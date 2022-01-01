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Bursa'nın İşgali Kent Belgeliğinde

Bursa'nın işgal dönemini tüm yönleriyle anlatan 4 yeni kitap, Yunan işgalinin 100. yılında, Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla kent belgeliğine kazandırıldı.

  1. Bursa?da 2 yıl, 2 ay, 2 gün süren Yunan işgalinin sona ermesinin 100?üncü yılı, Büyükşehir Belediyesi tarafından bir haftaya yayılan etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda, Yunan işgalini tüm yönleriyle anlatan 4 kitap kent belgeliğine kazandırıldı. Prof.Dr. Mustafa Kara tarafından kaleme alınan ?Kurtuluşla Yüz Yüze; Yüzüncü Yılında Bursa?nın Kurtuluşu?, Doç. Dr. Hacer Karabağ?ın ?Milli Mücadele Dönemi Bursa?da İşgal ve Kurtuluş Süreci 100. Yıl?, Doç. Dr. İsmail Yaşayanlar?ın ?Bursa?da Yunan İşgalinin Bilançosu? ve Hasan Erdem?in ?Bursa?nın Kahramanları? kitabı, Tayyare Kültür Merkezi?nde düzenlenen toplantı ile kamuoyuna katıldı.

    Bursa?da 2 yıl, 2 ay, 2 gün süren Yunan işgalinin sona ermesinin 100?üncü yılı, Büyükşehir Belediyesi tarafından bir haftaya yayılan etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda, Yunan işgalini tüm yönleriyle anlatan 4 kitap kent belgeliğine kazandırıldı. Prof.Dr. Mustafa Kara tarafından kaleme alınan ?Kurtuluşla Yüz Yüze; Yüzüncü Yılında Bursa?nın Kurtuluşu?, Doç. Dr. Hacer Karabağ?ın ?Milli Mücadele Dönemi Bursa?da İşgal ve Kurtuluş Süreci 100. Yıl?, Doç. Dr. İsmail Yaşayanlar?ın ?Bursa?da Yunan İşgalinin Bilançosu? ve Hasan Erdem?in ?Bursa?nın Kahramanları? kitabı, Tayyare Kültür Merkezi?nde düzenlenen toplantı ile kamuoyuna katıldı.

  2. ?Tarihten ders almalı?<br> Bursa belgeliğine kazandırılan eserlerin tanıtımında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tarihin her devrinde önemini koruyan Bursa?nın farklı kuşatma ve saldırılara maruz kalarak, hep ele geçirilmek istenen bir şehir olduğunu vurguladı. Osman Gazi'nin hayali Orhan Gazi'nin fatihi olduğu Yeşil Bursa'nın tam bir asır önce Yunanlıların işgaline uğradığını hatırlatan Başkan Aktaş, ?Belki son dönemde Bosna'daki Srebrenitsa katliamı ile alakalı akıllarda kalan o acıların benzeri, o dönemde Bursa'da yaşanmış. Bursa'nın işgali, yurtta büyük kedere sebep olmuş. Bizzat Gazi Mustafa Kemal?in talimatıyla, meclis kürsüsüne puşude-i siyah serilmiş ve Bursa'nın kurtuluşuna kadar kaldırılmamış. Kurtuluş ise dört bir yanda sevinçle karşılanmış. Ankara'da kurbanlar kesildi, kutlamalar yapıldı. Biz de kurtuluş coşkusunu bir haftaya yayılan etkinliklerle yaşıyoruz. Çalışmalar kapsamında, kent belgeliğimize yeni eserler kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük özveriyle bu çalışmalara imza atan kıymetli hocalarıma yürekten teşekkür ediyorum. Tarihi unutmamak, tarihi okumak ve tarihten ders almak, geleceğimizi inşa etmek için çok önemli. Özellikle gençlerimizden de bu eserlere ilgi göstermelerini bekliyoruz? dedi.

    ?Tarihten ders almalı?
    Bursa belgeliğine kazandırılan eserlerin tanıtımında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tarihin her devrinde önemini koruyan Bursa?nın farklı kuşatma ve saldırılara maruz kalarak, hep ele geçirilmek istenen bir şehir olduğunu vurguladı. Osman Gazi'nin hayali Orhan Gazi'nin fatihi olduğu Yeşil Bursa'nın tam bir asır önce Yunanlıların işgaline uğradığını hatırlatan Başkan Aktaş, ?Belki son dönemde Bosna'daki Srebrenitsa katliamı ile alakalı akıllarda kalan o acıların benzeri, o dönemde Bursa'da yaşanmış. Bursa'nın işgali, yurtta büyük kedere sebep olmuş. Bizzat Gazi Mustafa Kemal?in talimatıyla, meclis kürsüsüne puşude-i siyah serilmiş ve Bursa'nın kurtuluşuna kadar kaldırılmamış. Kurtuluş ise dört bir yanda sevinçle karşılanmış. Ankara'da kurbanlar kesildi, kutlamalar yapıldı. Biz de kurtuluş coşkusunu bir haftaya yayılan etkinliklerle yaşıyoruz. Çalışmalar kapsamında, kent belgeliğimize yeni eserler kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük özveriyle bu çalışmalara imza atan kıymetli hocalarıma yürekten teşekkür ediyorum. Tarihi unutmamak, tarihi okumak ve tarihten ders almak, geleceğimizi inşa etmek için çok önemli. Özellikle gençlerimizden de bu eserlere ilgi göstermelerini bekliyoruz? dedi.

  3. ?Kurtuluşla Yüz Yüze; Yüzüncü Yılında Bursa?nın Kurtuluşu? adlı eseri kente kazandıran Prof.Dr. Mustafa Kara, 45 yıldır Bursa ile ilgili çalışmalar yaptığını ifade etti. Prof.Dr. Kara, çok aramasına rağmen bugüne kadar ulaşamadığı, 23 Nisan 1920?de kurulan TBMM?nin Bursa mebusu ve ilk hükümetin Şeriye Evkaf Bakanı Karacabey Müftüsü Mustafa Fehmi Efendi?nin mezarının Cebeci Asri Mezarlığı?nda bulunduğunu tespit ettiklerini söyledi.

    ?Kurtuluşla Yüz Yüze; Yüzüncü Yılında Bursa?nın Kurtuluşu? adlı eseri kente kazandıran Prof.Dr. Mustafa Kara, 45 yıldır Bursa ile ilgili çalışmalar yaptığını ifade etti. Prof.Dr. Kara, çok aramasına rağmen bugüne kadar ulaşamadığı, 23 Nisan 1920?de kurulan TBMM?nin Bursa mebusu ve ilk hükümetin Şeriye Evkaf Bakanı Karacabey Müftüsü Mustafa Fehmi Efendi?nin mezarının Cebeci Asri Mezarlığı?nda bulunduğunu tespit ettiklerini söyledi.

  4. ?Milli Mücadele Dönemi Bursa?da işgal ve Kurtuluş Süreci 100. Yıl? kitabının yazarı Doç. Dr. Hacer Karabağ ise Bursalı olmadığını ancak Bursa?ya gönülden bağlı olduğunu vurguladı. Karabağ, ?İşgal öncesinden başlayan Milli Mücadele örgütlenmesini, işgal ve kurtuluş sürecini doğru aktarabilmek adına bir çalışma gerçekleştirdik. Osmanlı arşiv belgeleri, dönemin gazeteleri, Türk, İngiliz, Amerikan ve Yunan basınından örneklerle süreci aktarmaya çalıştık? diye konuştu.

    ?Milli Mücadele Dönemi Bursa?da işgal ve Kurtuluş Süreci 100. Yıl? kitabının yazarı Doç. Dr. Hacer Karabağ ise Bursalı olmadığını ancak Bursa?ya gönülden bağlı olduğunu vurguladı. Karabağ, ?İşgal öncesinden başlayan Milli Mücadele örgütlenmesini, işgal ve kurtuluş sürecini doğru aktarabilmek adına bir çalışma gerçekleştirdik. Osmanlı arşiv belgeleri, dönemin gazeteleri, Türk, İngiliz, Amerikan ve Yunan basınından örneklerle süreci aktarmaya çalıştık? diye konuştu.

  5. ?Bursa?da Yunan İşgalinin Bilançosu?nu tarihe not düşen Doç. Dr. İsmail Yaşayanlar ise Yunan işgalinin ardından meclis kararıyla mezalimin belgelenmesi için Menhubat Komisyonları kurulduğunu hatırlatarak, kitaba konu olan Kent Müzesi?ndeki eski defterin ?Beşevler?den başlayıp Eğerce?de biten Yunan ordusunun çekilme güzergahlarından birine? ait olduğunu söyledi.

    ?Bursa?da Yunan İşgalinin Bilançosu?nu tarihe not düşen Doç. Dr. İsmail Yaşayanlar ise Yunan işgalinin ardından meclis kararıyla mezalimin belgelenmesi için Menhubat Komisyonları kurulduğunu hatırlatarak, kitaba konu olan Kent Müzesi?ndeki eski defterin ?Beşevler?den başlayıp Eğerce?de biten Yunan ordusunun çekilme güzergahlarından birine? ait olduğunu söyledi.

  6. ?Bursa?nın Kahramanları? kitabına imza atan Hasan Erdem de, ?Gençlere işgal yıllarını ve kurtuluş sevincini anlatmaya çalıştım. Kara dönemde yaşananları gençlere aktarmanın yanında, bu eserle Bursa?nın isimsiz kahramanlarını tanıtmayı ve aziz hatıralarını ebediyen yaşatmayı hedefledim? şeklinde konuştu.

    ?Bursa?nın Kahramanları? kitabına imza atan Hasan Erdem de, ?Gençlere işgal yıllarını ve kurtuluş sevincini anlatmaya çalıştım. Kara dönemde yaşananları gençlere aktarmanın yanında, bu eserle Bursa?nın isimsiz kahramanlarını tanıtmayı ve aziz hatıralarını ebediyen yaşatmayı hedefledim? şeklinde konuştu.