Turizmin En Doğal Hali

Bursa?nın gelişen yüzünü turizm olarak belirleyen ve bu hedef doğrultusunda kentin tarihi ve doğal zenginliklerini en iyi şekilde değerlendiren Büyükşehir Belediyesi, doğa sporlarını ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. ?Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri?nin bu yıl altıncısını düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, Hüdavendigar Kent Parkı?nda iki gün boyunca doğa sporuna ilgi duyan herkese unutulmaz anlar yaşattı. Türkiye?nin en büyük etkinliklerinden biri olan Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri?nde; dağcılık, bisiklet, kano, rafting, mağaracılık, motor sporları, yelken, off road, dalış, izcilik, kayak ve snowboard, kamp-karavan, hava sporları, bocce, kanyon, atletizm ve model uçak gibi bir çok branş tanıtıldı. Arama kurtarma ve tatbikat gösterilerinin de yapıldığı etkinlikte; 50 farklı spor kulübü, spor topluluğu ve kamu kurumu faaliyet gerçekleştirdi.