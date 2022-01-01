?Tarihten ders almalı?

Bursa belgeliğine kazandırılan eserlerin tanıtımında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tarihin her devrinde önemini koruyan Bursa?nın farklı kuşatma ve saldırılara maruz kalarak, hep ele geçirilmek istenen bir şehir olduğunu vurguladı. Osman Gazi'nin hayali Orhan Gazi'nin fatihi olduğu Yeşil Bursa'nın tam bir asır önce Yunanlıların işgaline uğradığını hatırlatan Başkan Aktaş, ?Belki son dönemde Bosna'daki Srebrenitsa katliamı ile alakalı akıllarda kalan o acıların benzeri, o dönemde Bursa'da yaşanmış. Bursa'nın işgali, yurtta büyük kedere sebep olmuş. Bizzat Gazi Mustafa Kemal?in talimatıyla, meclis kürsüsüne puşude-i siyah serilmiş ve Bursa'nın kurtuluşuna kadar kaldırılmamış. Kurtuluş ise dört bir yanda sevinçle karşılanmış. Ankara'da kurbanlar kesildi, kutlamalar yapıldı. Biz de kurtuluş coşkusunu bir haftaya yayılan etkinliklerle yaşıyoruz. Çalışmalar kapsamında, kent belgeliğimize yeni eserler kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük özveriyle bu çalışmalara imza atan kıymetli hocalarıma yürekten teşekkür ediyorum. Tarihi unutmamak, tarihi okumak ve tarihten ders almak, geleceğimizi inşa etmek için çok önemli. Özellikle gençlerimizden de bu eserlere ilgi göstermelerini bekliyoruz? dedi.