliz arkeoloji öğrencisi Jack Peart tarafından bulundu. Kazılarda ayrıca soyu tükenmiş hayvanlara ait kemikler, taş aletler ve kayalardan alet haline getirilmiş eşyalar da ortaya çıkarıldı.

    Bununla birlikte diş, Orozmani köyünün dışında çalışan İngiliz arkeoloji öğrencisi Jack Peart tarafından bulundu. Kazılarda ayrıca soyu tükenmiş hayvanlara ait kemikler, taş aletler ve kayalardan alet haline getirilmiş eşyalar da ortaya çıkarıldı.

  3. Kazı ekibinin bilimsel lideri Giorgi Bidzinashvili, dişin Zezva ve Mzia'nın 'kuzenine' ait olduğunu düşündüğünü söyledi.

    Kazı ekibinin bilimsel lideri Giorgi Bidzinashvili, dişin Zezva ve Mzia'nın 'kuzenine' ait olduğunu düşündüğünü söyledi.

  4. ZEZVA VE MZİA HAKKINDA Homo georgicus (Gürcü insanı), Dmanisi?de, 2002 yılında tanımlanan bir hominin türü olarak kabul ediliyor.Homo ergaster ile Homo erectus arasındaki insan türü olarak adlandırılıyor. Dmanisi'de bulunan homo georgicus fosillerinn yaşları 1.85-1.77 milyon yıl arasında değişirken bulunan iki kafatası Zezva ve Mzia olarak adlandırıldı.

    ZEZVA VE MZİA HAKKINDA Homo georgicus (Gürcü insanı), Dmanisi?de, 2002 yılında tanımlanan bir hominin türü olarak kabul ediliyor.Homo ergaster ile Homo erectus arasındaki insan türü olarak adlandırılıyor. Dmanisi'de bulunan homo georgicus fosillerinn yaşları 1.85-1.77 milyon yıl arasında değişirken bulunan iki kafatası Zezva ve Mzia olarak adlandırıldı.

  5. Gürcistan?da, başkent Tiflis?e yaklaşık 85 kilometre uzaklıkta bulunan bir kasaba ve sit alanı olan Dmanisi?de 1990'ların sonlarında ve 2000'lerin başlarında 1.8 milyon yıl öncesine ait insan kafatasları da bulunmuştu. Araştırmacılar, Homo erectus'un yaklaşık iki milyon yıl önce Avrasya'ya açılan bir koridor kullanarak Afrika'dan göç ettiğini belirtiyor.

    Gürcistan?da, başkent Tiflis?e yaklaşık 85 kilometre uzaklıkta bulunan bir kasaba ve sit alanı olan Dmanisi?de 1990'ların sonlarında ve 2000'lerin başlarında 1.8 milyon yıl öncesine ait insan kafatasları da bulunmuştu. Araştırmacılar, Homo erectus'un yaklaşık iki milyon yıl önce Avrasya'ya açılan bir koridor kullanarak Afrika'dan göç ettiğini belirtiyor.

  6. Peart, "Bulgularımız, Gürcistan'ı paleoantropoloji ve genel olarak insanlık tarihi çin gerçekten önemli bir yer olarak sağlamlaştırıyor" dedi.

    Peart, "Bulgularımız, Gürcistan'ı paleoantropoloji ve genel olarak insanlık tarihi çin gerçekten önemli bir yer olarak sağlamlaştırıyor" dedi.

  7. Diğer taraftan, bilim insanları Homo erectus adlı bir avcı-toplayıcı tür olan ilk insanların, muhtemelen yaklaşık iki milyon yıl önce Afrika'dan göç etmeye başladığına inanıyor. Dünyanın herhangi bir yerindeki en eski Homo fosilleri, günümüz Etiyopya?sında keşfedilen kısmi bir çene ve yaklaşık 2,8 milyon yıl öncesine ait. Çin'inde yaklaşık 2,1 milyon yıl öncesine tarihlenen eski aletler keşfedildi, ancak Gürcü bölgeleri, Afrika dışındaki ilk insanların en eski kalıntılarına ev sahipliği yapıyor.

    Diğer taraftan, bilim insanları Homo erectus adlı bir avcı-toplayıcı tür olan ilk insanların, muhtemelen yaklaşık iki milyon yıl önce Afrika'dan göç etmeye başladığına inanıyor. Dünyanın herhangi bir yerindeki en eski Homo fosilleri, günümüz Etiyopya?sında keşfedilen kısmi bir çene ve yaklaşık 2,8 milyon yıl öncesine ait. Çin'inde yaklaşık 2,1 milyon yıl öncesine tarihlenen eski aletler keşfedildi, ancak Gürcü bölgeleri, Afrika dışındaki ilk insanların en eski kalıntılarına ev sahipliği yapıyor.