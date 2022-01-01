Ovaakçalı Minikler De Artık Ana Kucağı'nda

Yeni Ana Kucakları yolda

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrenci ve öğretmenlere hayırlar getirmesini diledi. Bütün anne babaların çocuklarının başarılı olması ve hayata iyi hazırlanmasını istediğini ifade eden Başkan Aktaş, ?Hepimiz çocuklarımız iyi bir eğitim alsın ve beraberinde de hayatını kurtarsın beklentisi içerisindeyiz. Eğitim hayatı çok uzun bir süreç. Ana okullarından başlıyor ve ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, yüksek lisansla eğitim hayatı devam ediyor. Ama işin uzmanları diyor ki, ?okul öncesi eğitim bu işte alfabenin A?sı, bu işin en önemli kısmı. Çocuklar gelişiminin yüzde 90?ınını 7 yaşına kadar tamamlıyormuş. O yüzden annelerden istirham ediyorum. Siz en büyük sürükleyicisiniz. Elbette ana kucaklarımız olacak, öğretmenlerimiz olacak. Ama bu çocukların psikolojisi, yetiştiği ortamlar, anne ve babadan aldıkları manevi gıdalar, çocukların hayata hazırlanmasında en güzel etken. Bakın pırıl pırıl bina hazırlandı. Her yerde böyle. 20 tane oldu. Sayılarını 40-50?ye kadar çıkaracağız inşallah? diye konuştu.