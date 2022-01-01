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18 Eylül milat oldu, protestolar her bölgeye yayılacak
Kararsız seçmen AK Parti'ye dönüyor
Kararsız seçmen AK Parti'ye dönüyor

Turizmin En Doğal Hali

? Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl altıncısını düzenlediği Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri ile Bursalılara doğa sporlarıyla dolu bir hafta sonu yaşattı.

  1. Bursa?nın gelişen yüzünü turizm olarak belirleyen ve bu hedef doğrultusunda kentin tarihi ve doğal zenginliklerini en iyi şekilde değerlendiren Büyükşehir Belediyesi, doğa sporlarını ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. ?Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri?nin bu yıl altıncısını düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, Hüdavendigar Kent Parkı?nda iki gün boyunca doğa sporuna ilgi duyan herkese unutulmaz anlar yaşattı. Türkiye?nin en büyük etkinliklerinden biri olan Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri?nde; dağcılık, bisiklet, kano, rafting, mağaracılık, motor sporları, yelken, off road, dalış, izcilik, kayak ve snowboard, kamp-karavan, hava sporları, bocce, kanyon, atletizm ve model uçak gibi bir çok branş tanıtıldı. Arama kurtarma ve tatbikat gösterilerinin de yapıldığı etkinlikte; 50 farklı spor kulübü, spor topluluğu ve kamu kurumu faaliyet gerçekleştirdi.

    Bursa?nın gelişen yüzünü turizm olarak belirleyen ve bu hedef doğrultusunda kentin tarihi ve doğal zenginliklerini en iyi şekilde değerlendiren Büyükşehir Belediyesi, doğa sporlarını ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. ?Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri?nin bu yıl altıncısını düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, Hüdavendigar Kent Parkı?nda iki gün boyunca doğa sporuna ilgi duyan herkese unutulmaz anlar yaşattı. Türkiye?nin en büyük etkinliklerinden biri olan Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri?nde; dağcılık, bisiklet, kano, rafting, mağaracılık, motor sporları, yelken, off road, dalış, izcilik, kayak ve snowboard, kamp-karavan, hava sporları, bocce, kanyon, atletizm ve model uçak gibi bir çok branş tanıtıldı. Arama kurtarma ve tatbikat gösterilerinin de yapıldığı etkinlikte; 50 farklı spor kulübü, spor topluluğu ve kamu kurumu faaliyet gerçekleştirdi.

  2. Ana konsepti ?su? olan, özellikle su altı sporlarının ön plana çıkarıldığı etkinlikte, off-road araçları ile Nilüfer Çayı içerisinde yapılan gösteri sürüşü ilgiyle izlendi. Bunun yanı sıra arama kurtarma ekiplerinin ?eğitim köpeğiyle? yaptığı canlı arama uygulaması, katılımcılardan büyük beğeni aldı.

    Ana konsepti ?su? olan, özellikle su altı sporlarının ön plana çıkarıldığı etkinlikte, off-road araçları ile Nilüfer Çayı içerisinde yapılan gösteri sürüşü ilgiyle izlendi. Bunun yanı sıra arama kurtarma ekiplerinin ?eğitim köpeğiyle? yaptığı canlı arama uygulaması, katılımcılardan büyük beğeni aldı.

  3. Doğa ve spor tutkunları, ?söyleşiler, gece gökyüzü gözlemleri, kurtarma tatbikatı, çeşitli yarışlar, şişme çocuk oyun alanları ve konserlerle? keyifli bir hafta sonu geçirdi.

    Doğa ve spor tutkunları, ?söyleşiler, gece gökyüzü gözlemleri, kurtarma tatbikatı, çeşitli yarışlar, şişme çocuk oyun alanları ve konserlerle? keyifli bir hafta sonu geçirdi.

  4. Turizm kenti Bursa<br> Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız, etkinlikte doğaseverlerle bir araya geldi. Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüllerini veren Yıldız, tek tek stantları gezip, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bursa?nın turizm değerlerini ön plana çıkarmak amacıyla birbirinden farklı etkinliklere imza attıklarını ifade eden Yıldız, ?Bursa?nın gelişen yüzünü turizm olarak belirledik ve bu hedef doğrultusunda şehrin tarihî ve doğal kaynaklarını en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Bursa?da yapılabilecek doğa sporlarını ulusal ve uluslararası mecrada tanıtmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sporların tanıtımının yanı sıra sporseverlere de deneyim şansını sunuyoruz. Etkinliğimize katılan tüm spor ve doğa tutkunlarına teşekkür ediyorum? dedi.

    Turizm kenti Bursa
    Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız, etkinlikte doğaseverlerle bir araya geldi. Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüllerini veren Yıldız, tek tek stantları gezip, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bursa?nın turizm değerlerini ön plana çıkarmak amacıyla birbirinden farklı etkinliklere imza attıklarını ifade eden Yıldız, ?Bursa?nın gelişen yüzünü turizm olarak belirledik ve bu hedef doğrultusunda şehrin tarihî ve doğal kaynaklarını en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Bursa?da yapılabilecek doğa sporlarını ulusal ve uluslararası mecrada tanıtmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sporların tanıtımının yanı sıra sporseverlere de deneyim şansını sunuyoruz. Etkinliğimize katılan tüm spor ve doğa tutkunlarına teşekkür ediyorum? dedi.